Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Книрим и Фрейзер, Миура и Кихара, Конти и Мачии выступят с произвольными программами

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15 апреля на командном чемпионате мира в Токио пары покажут произвольные программы.

После короткой программы лидируют американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 9:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Вторая разминка

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Положение после короткой программы

1. Алекса КниримБрендон Фрэйзер (США) – 82,25

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,47

3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,20

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 69,84

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 63,60

6. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея) – 60,55

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

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