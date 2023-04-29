Малинин о скандальной шутке: «Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок»

Американский фигурист Илья Малинин извинился за скандальные высказывания.

Ранее в своей соцсети Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.

«Чтобы я извлек урок из своих ошибок и двигался вперед, Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating) предложила мне пройти тренинг по восприимчивости, который поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+ и других людей, не получающих достаточной поддержки.

Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок и пройти через это», – написал Малинин.

Малинин пошутил о смене ориентации ради высоких оценок и задел Ханю. Теперь у Ильи проблемы