Хореограф академии Навки: «Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает»
Хореограф академии Татьяны Навки объяснила, почему фигуристки практикуют стрип-пластику.
– В последнее время многие фигуристки стали практиковать стрип-пластику. Полезен ли этот стиль для фигурного катания?
– Я думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени это работает на раскрепощение.
Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок, – рассказала Лариса Урусова.
«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой
4 комментария