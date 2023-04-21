Тарасова о словах Земана про допуск россиян: «Хочется сказать ему спасибо за такую позицию. Человек здраво мыслит»

Татьяна Тарасова поддержала слова экс-президента Чехии о российских спортсменах.

Ранее Милош Земан, который занимал пост президента Чехии с 2013 по 2023 год, скептически высказался об отстранении россиян от соревнований.

«Мы слышим различные мнения по этому поводу, хочется сказать ему спасибо за такую позицию, на наш взгляд, она правильная.

Могу сказать, что человек здраво мыслит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.