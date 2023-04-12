Алиев выразил соболезнования в связи со смертью своего первого тренера: «Это человек, который привил мне любовь к спорту»

Теги сборная России происшествия фото мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев выразил соболезнования в связи со смертью своего первого тренера.

«Дорогие друзья, 3 дня назад из жизни ушел мой близкий человек (Вячеслав Максимов – Sports.ru). Мой первый тренер, мой наставник, мое все.

Это человек, который привил мне любовь к спорту! Человек, который научил меня кататься на коньках… Откидываю время назад и вспоминаю, как же было здорово, что именно он стал моей первой путеводной звездой.

Мы были с ним не разлей вода, я был предан ему долгое время! И, что самое интересное, он знал, что может меня довести до определенного уровня, а потом ему придется меня отдать в надежные руки. Это сильный, добрый и светлой души человек!

На протяжении всей жизни спорт оставался в нем. Он бегал каждые сутки по 5-10 км. Это была его стихия… Он этим жил и показывал мне и другим ребятам, что такое спорт. Человек которого Я очень Люблю!

Он продолжается на этой земле во мне, каждый раз, наступая на лед, он живет! Светлая память, Максимов Вячеслав Евгеньевич», – написал Алиев.

Фото: instagram.com/dmitry_aliev

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2 комментария

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На Пекин
Классная фотография, повезло Диме встретить своего тренера и человека.
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76yjgh98tr675dyt45
Имя тренера в заголовок нельзя было поставить? Не достоин?
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