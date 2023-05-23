Камила Валиева прилетела в Южную Корею

Фигуристка Камила Валиева сообщила, что прилетела в Сеул.

«Мы добрались до Южной Кореи, мы прилетели в Сеул», – рассказала фигуристка в телеграм-канале.

Позже Валиева показала, как гуляет по городу.

«Пришли на самую туристическую улицу в Сеуле. Тут продают рыбу, Oreo в коллаборации с Blackpink, вы представляете? Очень много людей там, тут... Даже есть одежда для собак», – сказала Валиева.

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