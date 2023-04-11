Дмитрий Губерниев: «Фигуристы выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс»

Дмитрий Губерниев высказался о сокращении количества занимающихся фигурным катанием.

По данным Министерства спорта России в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.

«Футбол, естественно, самый популярный вид спорта. Если это будет не так, то спорт можно в стране закрывать. Так и должно быть.

Здесь нужно понимать, почему, например, фигуристов стало меньше? Во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях. Фигуристы, как и все другие спортсмены, выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс.

Ну не забываем про доступность: футбол в этом плане на первом месте. У нас в Москве нет легкоатлетического стадиона, а футбольных полей много. Биатлон тот же: ближайший стадион к Москве – это Рязань», – сказал .

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏