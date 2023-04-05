Денис Ходыкин: «Я работаю, нахожусь в форме. Вместе с тренерами ведем поиск новой партнерши»

Фигурист Денис Ходыкин рассказал о распаде пары с Дарьей Павлюченко

– , что случилось?

– Наша с Дашей совместная работа подошла к логичному завершению. В этом сезоне мы уже не тренировались. Подготовились к контрольным прокатам, а дальше у Даши случилась травма, восстановление затянулось. И к тренировкам мы так и не приступали.

– И в итоге состоялся разговор, на котором вы решили, что пора заканчивать совместные выступления?

– Да. Точно не помню, когда он случился. Инициатора как такового не было. Даша иногда приходила на каток, и однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причем, не один раз. Все обсудили и пришли к тому, к чему пришли.

Мы не ругались. Все отнеслись друг к другу с пониманием. Очень благодарен Даше, мы многое пережили вместе. Но такова жизнь.

– Ваш бывший тренер сказал в интервью, что вы хотели закончить со спортом еще до Олимпиады в Пекине.

– Не очень понимаю данный комментарий Сергея Владимировича. В этот период и задолго до него он не принимал участие в работе с нашей парой. Всем занимался Сергей Сергеевич Росляков. Все наши результаты – от бронзы чемпионата Европы-2020 до статуса первых запасных на Олимпиаду в Пекина – это заслуга .

Действительно, в паре не всегда все проходит гладко. Правда в том, что Сергей Сергеевич всегда до последнего старался сохранить нашу пару и помогал сохранять спортивный настрой на сезон.

– Есть понимание, с кем теперь ты будешь кататься в паре?

– Такого понимания пока нет. Я работаю, нахожусь в форме. Вместе с тренерами мы ведем поиск новой партнерши.

– Какие цели ставишь перед собой в спорте?

– Улучшаться, побеждать, бороться за первые места. Ну и все так же – креативить, показывать зрителям и судьям интересные находки. Команда у меня все та же, и наша задача – творить фигурное катание. Но понятно, что, учитывая новые обстоятельства, это все будет немного по-другому, – сказал Ходыкин.