Командный чемпионат мира. Хэ Ин Ли, Сакамото, Левито, Михара, Гленн, Ким Йе Лим выступят с произвольными программами

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14 апреля на командном чемпионате мира женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует Хэ Ин Ли из Южной Кореи.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Лара Наки Гутманн (Италия) 

2. Сара-Мод Дюпюи (Канада) 

3. Лорин Шильд (Франция)

4. Анна Пеццетта (Италия)

5. Леа Серна (Франция) 

6. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Эмбер Гленн (США)

8. Маи Михара (Япония)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Изабо Левито (США)

11. Каори Сакамото (Япония) 

12. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 76,90

2. Каори Сакамото (Япония) – 72,69

3. Изабо Левито (США) – 71,22

4. Маделин Скизас (Канада) – 69,76

5. Маи Михара (Япония) – 66,85

6. Эмбер Гленн (США) – 66,55

7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 62,65

8. Леа Серна (Франция) – 60,18

9. Анна Пеццетта (Италия) – 56,13

10. Лорин Шильд (Франция) – 55,72

11. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 54,31

12. Лара Наки Гутманн (Италия) – 51,12

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

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