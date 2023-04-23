Сихарулидзе об идее клубных международных турниров: «Все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу»

ФФКР готова проводить международные турниры среди клубов и школ.

Об этом высказался исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

«И сейчас, и в дальнейшем открыты к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их.

Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов. Мы можем проводить различные соревнования, все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу», – сказал Сихарулидзе.

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