Камила Валиева выпустила именной бьюти-бокс

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева выпустила именной бьюти-бокс.

«Сегодня в Москве в ТРЦ «Неглинная Галерея» стартуют первые продажи бокса, который поможет создать идеальный образ на выпускной🧚‍♀️✨», – написала Валиева.

Фигуристка провела автограф-сессию в торговом центре.

Фото: телеграм-канал «Четверной бильман»

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52 комментария

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Latika S
Одна фанбук продаёт, другая бьюти бокс. Не ФК, а сплошной бизнес
+30
-11
+19
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Olga.t
Ответ La Gushka
А если всё-таки КАС накажет по полной, какой бокс рекламировать тогда?
Вот когда и если... тогда и позлорадствовать можно будет.
А сейчас если нет желания сказать хорошие слова, то и вообще никаких не надо.
+38
-20
+18
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Ir_rish
Ответ Latika S
Одна фанбук продаёт, другая бьюти бокс. Не ФК, а сплошной бизнес
А фигурист обязан быть голодным?
+23
-8
+15
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Н.Ф.
Бокс и фигурное катание — вместе веселее.
©
+18
-6
+12
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Misson
Ответ Самасебезвезда
Тутберидзе? Каким образом?
Вы прикидываетесь наивной или действительно ею являетесь? На кого ходят зрители? У кого самые большие фан-группы? О чьих фигуристках больше всего пишут СМИ, обсуждают в социальных сетях? С кем эксклюзивные договоры у Первого канала? С кем заключают контракты российские и международные компании? Кто породил весь этот ажиотаж вокруг ФК в России? Ответ известен всем: Тутберидзе и её фигуристки, начиная с Липницкой, но особенно в последние 5 лет.
+13
-3
+10
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Misson
Деньги в фигурное идут хорошие. Эффект Тутберидзе. Она одна увеличила капитализацию российского ФК раз в 10!
+26
-16
+10
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Владислава Крюкова
Ответ мистер бин
Для всего мира это конечно дико выглядит.
Кто этот весь мир? Терезу Йохауг поддерживать было можно, а Камилу Валиеву нельзя?🤔
+25
-15
+10
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какая же Камила крутая!
+32
-23
+9
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Владислава Крюкова
Ответ La Gushka
А если всё-таки КАС накажет по полной, какой бокс рекламировать тогда?
А какая вам разница? Рекламирует она это не для вас все равно 🤷‍♀️
+26
-17
+9
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Максим Медов
Ответ La Gushka
А если всё-таки КАС накажет по полной, какой бокс рекламировать тогда?
Для Камилы по большому счету без разницы, так как мы не будем там выступать лет 10.
+25
-17
+8
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La Gushka
А если всё-таки КАС накажет по полной, какой бокс рекламировать тогда?
+46
-39
+7
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Lilia Sadykova
Ответ Latika S
Одна фанбук продаёт, другая бьюти бокс. Не ФК, а сплошной бизнес
ну а че такого? Девочки на жизнь зарабатывают пока на волне. Никто же никого не заставляет их боксы, книги и фанбуки покупать
+8
-2
+6
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Любитель_ФК
Ответ La Gushka
А если всё-таки КАС накажет по полной, какой бокс рекламировать тогда?
Судя по этой фразе, у вас нет полной и даже частичной уверенности, что Камила виновна и что суд вынесет обвинительный приговор. А то оголтелые инквизиторы уже давно холят и лелеят свою сокровенную мечту о наказании Валиевой. Вот будет разочарование для вас всех таких, когда ее оправдают и вручат золото олимпиады. Как же вы все переживете -то такой конфуз?
+27
-21
+6
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Элла Бурс
Смотрю тут многие желчью от зависти изошлись;))
Еще бы, ивенты и акции с «Золотым яблоком» - это круть👌🏻
+21
-16
+5
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Любитель_ФК
Ответ мистер бин
Для всего мира это конечно дико выглядит.
Сегодня этот самый мир сам дико выглядит, со всеми своими действиями, сплошное лицемерие и высокомерие.
+18
-13
+5
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именименя
А у нее хорошо получается фраза -свободная касса🙋‍♀️ тренит потихоньку😉
+10
-6
+4
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Элла Бурс
Ответ Элла Бурс
Смотрю тут многие желчью от зависти изошлись;)) Еще бы, ивенты и акции с «Золотым яблоком» - это круть👌🏻
Зашла я значит на их сайт вообще по своим делам, а там прямо сразу на главной Ками;))
Красота!
https://goldapple.ru/
+12
-8
+4
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Маргарита В Сафронова
Ответ Zin_Iba
Комментарий удален модератором
Где Камила, там всегда прекрасный пример, как надо бороться с подлыми провокациями. Для будущих поколений спортсменов это очень полезно.
+20
-16
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Что то у самой макияж не очень. Милая девушка в тетю превратилась с этим макияжем. Ну и на 10 дней уехала без нагрузок лицо в два раза увеличилось
Вам какая разница на сколько у неё лицо увеличилось?)
+17
-14
+3
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Адриана
Ответ Iuliia Timofeyeva
А тмз в составе есть?
Не надоело?
+2
0
+2
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Lapo Elkann
Звезда .
+7
-5
+2
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Татьяна Семёновна
Ответ Latika S
Одна фанбук продаёт, другая бьюти бокс. Не ФК, а сплошной бизнес
У девочек же отпуск! они сейчас не в ФК!
+2
0
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Александр Кудрявцев
Похорошела 💖💗
+2
-1
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Ливия
сколько завистливых комментов…)
+8
-7
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Адриана
Ответ Iuliia Timofeyeva
Нет
Ну тогда продолжайте, и будет вам счастье.
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