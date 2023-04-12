Алиев выразил соболезнования в связи со смертью своего первого тренера: «Это человек, который привил мне любовь к спорту»

Фигурист Дмитрий Алиев выразил соболезнования в связи со смертью своего первого тренера.

«Дорогие друзья, 3 дня назад из жизни ушел мой близкий человек (Вячеслав Максимов – Sports.ru). Мой первый тренер, мой наставник, мое все.

Это человек, который привил мне любовь к спорту! Человек, который научил меня кататься на коньках… Откидываю время назад и вспоминаю, как же было здорово, что именно он стал моей первой путеводной звездой.

Мы были с ним не разлей вода, я был предан ему долгое время! И, что самое интересное, он знал, что может меня довести до определенного уровня, а потом ему придется меня отдать в надежные руки. Это сильный, добрый и светлой души человек!

На протяжении всей жизни спорт оставался в нем. Он бегал каждые сутки по 5-10 км. Это была его стихия… Он этим жил и показывал мне и другим ребятам, что такое спорт. Человек которого Я очень Люблю!

Он продолжается на этой земле во мне, каждый раз, наступая на лед, он живет! Светлая память, Максимов Вячеслав Евгеньевич», – написал Алиев.

Фото: instagram.com/dmitry_aliev