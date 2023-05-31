Камила Валиева возобновила тренировки на льду в «Хрустальном»
Камила Валиева вернулась на лед после отпуска.
Фигуристка опубликовала видео из ледового дворца «Хрустальный».
«Время тренировок. Я наконец-то вернулась на каток», – сообщила Валиева.
Камила Валиева вернулась на лед после отпуска.
Фигуристка опубликовала видео из ледового дворца «Хрустальный».
«Время тренировок. Я наконец-то вернулась на каток», – сообщила Валиева.
Болельщики ждут этот талантище и красоту на льду! Хорошего настроения Камиле и нам, и всем..