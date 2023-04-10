Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина.
Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина. Худайбердиева и Базин – чемпионы России 2023 года.
«Мы действительно перешли в группу Александра Жулина. С очень большим желанием готовимся к следующему сезону.
Приняли решение, что нужно получить новый виток в развитии нашей карьеры, провести смену обстановки.
Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Жулина очень здорово. Мы благодарны, что он нас взял к себе в команду.
Считаем, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам улучшить себя и достичь более высоких результатов в плане нашего катания», – сказал Базин.
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Базин - не улыбается
Багин - делает вид , что улыбается.