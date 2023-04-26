«Повторять «Болеро» за Валиевой, я думаю, долго никто не рискнет». Хореограф академии Навки о программе прошлых сезонов

Хореограф академии Татьяны Навки считает, что «Болеро» Камилы Валиевой повторят нескоро.

«Болеро» – произвольная программа, с которой фигуристка выступала в сезонах-2020/21 и 2021/22.

– А как можно интерпретировать композицию, которая уже часто использовалась в фигурном катании, по-своему? Мне кажется, повторений сложно избежать.

– Добавлять свою хореографию. Все равно не получится то же самое. Но, мне кажется, если ставить повторения, то должно быть лучше. Повторять то же «Болеро» за Камилой Валиевой, я думаю, долго никто не рискнет, это была очень хорошая программа.

Лично мне она очень запомнилась. А если уж берем повтор, то надо делать лучше. Это сложная работа, ведь нужно сделать так, чтобы не ассоциироваться с кем-либо, – сказала Лариса Урусова.

Хореограф также отметила, что в постановке Валиевой есть читаемый образ.

– Мне очень нравится ее «Болеро». Это очень сложная музыка, но у нее получилось очень круто откатать.

– А многие, наоборот, критиковали «Болеро» Камилы. Там был образ змеи, который не особо свойственен этой музыке…

– Как по мне, это очень классная программа. В общем и целом эта постановка полная, есть читаемый образ. И я не скажу, что образ не соответствует музыке. Вместе это смотрелось очень хорошо, – добавила Урусова.