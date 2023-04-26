«Бывает настроение, что я безумно хочу чего-нибудь очень вредного и без угрызений совести заказываю». Туктамышева ответила на вопросы подписчиков

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в телеграм-канале.

О любимом сериале

«На все века моим любимым сериалом будет оставаться сериал «Друзья». Я смотрю его постоянно: в свободный вечер, когда я дома, когда мне нечего делать, просто фоном могу включить – он играет, и на душе так хорошо.

Сразу так расслабляет, поднимается настроение, снимается усталость. Я советую тем, у кого нет любимого ситкома, найти свой сериал, потому что это может быть прекрасным восстановлением после тяжелого рабочего дня».

О том, стоит ли заниматься фигурным катанием с 11 лет

«Конечно, ты сможешь стать фигуристкой. Если будешь регулярно заниматься фигурным катанием, усердно, то у тебя обязательно все получится. В 11 лет обычно не отдают в фигурное катание, но для себя выучить тройные и, может быть, даже какие-то более сложные прыжки, мне кажется, это возможно.

Просто главное – желание и подходить к этому делу серьезно. Есть многие фигуристы, которые раньше катались, которые начинали около 10 лет и прекрасно завоевывали высокие места. Поэтому удачи».

О фастфуде

«Иногда бывает настроение, что я безумно хочу чего-нибудь очень вредного и без угрызений совести себе заказываю. Потому что... почему нет?»

О том, в какой день из прошлого хотела бы попасть

«Я думаю, что это было бы соревнование, но не сам старт, а соревнование Гран-при в Лас-Вегасе – где я неплохо выступила, но это не самое главное. А главное, что мы пошли после соревнований гулять, и для меня это было просто безумно – я получила безумно много эмоций, потому что там было все так ярко, так в новинку.

И я такого восторга, наверное, давно не испытывала. Мы собрались хорошей компанией, было весело, мы на чем-то катались с крыши до крыши, летали – не помню, как это называется. Было очень много эмоций, поэтому я бы хотела вернуться в то время и прожить еще раз этот день».