«Бывает настроение, что я безумно хочу чего-нибудь очень вредного и без угрызений совести заказываю». Туктамышева ответила на вопросы подписчиков

Теги сборная России Гран-при Гран-при США Елизавета Туктамышева женское катание кино Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в телеграм-канале.

О любимом сериале

«На все века моим любимым сериалом будет оставаться сериал «Друзья». Я смотрю его постоянно: в свободный вечер, когда я дома, когда мне нечего делать, просто фоном могу включить – он играет, и на душе так хорошо.

Сразу так расслабляет, поднимается настроение, снимается усталость. Я советую тем, у кого нет любимого ситкома, найти свой сериал, потому что это может быть прекрасным восстановлением после тяжелого рабочего дня».

О том, стоит ли заниматься фигурным катанием с 11 лет

«Конечно, ты сможешь стать фигуристкой. Если будешь регулярно заниматься фигурным катанием, усердно, то у тебя обязательно все получится. В 11 лет обычно не отдают в фигурное катание, но для себя выучить тройные и, может быть, даже какие-то более сложные прыжки, мне кажется, это возможно.

Просто главное – желание и подходить к этому делу серьезно. Есть многие фигуристы, которые раньше катались, которые начинали около 10 лет и прекрасно завоевывали высокие места. Поэтому удачи».

О фастфуде

«Иногда бывает настроение, что я безумно хочу чего-нибудь очень вредного и без угрызений совести себе заказываю. Потому что... почему нет?»

О том, в какой день из прошлого хотела бы попасть

«Я думаю, что это было бы соревнование, но не сам старт, а соревнование Гран-при в Лас-Вегасе – где я неплохо выступила, но это не самое главное. А главное, что мы пошли после соревнований гулять, и для меня это было просто безумно – я получила безумно много эмоций, потому что там было все так ярко, так в новинку.

И я такого восторга, наверное, давно не испытывала. Мы собрались хорошей компанией, было весело, мы на чем-то катались с крыши до крыши, летали – не помню, как это называется. Было очень много эмоций, поэтому я бы хотела вернуться в то время и прожить еще раз этот день».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соль.
Так приятно было почитать ответы Лизы. Лиза кажется открытой и доброжелательной девушкой.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Лиза, такое настроение бывает у всех!)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АннаФ
Хорошие ответы. И да, у меня тоже есть сериалы, которые смотрю или слушая фоном после тяжелого рабочего дня!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
"Если нельзя, но очень хочется - то можно"
Девчонкам так хочется сладенького и вкусненького, но злые дяди и тëти которые их тренируют не позволяют. То же самое в спортивной и художественной гимнастике, акробатике, балете.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reggi
Ответ Маргарита В Сафронова
Лиза, такое настроение бывает у всех!)))
Лизе с её послужным списком уже всё можно))
А вообще, с удовольствием почитала её ответы, доброжелательные и искренние. А описание вечера в Лас-Вегасе просто в сердечко запало))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Ответ Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=RqVCpGmxEiU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=96Kwfg25c0o&t=10s
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ Reggi
Лизе с её послужным списком уже всё можно)) А вообще, с удовольствием почитала её ответы, доброжелательные и искренние. А описание вечера в Лас-Вегасе просто в сердечко запало))
Лиза классная!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий