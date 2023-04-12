Сергей Росляков: «Павлюченко пока не тренируется, она до конца еще не определилась с планами. Ходыкин с января активно работает на льду, похудел»

Тренер рассказал о тренировках Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина после распада их пары.

«Даша пока не тренируется, она до конца еще не определилась с дальнейшими планами, а Денис уже с января активно работает на льду, похудел, напрыгивает каскады из трех, четырех тройных

Пока мы в поиске партнерши, это, как оказалось, непростой момент, поскольку ее уровень должен быть достаточно высоким как в прыжках, в скольжении, так и в компонентности.

Конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос решился скорее, чтобы до прокатов успеть подготовить и скатать новую пару», – рассказал Сергей Росляков.

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020