Глава ФФКР Сихарулидзе: «Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Прошедшие в России турниры по фигурному катанию сохранятся в календаре следующего сезона.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

«Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются. Ничего мы из него не выбрасываем.

У нас есть возможность провести каждый турнир, может быть, даже на более высоком уровне. Все наши усилия сработали и следующий сезон будет таким же успешным, как предыдущий».

Чем занимался новый босс фигурки Антон Сихарулидзе после спорта? Дума, ресторанный бизнес и выступления с Волочковой

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Хотелось бы чтобы международные соревнования добавились
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Отлично! Будем ждать развития новых форматов!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфира Смирнова
Желаю УСПЕХА!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
План замечательный. Я снова хочу видеть спортсменов, которые для меня открылись в этом сезоне, не говоря уже о топе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий