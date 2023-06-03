Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с днем рождения: «В работе сил, успехов, вдохновения!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниила Глейхенгауза с днем рождения.
Сегодня хореографу и тренеру исполнилось 32 года.
«От всей души мы поздравляем с днем рождения!
Пусть светит солнце ярко на пути!
В работе сил, успехов, вдохновения!
Здоровья крепкого и счастья впереди!» – говорится в поздравлении от тренерского штаба Тутберидзе.
Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России
Молодец сам, но и не без везения: попасть в такой творческий коллектив - большая удача.
И много-много новых учеников!