«Рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми – это недопустимо». Тренер Ирина Смирнова призвала наказывать за жесткое обращение в спорте

Теги Ирина Смирнова Фигурное катание

Тренер академии Татьяны Навки призвала наказывать за рукоприкладство в детском спорте.

– Попробую догадаться, что не обошлось без темы детского насилия, которая сейчас становится резонанснее. Если вам скажут: «Ну что такого, что чехлом разок огрел? Это же во благо!», что ответите?

– Я категорически против. Но есть другая сторона – некоторые вещи, которые называют насилием, им не являются, это утрируется. Когда тренер требует от фигуриста сделать 20 повторений, а тот хочет 15 – это не насилие. Это нормально.

Если тренер считает реальным 20 раз, значит ты можешь и надо делать. Но рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми – это совсем другое и недопустимо.

– И что делать с тренерами?

– Наверное, наказывать. Лишать неких условий, не допускать к работе, соревнованиям. Какие-то санкции должны быть, – сказала Ирина Смирнова.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Так-то за жестокое обращение нужно не только в спорте наказывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шубы
на словах они все такие добренькие, мудрые и правильные. Как бы потом не выяснилось, что у Смирновой тоже жесть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий