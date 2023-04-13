Евгения Медведева: «Поддерживаем Костомарова на протяжении всего его сложного пути. Лично я не ходила к нему, знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух сборная России Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о состоянии Романа Костомарова.

Костомаров попал в реанимацию 10 января этого года с пневмонией. Сейчас фигурист по-прежнему в реанимации, он перенес несколько ампутаций.

«Мы, безусловно, поддерживаем Романа на протяжении всего его сложного пути. Знаю, что Илья Авербух очень переживает на эту тему.

Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании.

Бесконечно желаем ему здоровья и сил для восстановления», – сказала Медведева.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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1 комментарий

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Ariadnochka
Женя права, сейчас только и остаётся поддерживать Рому морально на расстоянии. С ним только рядом близкие, они ему сейчас и нужны.
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