Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с днем рождения: «В работе сил, успехов, вдохновения!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниила Глейхенгауза с днем рождения.

Сегодня хореографу и тренеру исполнилось 32 года.

«От всей души мы поздравляем с днем рождения!

Пусть светит солнце ярко на пути!

В работе сил, успехов, вдохновения!

Здоровья крепкого и счастья впереди!» – говорится в поздравлении от тренерского штаба Тутберидзе.

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