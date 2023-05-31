«Сходила в зоопарк, купила себе обезьянку на голову на память». Туктамышева рассказала о своем дне в Мексике

Елизавета Туктамышева рассказала, как провела день в Мексике.

Фигуристка приехала в Мехико для проведения мастер-классов.

«Рассказываю про сегодняшний день. Вначале мы пытались попасть в музей Фриды Кало, но там надо было покупать билеты онлайн, мы не были к этому готовы, так что пойдем в другой день.

Далее мы пошли в парк, но зашли перед ним в оранжерею, и там было столько всего интересного, что захотелось открыть свой собственный сад. Далее небольшая прогулка по парку, в котором очень много людей занимаются спортом.

Потом решили поехать в зоопарк, так как просто прогулка по парку нас не удовлетворила. 😄 Ну и это была просто гениальная идея! Я так давно не была в зоопарке, что получила колоссальное удовольствие и море эмоций! После этого купила себе обезьянку на голову на память. 😄

В общем, еще один отличный день в копилочку ❤️», – написала Туктамышева.