Виктория Буцаева: «Малинин такой один сейчас, показал столько четверных на ЧМ. Правильно, что он в этом направлении развивается»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Джейсон Браун Виктория Буцаева (Волчкова) Нэтан Чен Илья Малинин Фигурное катание

Тренер Виктория Буцаева высказалась об уникальности американского фигуриста Ильи Малинина.

– На этом чемпионате мира в мужском одиночном отметила определенную тенденцию: и с малым количеством четверных можно бороться за высокие места, а того же Малинина с его риском оценили достаточно скромно. Гонка за усложнением как будто бы остановилась?

– Малинин такой в мире сейчас один после Нэтана Чена. Мое мнение: если у тебя есть к этому способности и ты можешь это делать, почему бы это не развивать и не показывать? В любом случае он такой один сейчас. Показал столько четверных на чемпионате мира, аксель в четыре с половиной оборота… Мне кажется, это правильно, что он в этом направлении развивается, потому что это может.

У кого, например, лучше идет в плане артистизма – они показывают эту сильную сторону. За счет этого растут и конкуренция, и интерес – тут у тебя вышел Малинин и шесть четверных прыжков, тут же вышел Джейсон Браун с обалденной произвольной программой, и настолько это все разное! Видела реакцию публики, как зрители все вскакивали после произвольных – это дорогого стоит.

Каждый должен развивать то, в чем ему хорошо. За счет этого все равно растет конкуренция, ты начинаешь думать, что нужно делать и четверные, и поднимать вторую оценку. Обратила внимание, что очень классные у ребят хореодорожки, есть чему поучиться и в чем себя развить. Если ты можешь – развивай, разные направления дополняют друг друга и создают конкуренцию, – сказала Буцаева.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

Американский фигурист без суперпрыжков держится в топе в эпоху квадов. Чему учит его история?

2 комментария

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Блинчик
Столько недокрутов мы не видели даже у Винсента Чжоу.
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La primavera
Да можно хоть 7 четверных из 7, но какой смысл, если они грязные, а остальная прога из-за этого сомнительной художественной ценности?
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