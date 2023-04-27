Ягудин о тройном прыжке на турнире шоу-программ: «Некоторые сказали, что я кататься не умею. Хотел доказать, что у меня еще хватит пороха, и спички не до конца намокли»

Теги Алексей Ягудин мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал, почему хотел исполнить тройной прыжок на турнире шоу-программ.

«У меня нет проблем с тройным прыжком физически – проблема в страхе. Когда с возрастом ты уже тупо по-человечески от страха готов обосраться, уж простите.

Это же как Олимпиада того времени, только сейчас! Только тогда был четверной, сейчас – тройной. Силы-то у меня есть, конечно. У меня скрипит бедро и очень болит колено – плюс страх. А под страхом у тебя ватные ноги, ты боишься, что сейчас не прыгнешь.

Абсолютно точно сказала моя супруга на утреннем прогоне перед шоу: «Как женщина я цепляюсь за мелочи, роюсь в себе, в других, в психологии. Леша, вот ты всегда просишь меня легче ко всему относиться.

Ну, будет 19 марта после 18-го... Скажи, у тебя жизнь как-то поменяется, если ты прыгнешь двойной, а не тройной тулуп?» – «Абсолютно никак». – «Тогда какого ### ты мне две недели мозги выносишь, спать мне не даешь? Встаешь то в 6, то в 7, взвешиваешься».

Это уже клиника – я не хотел подвести, а то некоторые же сказали, что я кататься не умею. «Пускай дальше сидит, комментирует». Я хотел доказать, что у меня еще хватит пороха, и спички не до конца намокли. Хотелось преодолеть страх – все сложилось.

Мы и с Ильей Авербухом говорили, я объяснял: «Ты же понимаешь, мне нужна программа – это турнир не про тройной тулуп. Это другое. Ты увидишь абсолютно другого Ягудина, если на первых секундах я прыгну.

Мне нужно его прыгнуть – иначе я потом физически умираю. На видео видно: это смена всего!» Ко мне потом подошли: «Ты был как ребенок, который получил конфету, о которой так мечтал».

На турнире сильно выделялись те, кто в возрасте, потому что с возрастом ты сильно пропускаешь через себя многие эмоциональные моменты. Да и «Ледниковый период» дал нам очень многое, это большая школа артистизма.

Прыгать тройной тулуп еще? Конечно! Проблема только в контроле под воздействием страха. Я так был воспитан: когда у меня что-то не получается даже в 43-летнем возрасте, я себя грызу ночами, даже из-за помарки. Потом пытаюсь исправить ошибку – я таким всегда был», - сказал Ягудин. 

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

8 комментариев

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Анна Беляева
Мне кажется, это часть чемпионского характера - изводиться даже из-за мелких ошибок, стараться сделать все, чтобы их больше не повторять. Если к такому легко относишься, то и не добьешься многого.
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imaxim
Чемпионский характер, Таня. Если бы он не сделал этот тройной тулуп, он бы потом ещё две недели не спал бы
+7
-2
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ДИАНА
Здорово, что все получилось, а главное, как это было красиво! ☝️❤️💋🥇🥇🥇
+4
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Lavérité
Смешно, право. Он же этот тройной тулуп прыгает в каждом шоу во время тура Авербуха. А на шоу-турнире вдруг страх и, соответственно, типа преодоление, за которое дали 5 лимонов.)))) Актер))))
+3
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Elenavasilevna
Доказал! Это было круто! ))
+5
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+2
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Залина Малина
Это был красивый ответ Плющу. Не правда ли это более красноречиво, чем пепепалки в соцсетях?
+5
-3
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Loliloo
Ответ Залина Малина
Это был красивый ответ Плющу. Не правда ли это более красноречиво, чем пепепалки в соцсетях?
В чем ответ? Плющ прыгает тройные легко
+1
0
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Irina Kistler
Молодец! Это было круто! Есть еще порох в пороховницах! Здоровья!
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