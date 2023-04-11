Дмитрий Губерниев: «Фигуристы выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Министерство спорта России массовый спорт Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о сокращении количества занимающихся фигурным катанием.

По данным Министерства спорта России в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.

«Футбол, естественно, самый популярный вид спорта. Если это будет не так, то спорт можно в стране закрывать. Так и должно быть.

Здесь нужно понимать, почему, например, фигуристов стало меньше? Во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях. Фигуристы, как и все другие спортсмены, выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс.

Ну не забываем про доступность: футбол в этом плане на первом месте. У нас в Москве нет легкоатлетического стадиона, а футбольных полей много. Биатлон тот же: ближайший стадион к Москве – это Рязань», – сказал Губерниев.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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15 комментариев

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MyCA
Ответ unknownman
Какие глубокие выводы на основе специфической статистики. Посмотрел данные минспорта внимательнее, и оказалось, что в 2018 году фигурным катанием занимались 228 тысяч человек, а в 2019 - уже 729 тысяч (+500 тысяч за год!!!), а в 2020 - 677 тысяч (минус 50 тысяч за год). Кстати, если сравнить 2021 и 2022 год, то число занимающихся фигурным катанием женщин увеличилось с 383 тысяч до 401 тысячи, при это общее число уменьшилось на 75 тысяч, получается ФК перестали заниматься больше 90 тысяч мужчин (именно мужчин, а не женщин) за год ! В общем, очень странные цифры, как и вся наша статистика, делать из нее выводы очень сложно. Ощущение, что до этого какие-то группы мужчин записали в "фигуристы", хотя занимались они совсем другим, а теперь данные подправили.
есть "ложь, наглая ложь и статистика"(с)
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Toba Door
Россия без ФК зачахнет
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B.Jones
Ответ Максим Медов
Его задача ездить по миру, а тут облом, вот он и бесится. Понимает, что если так дальше пойдет, то совсем без работы останется или будет ездить комментировать лыжи в солнечный Магадан или Биробиджан 😀 А ему же хочется во Францию, Италию, Канаду....
А кому не хочется? Вон Гогиевна, себе даже мальчика специального завела.
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Kovka Gnutik
О чём базар!
Изменения в пределах ошибки "метода измерения", который неизвестен никому.
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unknownman
Какие глубокие выводы на основе специфической статистики. Посмотрел данные минспорта внимательнее, и оказалось, что в 2018 году фигурным катанием занимались 228 тысяч человек, а в 2019 - уже 729 тысяч (+500 тысяч за год!!!), а в 2020 - 677 тысяч (минус 50 тысяч за год). Кстати, если сравнить 2021 и 2022 год, то число занимающихся фигурным катанием женщин увеличилось с 383 тысяч до 401 тысячи, при это общее число уменьшилось на 75 тысяч, получается ФК перестали заниматься больше 90 тысяч мужчин (именно мужчин, а не женщин) за год !
В общем, очень странные цифры, как и вся наша статистика, делать из нее выводы очень сложно. Ощущение, что до этого какие-то группы мужчин записали в "фигуристы", хотя занимались они совсем другим, а теперь данные подправили.
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Люблю Женьку
Ваша задача, 🤡 Гу, это комментирование биатлона. И то половина болельщиков уже давно звук отключают.
Не надо лезть со своим, никому не нужным мнением, ещё и в фигурку.
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Роман Волков
А с чего взяли, что количество занимающихся, именно Спортом, стало меньше?
Меньше стало тех, кто на катки приходил покататься. Оно и понятно почему, многих мужиков мобилизовали и зимние семейные мероприятия изменились, да и вообще война.
Но никто не говорил, что детей на секциях Фигурного катания стало меньше, или отдавать стали меньше.
Такой статистики никто не приводил.
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Anna Stefan
Ответ unknownman
Аналитег высшей пробы...
Абсолютно
===Здесь нужно понимать, почему, например, фигуристов стало меньше? Во‑первых, не везде дворцы есть,===
Чётко выявил главную причину сокращения занимающихся)) Очевидно же, что в 21-м там, где не было дворцов, занимающихся было больше☝ А теперь меньше☝
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Максим Медов
Его задача ездить по миру, а тут облом, вот он и бесится. Понимает, что если так дальше пойдет, то совсем без работы останется или будет ездить комментировать лыжи в солнечный Магадан или Биробиджан 😀 А ему же хочется во Францию, Италию, Канаду....
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Любитель_ФК
Трех - четырех летние дети , а так же их родители меньше всего думают о том, будут -ли они (дети) выступать через 10 лет на международных соревнованиях. Они, прежде всего родители, думают о физическом и художественном развитии своего ребенка, а на протяжении этого процесса занятий, уже после 5 - 6 лет, а скорее всего 8 - 9, определяется совсем небольшая группа самых талантливых детей, которые могут претендовать на высшие титулы в мировом ФК. Поэтому определение Губерниева, очередная профанация, как впрочем и все , о чем он говорит. Как еще его выносят высшие чиновники нашего спорта? Могу предположить, что там сидят такие же профаны, как Губерниев.
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Додик Аксель
Губер языком будет останавливать регресс. Эксперт доморощенный с веслом...
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unknownman
Аналитег высшей пробы...
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шампион
Зато три года оплачивали канадские каникулы МЖ. Могли бы тысячу детей бесплатно за эти средства обучить.
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Светлана Менова
А остальные где ещё выступали, кроме "внутри страны"? 🙄

Ну, кроме теннисистов, понятное дело.
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Dinamik1
Надо майонеза кинуть на фигурку.Там Тарасова к которой он может прицепиться.
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