Глава ФФКР Сихарулидзе: «Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются»

Прошедшие в России турниры по фигурному катанию сохранятся в календаре следующего сезона.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

«Календарный план на новый сезон принят, все соревнования, которые были в этом году, остаются. Ничего мы из него не выбрасываем.

У нас есть возможность провести каждый турнир, может быть, даже на более высоком уровне. Все наши усилия сработали и следующий сезон будет таким же успешным, как предыдущий».

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