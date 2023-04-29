Малинин о скандальной шутке: «Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок»

Теги сборная США Федерация фигурного катания США мужское катание ЛГБТ Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин извинился за скандальные высказывания.

Ранее в своей соцсети Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.

«Чтобы я извлек урок из своих ошибок и двигался вперед, Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating) предложила мне пройти тренинг по восприимчивости, который поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+ и других людей, не получающих достаточной поддержки.

Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок и пройти через это», – написал Малинин.

Малинин пошутил о смене ориентации ради высоких оценок и задел Ханю. Теперь у Ильи проблемы

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47 комментариев

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Lennuci
Это "поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+ и других людей, не получающих достаточной поддержки."
А какой поддержки члены этого "сообщества" недополучают, простите? Кажись, им и так всем миром в попу дуют везде, лишь бы не обидеть их тонкие души.
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Zhuuuzhik
Илья, конечно, додумался где и что ляпать. Я понимаю, свой стрим, но это, как бы, Америка. И по отношению к Джейсону максимально некрасиво.

Вот когда Илья научится кататься на уровне Джейсона, тогда у него и будут такие же компоненты, независимо от ориентации. Пока же Илье до катания Джейсона примерно столько же, сколько Джейсону до квадов Ильи.
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Вованыч05
Малинин просто не знает что о святом шутить нельзя.Ж..а это наше всё! это центр вселенной и шутить над ней это грех.
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REA-13
Ответ Александр Шульгин
По отношению в Брауну все точно сказал
Но самое смешное, что фамилию Брауна упомянута вообще не была. А геев в ФК хватает.
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REA-13
Да уж, Запад, действительно, оазис свободы и демократичности. Тренинг по восприимчивости за глупую шутку в инсте... (даже не за высказывание в официальном интервью). Когда ЛГБТ-ки всерьез воют про якобы дискриминацию (которой на Западе давно нет, по их же утверждениям) - их почему-то никто не заставляет тренинги про восприимчивости проходить.
+11
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Александр Шульгин
Людей не получающих поддержки так они в США больше всех поддержки получают. А Малинин оказался недалёким парнишкой. Сейчас его обламают в светоче демократии.
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шампион
Забавнея шутка. Да, "не корректная". Но уже задрали вечно обиженные.
+8
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Lennuci
Комиссия по этике Федерации ФК США быстро сработала, отправив Малинина на "исправительные работы". А тут Плющ до сих пор безнаказанный ходит.
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Евгения Гринева
Лучше бы ему компетентные люди объяснили, что причина его низких компонентов не в ориентации
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Дудабот Уно
Печаль печальная. Один вон спросил, а кто такой "плюс" в этой аббревиатуре, и поплатился работой на ТВ. Гнись, но не ломайся, Илюша.
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REA-13
Ответ EuhenioV
То есть,назвать вещи своими именами,это конфуз для Малинина?Да ,Браун превосходит его в определённых компонентах,но не до такой же степени.Вся ваша тусовка здесь и обрисовалась🕵️‍♂️
Еще про Чена было смешно, который как раз не так давно вляпался в похожую историю )
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Идеальный шторм
Ответ Dikki Shelton
Молодец Илья. Нужно уметь признавать свои ошибки👌
Какие ошибки?
+6
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Алеся Ткаченко
Как бы теперь не пришлось Малинину ориентацию менять.А если честно его жаль.Испортят пацану теперь и жизнь и карьеру
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Yumi
Ответ EuhenioV
Такие времена,за Правду приходится оправдываться и отправляться на тренинги по перевоспитанию.Если и дальше так пойдёт,не удивлюсь,если уже "натуралов" станут массово отправлять в резервации,по примеру североамериканских индейцев🙈
Какую правду, если самые высокие компоненты у спортсменов-натуралов? Чена, Ханю, Чана, Фернандеса. Малинину надо научиться кататься так же как они, а не оправдывать свои по настоящему низкие компоненты ориентацией.
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Sne$hinka
Тренинг по восприимчивости, цирк) да, шутка глупая и неудачная, но не более. Адекватный человек с нормальной самооценкой и чувством юмора не будет на такое обижаться.
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Блинчик
Ответ Yumi
Какую правду, если самые высокие компоненты у спортсменов-натуралов? Чена, Ханю, Чана, Фернандеса. Малинину надо научиться кататься так же как они, а не оправдывать свои по настоящему низкие компоненты ориентацией.
С добрым утром. Ханю - гей, Фернандес - би.
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Блинчик
"Американский фигурист Илья Малинин"
Нет, он наш!!!! Ждём Илюшу на Скейт Сызрань.
Лучше бы амерская федра нам Илюша отдала. У них и так Браун есть.
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Александр Шульгин
Ответ REA-13
Но самое смешное, что фамилию Брауна упомянута вообще не была. А геев в ФК хватает.
Дело не в геях, а в том что повесточка начинает идти впереди реальных заслуг вот в чем проблема. Проблема в том числе в квотах и так далее. Не только по гендерному признаку, а вообще это приводит к деградации
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АннаФ
Ответ Zhuuuzhik
Илья, конечно, додумался где и что ляпать. Я понимаю, свой стрим, но это, как бы, Америка. И по отношению к Джейсону максимально некрасиво. Вот когда Илья научится кататься на уровне Джейсона, тогда у него и будут такие же компоненты, независимо от ориентации. Пока же Илье до катания Джейсона примерно столько же, сколько Джейсону до квадов Ильи.
Меньше. Потому что Кататься как Джей можно научиться, а вот Прыгать как Илья, Браун никогда не сможет.
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REA-13
Ответ Александр Шульгин
Дело не в геях, а в том что повесточка начинает идти впереди реальных заслуг вот в чем проблема. Проблема в том числе в квотах и так далее. Не только по гендерному признаку, а вообще это приводит к деградации
Это понятно. Но в том и дело, что Малинин, по сути, сказал про общую проблему, а на него многие накинулись из-за того, что он "обидел коллегу по команде"
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Настя Розова
Ну извинился и хорошо, чтобы дальше таких казусов не было.
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Yumi
Ответ Angry_bear
Недалек тот миг, когда натуралы станут извиняться перед всякими небинарными...Только не в России, у нас, Бог миловал, народ нормальный.
В вашей стране, конечно, проблем никаких нет, только об этом остается заботиться. Все мечтают переехать в оазис нормальности... только почему-то сами русские убегают из страны уже почти 1,5 года, не оценили счастья
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Manukello
Ответ Yumi
Назовите фамилии из мужского одиночного на пьедестале чемпионата мира, о ком вы? Кто вам надоел? Или вы врун, если не приаедете за последние лет 6 фамилии успевших вам массово надоесть призеров ЧМ-геев.
перебьешься, ты кто такой с меня спрашивать. сел замолчал.
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Девочка с севера
Илья, переходи в Россию. Здесь ты будешь кумиром миллионов, победителем всего и вся, единственным и неповторимым. Ну нафиг этот Запад!
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EuhenioV
Ответ Doctor of Philosophy
Мозги надо включать, прежде чем что-то сделать или сказать. Чен стал тем Ченом, которого мы знаем, не потому, что кучу квадов прыгал, а потому, что у него с мозгами полный порядок. И он их включал в нужный момент, даже будучи совсем юным.
То есть,назвать вещи своими именами,это конфуз для Малинина?Да ,Браун превосходит его в определённых компонентах,но не до такой же степени.Вся ваша тусовка здесь и обрисовалась🕵️‍♂️
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