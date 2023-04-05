Денис Ходыкин: «Я работаю, нахожусь в форме. Вместе с тренерами ведем поиск новой партнерши»

Теги сборная России пары Сергей Доброскоков Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Сергей Росляков Фигурное катание

Фигурист Денис Ходыкин рассказал о распаде пары с Дарьей Павлюченко

Денис, что случилось?

– Наша с Дашей совместная работа подошла к логичному завершению. В этом сезоне мы уже не тренировались. Подготовились к контрольным прокатам, а дальше у Даши случилась травма, восстановление затянулось. И к тренировкам мы так и не приступали.

– И в итоге состоялся разговор, на котором вы решили, что пора заканчивать совместные выступления?

– Да. Точно не помню, когда он случился. Инициатора как такового не было. Даша иногда приходила на каток, и однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причем, не один раз. Все обсудили и пришли к тому, к чему пришли.

Мы не ругались. Все отнеслись друг к другу с пониманием. Очень благодарен Даше, мы многое пережили вместе. Но такова жизнь.

– Ваш бывший тренер Сергей Доброскоков сказал в интервью, что вы хотели закончить со спортом еще до Олимпиады в Пекине.

– Не очень понимаю данный комментарий Сергея Владимировича. В этот период и задолго до него он не принимал участие в работе с нашей парой. Всем занимался Сергей Сергеевич Росляков. Все наши результаты – от бронзы чемпионата Европы-2020 до статуса первых запасных на Олимпиаду в Пекина – это заслуга Сергея Рослякова.

Действительно, в паре не всегда все проходит гладко. Правда в том, что Сергей Сергеевич всегда до последнего старался сохранить нашу пару и помогал сохранять спортивный настрой на сезон.

– Есть понимание, с кем теперь ты будешь кататься в паре?

– Такого понимания пока нет. Я работаю, нахожусь в форме. Вместе с тренерами мы ведем поиск новой партнерши.

– Какие цели ставишь перед собой в спорте?

– Улучшаться, побеждать, бороться за первые места. Ну и все так же – креативить, показывать зрителям и судьям интересные находки. Команда у меня все та же, и наша задача – творить фигурное катание. Но понятно, что, учитывая новые обстоятельства, это все будет немного по-другому, – сказал Ходыкин.

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10 комментариев

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Мария Тихонова
Ответ Morveena Bum
сначала убежала жена, теперь партнерша. что-то не так с Дениской, видимо.
Дениска явно немножко нарцисс, хотя в целом, кажется, человек хороший.
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Morveena Bum
сначала убежала жена, теперь партнерша. что-то не так с Дениской, видимо.
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Светлана Менова
Что же там произошло у них с Доброскоковым? Как резко он о нем отозвался.
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Katerina Sunny
Ответ MockingBird
Там в интервью еще есть продолжение про прыжки: "Сейчас я собираю сложные каскады из трех тройных. Например, тройной лутц + тройной тулуп + тройной тулуп, тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов." Денис молодец, что не стоит на месте, усложняется. Непростой выбор наверное ему предстоит - опытная партнерша, но со стандартным набором прыжков, или прыгающая одиночница, но без опыта в парном. Такая дама, чтоб 2в1, мне пока на ум не приходит))
С одиночницей придется заниматься технической частью, а не креативить. А Денис собирается занимать первые места, притом, что он пропустил сезон, а как минимум две пары с пьедестала ЧР 2023 заканчивать не собираются.
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galik55
Ответ Katerina Sunny
Тренерами? Росляков понятно, а кто ещё? Попова? С Дашей, катаясь вместе не один сезон, креатив можно было позволить себе, а как будет с новой партнершей?
Я за креатив, но разумный. У Даши было много травм, может не стоит перегружать акробатикой программу.
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galik55
Денису найти хорошую партнершу с прыжками, Даше полнейшего восстановления.
Денис, удачи и продолжения карьеры, интересных находок и программ
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Додик Аксель
Успешного поиска и удачной партнёрши, а там видно будет.
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MockingBird
Там в интервью еще есть продолжение про прыжки:
"Сейчас я собираю сложные каскады из трех тройных. Например, тройной лутц + тройной тулуп + тройной тулуп, тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов."
Денис молодец, что не стоит на месте, усложняется.
Непростой выбор наверное ему предстоит - опытная партнерша, но со стандартным набором прыжков, или прыгающая одиночница, но без опыта в парном. Такая дама, чтоб 2в1, мне пока на ум не приходит))
+5
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botev
надо уточнить, в какой именно форме, а то не очень понятно
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Katerina Sunny
Тренерами? Росляков понятно, а кто ещё? Попова?
С Дашей, катаясь вместе не один сезон, креатив можно было позволить себе, а как будет с новой партнершей?
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