Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Книрим и Фрейзер, Миура и Кихара, Конти и Мачии выступят с произвольными программами
15 апреля на командном чемпионате мира в Токио пары покажут произвольные программы.
После короткой программы лидируют американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)
Токио, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 9:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Вторая разминка
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
Положение после короткой программы
1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 82,25
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,47
3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,20
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 69,84
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 63,60
6. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея) – 60,55
Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио
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