Хореограф академии Навки: «Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает»

Теги женское катание Лариса Урусова Фигурное катание

Хореограф академии Татьяны Навки объяснила, почему фигуристки практикуют стрип-пластику.

– В последнее время многие фигуристки стали практиковать стрип-пластику. Полезен ли этот стиль для фигурного катания?

– Я думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени это работает на раскрепощение.

Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок, – рассказала Лариса Урусова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой

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4 комментария

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ЮИ
Ничего, что большинство спортсменок несовершеннолетние? Хореограф рекомендует?
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aorai
Чего уж там. Пусть снимаются в порно, тогда точно раскрепостятся. Кругом одни болваны. Как говорили древние, молчание - золото.
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MyCA
Ответ ЮИ
Ничего, что большинство спортсменок несовершеннолетние? Хореограф рекомендует?
У неё джаз класс как у Железяки
0
0
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MyCA
Ответ aorai
Чего уж там. Пусть снимаются в порно, тогда точно раскрепостятся. Кругом одни болваны. Как говорили древние, молчание - золото.
Под лозунгом "OnlyFans раскрепощает"
0
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