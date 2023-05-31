«Сходила в зоопарк, купила себе обезьянку на голову на память». Туктамышева рассказала о своем дне в Мексике

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева женское катание животные и спорт Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как провела день в Мексике.

Фигуристка приехала в Мехико для проведения мастер-классов.

«Рассказываю про сегодняшний день. Вначале мы пытались попасть в музей Фриды Кало, но там надо было покупать билеты онлайн, мы не были к этому готовы, так что пойдем в другой день.

Далее мы пошли в парк, но зашли перед ним в оранжерею, и там было столько всего интересного, что захотелось открыть свой собственный сад. Далее небольшая прогулка по парку, в котором очень много людей занимаются спортом.

Потом решили поехать в зоопарк, так как просто прогулка по парку нас не удовлетворила. 😄 Ну и это была просто гениальная идея! Я так давно не была в зоопарке, что получила колоссальное удовольствие и море эмоций! После этого купила себе обезьянку на голову на память. 😄

В общем, еще один отличный день в копилочку ❤️», – написала Туктамышева.

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16 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Такие фото яркие. У Лизы классное межсезонье идӗт. Со свежими эиоциями да в новые программы!
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Люсия Федосова
Молодец Лиза отдыхай наслаждайся жизнью .Набирайся новыми эмоциями .Кайфуй от новых впечатлений . Удачи тебе .
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-3
+6
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baxinya
Лизик, спасибо за фотки, ждем новых и особенно с катка, не забывай делиться с нами своими впечатлениями.
+5
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Сашуля П
Классно, столько ярких красок и впечатлений! Немножко завидую)
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baxinya
Ответ REA-13
"Журналисты" в очередной раз притащили "дичь" с охоты в Инстаграме. Молодцы какие. Сайт так точно никогда не зачахнет.
А мне интересна Мексика глазами Лизы,и вообще позитив от Лизы, а то губы, попки и еще другие части тела каждый день ,знаете от кого, уже порядком надоели
+9
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galik55
Положительных эмоций, хорошего настроения . Лиза молодец всегда на позитиве.
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REA-13
Ответ baxinya
А мне интересна Мексика глазами Лизы,и вообще позитив от Лизы, а то губы, попки и еще другие части тела каждый день ,знаете от кого, уже порядком надоели
К Лизе вопросов нет. И если уж на то пошло, то соглашусь, что у нее фотографии более интересные, чем все, что тащили сюда из аккаунтов других фигуристок в последнее время.
+4
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baxinya
Ответ Oleandra
Это мастер классы такие? нда.. и уж не покушается ли Лиза на Фриду в этом сезоне? а что, интересно будет сравнить)
А вы думали они 24 часа в сутки будут проводить мастер классы?
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ВИван
Лиза наслаждается жизнью, как чудесно!
+4
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несахар
Ответ REA-13
К Лизе вопросов нет. И если уж на то пошло, то соглашусь, что у нее фотографии более интересные, чем все, что тащили сюда из аккаунтов других фигуристок в последнее время.
в аккаунтах многих фигуристок сплошь одни только фотосессии.
а интересных душевных фотографий практически нет.
на их страничках нет жизни.
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