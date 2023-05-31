Камила Валиева возобновила тренировки на льду в «Хрустальном»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева вернулась на лед после отпуска.

Фигуристка опубликовала видео из ледового дворца «Хрустальный». 

«Время тренировок. Я наконец-то вернулась на каток», – сообщила Валиева

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7 комментариев

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olvl
Ну и отлично! Ждём новые программы.
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Lapo Elkann
Значит , 2 новые программы гарантированы.👌
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Olga.t
Вот и замечательно, пора восстановливать форму и готовиться к новому сезону!
Болельщики ждут этот талантище и красоту на льду! Хорошего настроения Камиле и нам, и всем..
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Маргарита В Сафронова
Отдохнувшая, со свежими силами в новые программы! Жду новых образов. Ками доказала, что умеет перевоплощаться совершенно неожиданно.
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Додик Аксель
Делу время, потехе час. А Камила всё успевает и наверстает. Форму поддерживать умеет. Ждём новых интересных программ и участия в ледовых шоу. Удачи !
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Ритт
Ответ olvl
Ну и отлично! Ждём новые программы.
Шаманку откатала один раз только. Может из нее КП сделают.
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