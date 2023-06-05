«На льду – побед, успехов, вдохновения! Тепла в душе и радости в твой дом!» Команда Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 16 лет.

Петросян – победительница финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата России, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при. Также она первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях.

«Желаем силы и здоровья в День Рождения!

Счастливой будь, Аделия, во всем!

На льду – побед, успехов, вдохновения!

Тепла в душе и радости в твой дом!» – говорится в сообщении команды Тутберидзе.