Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с днем рождения: «В работе сил, успехов, вдохновения!»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниила Глейхенгауза с днем рождения.

Сегодня хореографу и тренеру исполнилось 32 года.

«От всей души мы поздравляем с днем рождения!

Пусть светит солнце ярко на пути!

В работе сил, успехов, вдохновения!

Здоровья крепкого и счастья впереди!» – говорится в поздравлении от тренерского штаба Тутберидзе.

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9 комментариев

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kate_ko
такой молодой и уже такой успешный! для меня Даниил один из примеров быстрого профессионального взлета за счет недюжинной трудоспособности, умения учиться у более опытных коллег и любви к своему делу. вдохновения, музык новых самых, ярких идей, гармонии и здоровья Даниилу!
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Kovka Gnutik
Для своих лет Даниил добился многого.
Молодец сам, но и не без везения: попасть в такой творческий коллектив - большая удача.
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Маргарита В Сафронова
С днём рожденья Даниил! Первая днюха в статусе не мальчика, а мужа. Будь счастлив!
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Olga.t
Вдохновения и новых идей талантливому хореографу!
И много-много новых учеников!
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Додик Аксель
Даниила с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, удачи, творческих и спортивных успехов в работе !
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Беглый*
Такой молодой, а уже один из лучших в мире в своей профессии. С днюхой, Даниил Маркович! Будь здоров, богат и счастлив!
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Hiro Nakamura
Dany G с днем рождения!
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Алексей Токарев
Гениальный хореограф.
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абанамат
С Днём Рождения,. Даниил! И огромное спасибо, за программы и за искреннюю поддержку двух ОЧ, Алину и Аню!
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