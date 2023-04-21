Тарасова о словах Земана про допуск россиян: «Хочется сказать ему спасибо за такую позицию. Человек здраво мыслит»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала слова экс-президента Чехии о российских спортсменах.

Ранее Милош Земан, который занимал пост президента Чехии с 2013 по 2023 год, скептически высказался об отстранении россиян от соревнований.

«Мы слышим различные мнения по этому поводу, хочется сказать ему спасибо за такую позицию, на наш взгляд, она правильная.

Могу сказать, что человек здраво мыслит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

5 комментариев

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Olga.t
Слова Земана ни на что повлиять не могут, поскольку он ЭКС...
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Lennuci
Ответ Olga.t
Слова Земана ни на что повлиять не могут, поскольку он ЭКС...
Как будто слова ныне действующего могут.
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Frakiec 77
Ответ JL JL
И в ножки падайте любому, кто по вашему ли лично (не вашему ли) мнению сказал правильные слова. И, одновременно, все как один, расплевывайтесь в стороны (и, чтобы слюна стекала по подбородку на одежу) если кто супротив вас нечто заявил.
П на большой и толстый
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+1
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Olga.t
Ответ Lennuci
Как будто слова ныне действующего могут.
Вы правы, историю вершат делами, хорошими или плохими...
А вот поступки действующего вполне так или иначе могут влиять на ситуацию.
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