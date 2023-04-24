Татьяна Тарасова: «Уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос. Всегда есть к чему стремиться, нет предела совершенству»

Татьяна Тарасова высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

23 апреля состоялся финал Кубка Московского спорта.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о развитии фигурного катания в стране: «В моем возрасте, когда я выступала на юношеских соревнованиях, такого масштаба не было».

«Алина сказала, что такого масштаба не было еще несколько лет назад? Да, я соглашусь с этим мнением.

Сейчас уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос. Можно ли повысить этот уровень? Да, всегда есть, к чему стремиться. Нет предела совершенству», – сказала .