«На льду – побед, успехов, вдохновения! Тепла в душе и радости в твой дом!» Команда Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Аделия Петросян Фигурное катание

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Аделию Петросян с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 16 лет. 

Петросян – победительница финала Гран-при России, бронзовый призер чемпионата России, обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при. Также она первой в истории женского катания прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях. 

«Желаем силы и здоровья в День Рождения!

Счастливой будь, Аделия, во всем!

На льду – побед, успехов, вдохновения!

Тепла в душе и радости в твой дом!» – говорится в сообщении команды Тутберидзе. 

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Зайке Адели всего хорошего! И больших побед.

А еще сегодня Юле Липницкой 25! день рождения умниц и красавц :-). Пуусть у Адельки будет ее олимпиада и ее впечатления, как было у Юли.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Отважная малышка Аделия, с днём рождения!
Не сомневаюсь в твоих будущих победах!
Главное, никаких травм, и тогда тебе покорятся спортивные вершины!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Прекрасное поздравление, чудесный ролик, Аделия просто очаровательная девочка. И оочень крутая спортсменка.
Я тоже поздравляю Аделию с днём рождения, желаю много побед и успехов в её нелёгком деле. Главное, конечно, здоровья и счастья.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Чунаева
С Днем рождения, КРОШКА! Пусть твои мечты и желания сбудутся! Будь счастлива, Адель!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ох, у кого-то свербит сейчас, что не у них такая девочка)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Аделичка, с днем рождения тебя! Такая кроха, а уже 16 лет. :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель_ФК
Аделия одна из самых ярких и неповторимых фигуристок на сегодняшний день. Пришедшая в Хрустальный совершенно незаметной, обычной, ничем особо не выделяющейся среди своих сверстниц, смогла за три года совершить невероятный рывок в своей спортивной карьере, став по сути одной из трех лидеров нашего ФК, а по техническому оснащению и потенциалу, лучшая. Все ее программы, начиная с юниорских, уже входят в фонд наиболее ярких и запоминающихся, которые можно использовать на любых показательных выступлениях, а это очень важный показатель, характеризующий особенность Аделии, делать ФК интересным для большинства болельщиков. Присоединяюсь к поздравлениям с днем рождения и желаю Аделии продолжить дальше прогрессировать и радовать нас своими выступлениями.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Аделию с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, хорошего настроения, удачи и успехов в учёбе и спорте !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yulia-25.ru
Ответ Oleandra
Ох, у кого-то свербит сейчас, что не у них такая девочка)
Странное у вас поздравление. У кого свербит то? Плющенко имеете ввиду? Так у него тоже полно сейчас чудесных девочек. А Аделию с шестнадцатилетием. Успехов во всем. И поменьше таких поклонников, как вы, которые в место поздравления изливают желчь на других.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий