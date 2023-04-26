Хореограф академии Навки: «Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает»

Хореограф академии Татьяны Навки объяснила, почему фигуристки практикуют стрип-пластику.

– В последнее время многие фигуристки стали практиковать стрип-пластику. Полезен ли этот стиль для фигурного катания?

– Я думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени это работает на раскрепощение.

Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок, – рассказала Лариса Урусова.

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