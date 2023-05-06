«Спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не всегда могут знать, как лучше выразиться». Брайан Бойтано выступил в защиту Ильи Малинина

Олимпийский чемпион 1988 года Брайан Бойтано высказался в защиту Ильи Малинина.

во время прямого эфира в соцсети в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» ответил, что он больше не может им оставаться, поскольку тогда не получит высокие компоненты.

После этого фигурист столкнулся с негативом в свой адрес. Он попросил прощения «у всех, кого это затронуло» и назвал свое поведение подростковым.

В 2021 году олимпийский чемпион оказался в похожей ситуации – ему пришлось извиняться за свой комментарий.

«Я говорил такие же вещи, когда был в их возрасте – и при этом я был геем. Если бы у нас тогда были прямые эфиры в соцсетях, кто знает, что бы я там сказал?

Эти комментарии не отражают того, какими людьми являются эти ребята.

Когда вы отвечаете на вопросы, вы ожидаете, что люди будут спрашивать о вашем катании, прыжках, оценках. Возможно, вы не готовы к другим вопросам и не можете привести свои мысли в порядок – и тогда можно сказать что-то не то.

Спортсмены сосредоточены на соревнованиях и не всегда могут знать, как лучше выразиться.

Поэтому в этих случаях нужно давать возможность объясниться, когда будет время подумать. Люди злятся из-за чего-то, сказанного в социальных сетях, но в спорте все сложнее – нужно понимать это», – сказал .

Малинин пошутил о смене ориентации ради высоких оценок и задел Ханю. Теперь у Ильи проблемы