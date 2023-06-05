«На льду – побед, успехов, вдохновения! Тепла в душе и радости в твой дом!» Команда Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения
Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполнилось 16 лет.
Петросян – победительница финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата России, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при. Также она первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях.
«Желаем силы и здоровья в День Рождения!
Счастливой будь, Аделия, во всем!
На льду – побед, успехов, вдохновения!
Тепла в душе и радости в твой дом!» – говорится в сообщении команды Тутберидзе.
А еще сегодня Юле Липницкой 25! день рождения умниц и красавц :-). Пуусть у Адельки будет ее олимпиада и ее впечатления, как было у Юли.
Не сомневаюсь в твоих будущих победах!
Главное, никаких травм, и тогда тебе покорятся спортивные вершины!
Я тоже поздравляю Аделию с днём рождения, желаю много побед и успехов в её нелёгком деле. Главное, конечно, здоровья и счастья.