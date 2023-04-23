Сихарулидзе об идее клубных международных турниров: «Все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

ФФКР готова проводить международные турниры среди клубов и школ.

Об этом высказался исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

«И сейчас, и в дальнейшем открыты к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их.

Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов. Мы можем проводить различные соревнования, все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу», – сказал Сихарулидзе.

Чем занимался новый босс фигурки Антон Сихарулидзе после спорта? Дума, ресторанный бизнес и выступления с Волочковой

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
мы открыты к диалогу» --- Ха-ха-ха! Кто-то будет за вас делать и приглашать вас к диалогу? Мечтатель...
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
У нас есть западные друзья, не успел начальником стать уже стал глупости морозить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Антон, спешу тебя расстроить... если как-то и будет двигаться "клубное движение", то это движение будет БЕЗ диалога с федерациями... т.е. с вами😔
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
клубные соревнования как раз тем и отличаются что не имеют отношения к ффкр, о чем это он?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Безграмотность юридическая вопиющая. Если клубы из разных стран захотят создать такой постоянный турнир, то они должны учредить свою организацию и ФФКР не будет иметь к этому никакого отношения, по определению. Инициаторами и учредителями должны быть несколько клубов, а не ФФКР.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий