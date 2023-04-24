Татьяна Тарасова: «Российский спорт не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова отметила, что российские спортсмены поддерживают высокий уровень подготовки.

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны.

Во многих видах спорта мы исторически на лидирующих позициях – этого никак не отнять», – сказала заслуженный треннер СССР по фигурному катанию.

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1 комментарий

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Velirpa
Цой - жив.
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