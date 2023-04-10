Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина

Теги сборная России Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина.

Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина. Худайбердиева и Базин – чемпионы России 2023 года. 

«Мы действительно перешли в группу Александра Жулина. С очень большим желанием готовимся к следующему сезону.

Приняли решение, что нужно получить новый виток в развитии нашей карьеры, провести смену обстановки.

Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Жулина очень здорово. Мы благодарны, что он нас взял к себе в команду.

Считаем, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам улучшить себя и достичь более высоких результатов в плане нашего катания», – сказал Базин

40 комментариев

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bobr13
Вот вы заладили, что Лизон отобьет Ванятку. Может Егор отобьет Ванятку. И на олимпиаду поедут, как небинарные
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bobr13
Ответ Kareglazaya
Багин изображает страсть)
Жулин их научит страсть изображать
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Vendetta4111323
Дрозд с Шанаевой, Тютюнина Багин, Степанова Букин , теперь ещё и ХБ. Тесновато у Жулина как-то.
Хавронина с Нарижным только на стороне, да Кагановская.
Американцев Девис и Морозову не знаю даже, учитывать ли
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просто болельщица
Осталось теперь только Аннабель с Дианой к Жулину податься. И все рос танцы будут в крепких, надежных жулинских руках. Прямо Лозон 2.0
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Natalia Solomakha
Это ж у Жулина теперь Букин, Базин и Багин (последних двух не очень различаю) и у всех Рахманинов!
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fewral
Как-то грустно, если лизон и правда отожмет Ваньку. Ну, если только Саша сама захочет уйти. Или может быть обмен спутницами?...(
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Kareglazaya
Ответ Николь Тян
Букин - постоянно улыбается . Базин - не улыбается Багин - делает вид , что улыбается.
Багин изображает страсть)
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Kareglazaya
Ответ Оле-Лукойе
И ждет нас пятьдесят оттенков Рахманинова в следующем сезоне
Главное, не перепутать, кому какое произведение Рахманинова досталось))) А то ведь в группе теперь Багин, Базин и Букин))))
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Дарья Куликова
Ну, интриговать у Жулина не очень получается😂
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Mion
Ответ Николь Тян
Букин - постоянно улыбается . Базин - не улыбается Багин - делает вид , что улыбается.
😂😂😂
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Mion
Как неожиданно!
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bobr13
Ответ Адриана
Скорее на одну букву.
ну а что... удобно.... "Где этат Б....?" Вивальди фсем!
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Саша Кутузова
Ответ Russia_Vpered
Здравствуйте))) С Израилем не получилось у них? Или из-за открытого жела с допингом одной родственницы никто не хочет мараться?
А спортсмены где-то озвучивали Израиль? Киньте ссылку, пожалуйста. Только на прямую речь ДС, а не на фантазии блогеров и спортса.
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Николь Тян
Ответ bobr13
Багин, Базин и Букин..... и все на одно лицо
Букин - постоянно улыбается .
Базин - не улыбается
Багин - делает вид , что улыбается.
+11
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Адриана
Ответ bobr13
Багин, Базин и Букин..... и все на одно лицо
Скорее на одну букву.
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Ирина Иванова
Четверг - рыбный день, понедельник - жулинский)
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Adams
Ответ Lilia Sadykova
Ща Букины обратно к Жук пойдут;)
Букин с высокой долей вероятности встанет с Худайбердиевой.
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Russia_Vpered
Ответ gift...!
ЕСЛИ посмотреть картину ментально, то Худайбердиева и Базин могут обойти Мамину радость только в команде Жулина и с жулинскими грибами. Скорее всего пишли вести, что ДС не могут сменить гражданство. ХБ надо застолбить место на следущие ОИ. СБ никто трогать не будет... вот ДС ХБ у Самохина запросто проиграют, как и Дрозду. .
Здравствуйте))) С Израилем не получилось у них? Или из-за открытого жела с допингом одной родственницы никто не хочет мараться?
+3
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bobr13
Багин, Базин и Букин..... и все на одно лицо
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titon23
по сути, важный шаг для Худайбердиевой и Базина на пути к достижению новых высот в фигурном катании.
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Додик Аксель
ХБ худо-бедно дождались понедельника вместе с нами и теперь счастливые строят прожекты на будущий сезон в ТШ Жулина. Будем посмотреть пойдут ли эти рокировочки на пользу парам пришедшим под крыло Жулина.
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22somebody22
Надеюсь,даже если Лиза встанет в пару с Букиным,Егору найдут партнершу.Чет жалко пацана,он хочет кататься.
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-1
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milan_lia
Ответ gift...!
ЕСЛИ посмотреть картину ментально, то Худайбердиева и Базин могут обойти Мамину радость только в команде Жулина и с жулинскими грибами. Скорее всего пишли вести, что ДС не могут сменить гражданство. ХБ надо застолбить место на следущие ОИ. СБ никто трогать не будет... вот ДС ХБ у Самохина запросто проиграют, как и Дрозду. .
Боюсь, что Лиза будет Ваню отжимать. А про обойти мамину радость, ну знаете ли. Пусть Лиза и Егор сначала стоять на коньках научатся. Так-то им оценки ставили выше, чем маминой радости. Те хотя бы не падали ))
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блОК
Надеюсь, Жулину знакома фраза: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»
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Роман Волков
Теперь Молодые пары Погруснели, после всех этих переходов.
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