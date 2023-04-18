«Рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми – это недопустимо». Тренер Ирина Смирнова призвала наказывать за жесткое обращение в спорте

Тренер академии Татьяны Навки призвала наказывать за рукоприкладство в детском спорте.

– Попробую догадаться, что не обошлось без темы детского насилия, которая сейчас становится резонанснее. Если вам скажут: «Ну что такого, что чехлом разок огрел? Это же во благо!», что ответите?

– Я категорически против. Но есть другая сторона – некоторые вещи, которые называют насилием, им не являются, это утрируется. Когда тренер требует от фигуриста сделать 20 повторений, а тот хочет 15 – это не насилие. Это нормально.

Если тренер считает реальным 20 раз, значит ты можешь и надо делать. Но рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми – это совсем другое и недопустимо.

– И что делать с тренерами?

– Наверное, наказывать. Лишать неких условий, не допускать к работе, соревнованиям. Какие-то санкции должны быть, – сказала Ирина Смирнова.