Сергей Росляков: «Павлюченко пока не тренируется, она до конца еще не определилась с планами. Ходыкин с января активно работает на льду, похудел»
Тренер рассказал о тренировках Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина после распада их пары.
«Даша пока не тренируется, она до конца еще не определилась с дальнейшими планами, а Денис уже с января активно работает на льду, похудел, напрыгивает каскады из трех, четырех тройных
Пока мы в поиске партнерши, это, как оказалось, непростой момент, поскольку ее уровень должен быть достаточно высоким как в прыжках, в скольжении, так и в компонентности.
Конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос решился скорее, чтобы до прокатов успеть подготовить и скатать новую пару», – рассказал Сергей Росляков.
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Даша должна понимать, что или так, или бросать спорт. Перерыв большой, здоровье не ахти, партнера найти будет сложно
Там же романтические отношения... или ничего личного, просто спорт?)))
Алёна конечно девушка вся такая внезапная, эмоциональная, но думаю, что нет.
Я в это категорически не верю.