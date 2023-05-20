Камила Валиева выпустила именной бьюти-бокс
Камила Валиева выпустила именной бьюти-бокс.
«Сегодня в Москве в ТРЦ «Неглинная Галерея» стартуют первые продажи бокса, который поможет создать идеальный образ на выпускной🧚♀️✨», – написала Валиева.
Фигуристка провела автограф-сессию в торговом центре.
Фото: телеграм-канал «Четверной бильман»
А сейчас если нет желания сказать хорошие слова, то и вообще никаких не надо.
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