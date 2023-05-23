Камила Валиева прилетела в Южную Корею

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева сообщила, что прилетела в Сеул.

«Мы добрались до Южной Кореи, мы прилетели в Сеул», – рассказала фигуристка в телеграм-канале.

Позже Валиева показала, как гуляет по городу.

«Пришли на самую туристическую улицу в Сеуле. Тут продают рыбу, Oreo в коллаборации с Blackpink, вы представляете? Очень много людей там, тут... Даже есть одежда для собак», – сказала Валиева. 

Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
+28
-16
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оксана Иванова
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
У нас спортсмены все отличники или просто с выдающимися успехами в учебе. На кого ни глянь, выпускники с хорошими оценками в аттестате, медалисты и студенты вузов. Камила , думаю , не исключение . Сдаст все экзамены на хорошие баллы и непременно продолжит радовать своих поклонников на телевидении, радио и так далее.
Это сарказм, но как мы видим, спортсмены с утра до вечера на катке или на гастролях и , конечно же , все сдают
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира Полубоярова
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
Она заканчивает 10 класс. В этом году сдает только математику 1 июня. Так что успеет все
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аленка_76
Не знаю для чего Камила в Сеуле, но желаю получить побольше приятных впечатлений от этой поездки!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jane Earlosofical
Ответ Lapo Elkann
За всех готовится и учится "самая умная " , покоя не дает " мозгу ", а остальные радуются жизни .
так вы же сами ей покоя много лет не давали. упрекали за слишком средние баллы ЕГЭ, немосковскую дикцию, за то, что стесняется перед камерами, теряется и лишнего сказать боится. вот и дождались результата. ваша вышку освоить не может, а Алинка на четвёртый курс идёт. сидит, курсач строчит. сама свою тему выбрала, а не из инета скачала. теперь вам покоя не даёт её нормальная учёба, на фоне неуспевающих.
+26
-18
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ливия
Ответ Ольга Ив
Ии, готовиться не надо??? 😊
А с чего вы взяли, что не готовится?
Или только курсач на море можно писать, а экзамену готовиться нельзя?😅
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Rashidov
Хорошо, когда всё хорошо! Камила желаю тебе, чтобы у тебя всегда жизнь была полна положительных эмоций и великолепных приключений! 😜😍
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
Она одну математику сдает в этом году
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
Она ещё в 10 классе.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jane Earlosofical
Ответ Lapo Elkann
Нет, не путайте меня с Халвой и т. д. Я прекрасно знаю, что фигуристки не посещают уроки в школе и Ляйшев сам рассказал как поступила Алина и как она учится. Меня это не волнует. Но если другие девушки развиты и могут выражать свои мысли , главное выговаривать слова , то " ваша " -- нет , факт. плюс, никогда в жизни не писала ни о ком, " ой , какая умная, учится , все успевает " (по 100 раз , как " чудесатые " )) А на тему учебы начала писать " Ив ". напишите ей, угомоните.
вас лицом тычут в факт того , что Медведева палец о палец не ударила учась в МГУ и управление не выдержало этого и попросила её на выход, а вы и этому готовы нормальное поведение приписать. и далее оправдать её тем, что она без образования умна, ведь так умно отвечает в вью. и в чём на деле её ум выражается? человека если судят, то за результат. чем кончилось обучение умной Жени? отчислением. вот вам объективный факт. и сказки о её московской реченьки. вот и всё.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jane Earlosofical
Ответ Lapo Elkann
Нет, не путайте меня с Халвой и т. д. Я прекрасно знаю, что фигуристки не посещают уроки в школе и Ляйшев сам рассказал как поступила Алина и как она учится. Меня это не волнует. Но если другие девушки развиты и могут выражать свои мысли , главное выговаривать слова , то " ваша " -- нет , факт. плюс, никогда в жизни не писала ни о ком, " ой , какая умная, учится , все успевает " (по 100 раз , как " чудесатые " )) А на тему учебы начала писать " Ив ". напишите ей, угомоните.
ваши факты живут только в вашей голове. учтите. вам просто очень нравилась идея запущенная в сми о том что Алина какая-то простушка, ведь так хотелось принизить её успехи. найти хоть какой-то изъян. вот вы и вцепились в эту речь и т.д. а на деле вспомните первый ЛП, который вела Медведева и послушайте ту речь. если вы реально за объективность, то честно признаете, что вела она её с плохущей дикцией. но никто её за это ни разу не упрекнул. вот и возникают вопросы про объективность вами сказанного. нет её на деле.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Ответ Ливия
А с чего вы взяли, что не готовится? Или только курсач на море можно писать, а экзамену готовиться нельзя?😅
Ну вы же на соседней ветке обкричались, что на отдыхе нельзя готовиться, вот и спрашиваю 😊 но тут, конечно же, другое дело. 😊
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Камила прекрасно провела сезон и теперь путешествует по миру. Так приятно видеть счастливую Ками!
+20
-16
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
LAPO, не нравится да, когда задают вопросы, которыми вы накидываете на ветках с Алиной?? Все те же самые, Камила в разъездах, не готовится (вы же кричали, что одновременно отдыхать и готовиться нельзя), поэтому задаю ваши же вопросы. Но вам не нравится, поэтому прежде чем накидывать на другую, помните, ваша в плане учёбы в такой же ситуации.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Ответ Евгения Гринева
Она одну математику сдает в этом году
Ии, готовиться не надо??? 😊
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ливия
Была в Сеуле, очень необычный город.
А с чем поездка связана?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислава Крюкова
Ответ Toba Door
Камила станет амбрассадором таблеток для сердца
Вам это все равно не поможет 🤷‍♀️
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Princess23
Ответ Anna Stefan
Думаю, какая-нибудь корейская фирма предложила ей жырный контракт✌😉
у Корейцев есть королева Юна, зачем им фрейлины?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ lanfqk
Ольга, Камила сейчас в 10 классе, а ЕГЭ сдают после 11:) ЕГЭ по базовой математике не настолько сложное, чтобы себя хоронить за учебниками, подготовку к нему можно вполне совместить с развлечениями
вот уже и математика благодаря развлекающимся в дубаях фигуристкам стала несложным предметом, лол.
хотя это же ветка фигурного катания, ничего удивительного, тут и не такое напишут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Камил, передай от нас привет битиэс😂❤
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
Камила так то в 10 классе. Она сдает только математику досрочно. А раз досрочно, значит для нее это легко и она готова.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lanfqk
Ответ Ольга Ив
А как же подготовка и сдача ЕГЭ, с 26 мая начинаются экзамены
Ольга, Камила сейчас в 10 классе, а ЕГЭ сдают после 11:) ЕГЭ по базовой математике не настолько сложное, чтобы себя хоронить за учебниками, подготовку к нему можно вполне совместить с развлечениями
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фира Фасхутдинова
Ответ Ольга Ив
А можно на "ты", ну ладно. Понимаешь, ты на соседних ветках писала, что одной студентке пофиг на знания и посещаемость. Вот я и интересуюсь, как ученица готовится к математике? 😊
Так Камила тоже с соавтором экзамен сдавать будет. На соседней ветке куча народу убеждала всех что так можно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
А вот это уже интересно. Мы всю жизнь в основном по морям-океанам, и этим летом туда же, так как считаем пляжный отдых самым лучшим для нашей семьи. Но когда спрашивают самый интересный и захватывающий по впечатлениям отпуск, всегда отвечаем что Китай. Азия - это почти что другая планета. Отличного отдыха Ками, много фоток и радостных моментов.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Ив
Ответ Ливия
Кто «вы»? У меня не коллективное сознание. Ну то есть нельзя и то, и то? Или только Камиле нельзя?😆
А можно на "ты", ну ладно. Понимаешь, ты на соседних ветках писала, что одной студентке пофиг на знания и посещаемость. Вот я и интересуюсь, как ученица готовится к математике? 😊
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий