Камила Валиева выпустила именной бьюти-бокс.

«Сегодня в Москве в ТРЦ «Неглинная Галерея» стартуют первые продажи бокса, который поможет создать идеальный образ на выпускной🧚‍♀️✨», – написала Валиева.

Фигуристка провела автограф-сессию в торговом центре.

Фото: телеграм-канал «Четверной бильман»