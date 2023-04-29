Малинин о скандальной шутке: «Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок»
Американский фигурист Илья Малинин извинился за скандальные высказывания.
Ранее в своей соцсети Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.
«Чтобы я извлек урок из своих ошибок и двигался вперед, Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating) предложила мне пройти тренинг по восприимчивости, который поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+ и других людей, не получающих достаточной поддержки.
Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок и пройти через это», – написал Малинин.
Малинин пошутил о смене ориентации ради высоких оценок и задел Ханю. Теперь у Ильи проблемы
А какой поддержки члены этого "сообщества" недополучают, простите? Кажись, им и так всем миром в попу дуют везде, лишь бы не обидеть их тонкие души.
Вот когда Илья научится кататься на уровне Джейсона, тогда у него и будут такие же компоненты, независимо от ориентации. Пока же Илье до катания Джейсона примерно столько же, сколько Джейсону до квадов Ильи.
Нет, он наш!!!! Ждём Илюшу на Скейт Сызрань.
Лучше бы амерская федра нам Илюша отдала. У них и так Браун есть.