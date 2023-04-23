Глава ФФКР Сихарулидзе: «Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются»
Прошедшие в России турниры по фигурному катанию сохранятся в календаре следующего сезона.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.
«Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются. Ничего мы из него не выбрасываем.
У нас есть возможность провести каждый турнир, может быть, даже на более высоком уровне. Все наши усилия сработали и следующий сезон будет таким же успешным, как предыдущий».
Чем занимался новый босс фигурки Антон Сихарулидзе после спорта? Дума, ресторанный бизнес и выступления с Волочковой
4 комментария