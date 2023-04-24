Татьяна Тарасова: «Уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос. Всегда есть к чему стремиться, нет предела совершенству»
Татьяна Тарасова высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.
23 апреля состоялся финал Кубка Московского спорта.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о развитии фигурного катания в стране: «В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было».
«Алина сказала, что такого масштаба не было еще несколько лет назад? Да, я соглашусь с этим мнением.
Сейчас уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос. Можно ли повысить этот уровень? Да, всегда есть, к чему стремиться. Нет предела совершенству», – сказала Тарасова.
1. Высоко оцениваю
2. Уровень значительно вырос
3. Есть к чему стремится
4. Нет предела совершенству
Это вообще новое Фигурное катание!
Хорошо бы ещё показывали Юниорские старты, в Первом и Втором Спортивных Разрядах, в Хорошем Телевизионном качестве.✌️