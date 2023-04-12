Сергей Росляков: «Павлюченко пока не тренируется, она до конца еще не определилась с планами. Ходыкин с января активно работает на льду, похудел»

Теги сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин контрольные прокаты Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер рассказал о тренировках Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина после распада их пары.

«Даша пока не тренируется, она до конца еще не определилась с дальнейшими планами, а Денис уже с января активно работает на льду, похудел, напрыгивает каскады из трех, четырех тройных

Пока мы в поиске партнерши, это, как оказалось, непростой момент, поскольку ее уровень должен быть достаточно высоким как в прыжках, в скольжении, так и в компонентности.

Конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос решился скорее, чтобы до прокатов успеть подготовить и скатать новую пару», – рассказал Сергей Росляков.

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020

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32 комментария

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Додик Аксель
Может физическое состояние позволит, а Даша найдёт мотивацию и продолжит выступать. Не хочется терять такую интересную и самобытную пару. Удачи !
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Anna Stefan
Может быть, Вику Васильеву ему? У неё такой ужасный партнёр, толку с ним точно не будет. А девочка хорошая, так жалко её. Вдруг подойдёт Денису?
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Маргарита В Сафронова
Ответ MyCA
https://www.youtube.com/watch?v=aDLofMapOuI
Спасибо!😄
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Toba Door
Денис не такой уж хороший партнер
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Toba Door
Надо искать прыгучую одиночницу, или развалить другую пару
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Идеальный шторм
Ответ Olga.t
Галлямов вполне себе не худенький, тоже можно схуднуть.
Галлямов очень худой, куда ему еще худеть??
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РИ-Ната
Ответ 22somebody22
Почему нет?Она,вроде,гражданство не меняла.Она пробовалась с канадцем,но не вышло,а сейчас слоняется без дела,пока подружка Даша выступает.Думаете,ей не обидно?Она ещё хочет кататься,иначе,не поддерживала бы форму.Мне кажется,если ей предложат хороший вариант,она и в Россию вернётся,тем более,если нас скоро допустят до ГС.
Наташа высока для Дениса, а Дашулька - такая кроха, жаль, что у неё болезнь.
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ДИАНА
Ответ Идеальный шторм
Очень надеюсь на это! Даша должна понимать, что или так, или бросать спорт. Перерыв большой, здоровье не ахти, партнера найти будет сложно
У Даши васкулит, это серьёзно ☝️
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Идеальный шторм
Ответ тучка60
Фото в студию похудевшего Ходыкина!
В инсте каждый день он выкладывает прыжки
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Идеальный шторм
Ответ 22somebody22
Где-то за океаном скучает Наташа Забияко...
Пусть с Касаткиной катается
+2
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Идеальный шторм
Ответ Пахра
Может быть, Даша передумает, очень жалко терять такую скатанную и оригинальную пару…
Очень надеюсь на это!
Даша должна понимать, что или так, или бросать спорт. Перерыв большой, здоровье не ахти, партнера найти будет сложно
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Olga.t
Ответ margosha58
Ну, он не стал как Морозов, Галлямов или Козловский. Он похудел относительно себя прежнего, что тоже хорошо. Потому что в последний сезон Ходыкин выглядел уже неприлично - у него живот торчал!!!
Галлямов вполне себе не худенький, тоже можно схуднуть.
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Elizaveta Queen
Очень надеюсь,что Даша вернется. Пара была огонь! Ни на кого не похожей в мире в принципе.
+4
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22somebody22
Ответ Olga.t
Думаете она готова вернуться в Россию? Я в это категорически не верю.
Почему нет?Она,вроде,гражданство не меняла.Она пробовалась с канадцем,но не вышло,а сейчас слоняется без дела,пока подружка Даша выступает.Думаете,ей не обидно?Она ещё хочет кататься,иначе,не поддерживала бы форму.Мне кажется,если ей предложат хороший вариант,она и в Россию вернётся,тем более,если нас скоро допустят до ГС.
0
0
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Olga.t
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Что-то кажется это может стать косторная
Бросит Куницу?
Там же романтические отношения... или ничего личного, просто спорт?)))

Алёна конечно девушка вся такая внезапная, эмоциональная, но думаю, что нет.
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MyCA
Ответ Sonyas
Не найдет он лучше Даши. Крошечная, ответственная. Очень жаль, что пара распалась.
Даша устала походу
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76yjgh98tr675dyt45
Что-то кажется это может стать косторная
+1
-1
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MyCA
Ответ Маргарита В Сафронова
Интересно посмотреть на похудевшего Ходыкина. Жаль, такая пара распалась.
https://www.youtube.com/watch?v=aDLofMapOuI
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Olga.t
Ответ 22somebody22
Есть Наташа З.
Думаете она готова вернуться в Россию?
Я в это категорически не верю.
+7
-1
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margosha58
Ответ Маргарита В Сафронова
Интересно посмотреть на похудевшего Ходыкина. Жаль, такая пара распалась.
Ну, он не стал как Морозов, Галлямов или Козловский. Он похудел относительно себя прежнего, что тоже хорошо. Потому что в последний сезон Ходыкин выглядел уже неприлично - у него живот торчал!!!
+5
0
+5
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Пахра
Может быть, Даша передумает, очень жалко терять такую скатанную и оригинальную пару…
+5
-1
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22somebody22
Ответ Olga.t
Ходыкин похудел - уже немало))) Мне в их паре больше нравилась Даша, но найти новую партнёршу с высокими требованиями - задача не простая. Одиночницу быстро в пару не вкатаешь, а парниц свободных с хорошими навыками попробуй найди))
Есть Наташа З.
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22somebody22
Где-то за океаном скучает Наташа Забияко...
+2
-2
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Залина Малина
Ответ тучка60
Фото в студию похудевшего Ходыкина!
На канале Фигурка он был недавно
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Залина Малина
Ответ Маргарита В Сафронова
Интересно посмотреть на похудевшего Ходыкина. Жаль, такая пара распалась.
На канале Фигурка вышло недавно "шоу" со Скобцовой, Константиновой, Поповой и Ходыкиным. Действительно похудевший
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