Дмитрий Губерниев: «Фигуристы выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс»
Дмитрий Губерниев высказался о сокращении количества занимающихся фигурным катанием.
По данным Министерства спорта России в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.
«Футбол, естественно, самый популярный вид спорта. Если это будет не так, то спорт можно в стране закрывать. Так и должно быть.
Здесь нужно понимать, почему, например, фигуристов стало меньше? Во‑первых, не везде дворцы есть, во‑вторых, у детей, которые начинают заниматься спортом, должны быть ориентиры, выступающие на мировых соревнованиях. Фигуристы, как и все другие спортсмены, выступали только внутри страны, поэтому количество занимающихся будет меньше. Наша задача – остановить регресс.
Ну не забываем про доступность: футбол в этом плане на первом месте. У нас в Москве нет легкоатлетического стадиона, а футбольных полей много. Биатлон тот же: ближайший стадион к Москве – это Рязань», – сказал Губерниев.
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Изменения в пределах ошибки "метода измерения", который неизвестен никому.
В общем, очень странные цифры, как и вся наша статистика, делать из нее выводы очень сложно. Ощущение, что до этого какие-то группы мужчин записали в "фигуристы", хотя занимались они совсем другим, а теперь данные подправили.
Не надо лезть со своим, никому не нужным мнением, ещё и в фигурку.
Меньше стало тех, кто на катки приходил покататься. Оно и понятно почему, многих мужиков мобилизовали и зимние семейные мероприятия изменились, да и вообще война.
Но никто не говорил, что детей на секциях Фигурного катания стало меньше, или отдавать стали меньше.
Такой статистики никто не приводил.
===Здесь нужно понимать, почему, например, фигуристов стало меньше? Во‑первых, не везде дворцы есть,===
Чётко выявил главную причину сокращения занимающихся)) Очевидно же, что в 21-м там, где не было дворцов, занимающихся было больше☝ А теперь меньше☝
Ну, кроме теннисистов, понятное дело.