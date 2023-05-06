«Спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не всегда могут знать, как лучше выразиться». Брайан Бойтано выступил в защиту Ильи Малинина

Теги сборная США Нэтан Чен соцсети Брайан Бойтано Илья Малинин Фигурное катание

Олимпийский чемпион 1988 года Брайан Бойтано высказался в защиту Ильи Малинина.

Малинин во время прямого эфира в соцсети в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» ответил, что он больше не может им оставаться, поскольку тогда не получит высокие компоненты.

После этого фигурист столкнулся с негативом в свой адрес. Он попросил прощения «у всех, кого это затронуло» и назвал свое поведение подростковым. 

В 2021 году олимпийский чемпион Нэтан Чен оказался в похожей ситуации – ему пришлось извиняться за свой комментарий. 

«Я говорил такие же вещи, когда был в их возрасте – и при этом я был геем. Если бы у нас тогда были прямые эфиры в соцсетях, кто знает, что бы я там сказал?

Эти комментарии не отражают того, какими людьми являются эти ребята.

Когда вы отвечаете на вопросы, вы ожидаете, что люди будут спрашивать о вашем катании, прыжках, оценках. Возможно, вы не готовы к другим вопросам и не можете привести свои мысли в порядок – и тогда можно сказать что-то не то.

Спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не всегда могут знать, как лучше выразиться. 

Поэтому в этих случаях нужно давать возможность объясниться, когда будет время подумать. Люди злятся из-за чего-то, сказанного в социальных сетях, но в спорте все сложнее – нужно понимать это», – сказал Бойтано

Малинин пошутил о смене ориентации ради высоких оценок и задел Ханю. Теперь у Ильи проблемы

23 комментария

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шампион
Малинин забавно пошутил, пусть и "не корректно". Но если на каждую шутку так реагировать, юмор просто нужно запретить. Проблема не в Малинине, а в людях, кто пиарит эту повестку.
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galik55
Спасибо Брайан, все правильно, а журналюги всегда раздувают
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Юра Плисецкий
Хорошо, что есть еще адекватные люди, способные поддержать спортсмена в сложной ситуации.
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Светлана Менова
"А что бы сделал Брайан Бойтано?" (кто смотрел "Южный парк", тот в теме)

А Бойтано оказывается вполне адекват, в отличие от тех, кто спятил на почве повесточки.
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Kareglazaya
Ответ шампион
Малинин забавно пошутил, пусть и "не корректно". Но если на каждую шутку так реагировать, юмор просто нужно запретить. Проблема не в Малинине, а в людях, кто пиарит эту повестку.
Согласна с вами. Этот сайт точно бы уже закрыли)) Потому что тут в каждом втором сообщении упоминаются какие-то прозвища либо просто фразы, ассоциирующиеся с тем или иным спортсменом. Все эти капюшон, зрело-женское, ай-на-нэ, пальто и т.д. Если на всё это реагировать, то с ума можно сойти.
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Kareglazaya
Ответ alexnew
Ничего не понял? Этот Бойтано был геем, с его слов? А сейчас перестал им быть? И что в его время уже тоже надо было быть геем, чтобы получать высокие компоненты?
Может, он имел в виду, что шутил по поводу геев, чтобы быть как все и чтобы другие его не осуждали? При этом сам был геем, но не афишировал это. Я так это поняла.
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Lanna
Заступился так заступился))
«Я тоже так говорил и был геем» ахаха
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Anna Leonova
Если бы все геи были такими как Бойтано, то защищать бы их было не от кого.
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Ритт
Малинин типа нашего Валеры Ангелопола. Пафоса выше крыши, болтает много. Вроде не маленький уже, а как дитё. Следить надо за тем, что говоришь, тем более на такую щекотливую тему в Америке. Будет уроком ему.
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Kovka Gnutik
Ответ шампион
Малинин забавно пошутил, пусть и "не корректно". Но если на каждую шутку так реагировать, юмор просто нужно запретить. Проблема не в Малинине, а в людях, кто пиарит эту повестку.
Золотые слова.
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Doctor of Philosophy
Какой хороший человек:) И дело говорит: да, даже если Илья по молодости лет ляпнул что-то чувствительное для многих, отстаньте уже от него. Вон, у футболистов регулярно кто-то что-то на эмоциях брякает. Ну и что? СМИ побузят денёк-другой, и забывают. Потому что там следующий футболист может что-то уже ляпнуть:) А фигуристы, смотрите-ка, должны быть политкорректны и не допускать никаких промахов, и судейство не критикуй, и лобби не подозревай, и даже лицо недовольным не держи.
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Трент Резнор
Это тот Брайан Бойтано из полнометражного Южного Парка
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Kareglazaya
Ответ alexnew
А сейчас типа все геи уже?
К счастью, не все) Но сейчас этого можно не стесняться.
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Светлана Менова
Ответ Irina Kistler
я не поняла Натан Чен тоже гей? Господи, у меня дочь на выданье, фигуристка, красавица, я внуков хочу, где же мужиков искать?
Нейтан Чен ещё какой гетеро! И как раз похоже высказался про то, что он как хочет показать, что гетеросексуалу есть место в фигурном катании, и огреб от адептов повесточки.
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Новый Орлеан
Ответ Ритт
Малинин типа нашего Валеры Ангелопола. Пафоса выше крыши, болтает много. Вроде не маленький уже, а как дитё. Следить надо за тем, что говоришь, тем более на такую щекотливую тему в Америке. Будет уроком ему.
Ну да. Только Малинин сделал элемент, который до этого никому не покорился ну бронзу на мундиале в 18 лет взял. А Ангелополу максимум что корячится даже если бан снимут попасть в призёры на каком-нибудь этапе или Голден Спин.
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