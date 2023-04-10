Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Александра Жулина.

Ранее дуэт тренировался у Дениса Самохина. Худайбердиева и Базин – чемпионы России 2023 года.

«Мы действительно перешли в группу . С очень большим желанием готовимся к следующему сезону.

Приняли решение, что нужно получить новый виток в развитии нашей карьеры, провести смену обстановки.

Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Жулина очень здорово. Мы благодарны, что он нас взял к себе в команду.

Считаем, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам улучшить себя и достичь более высоких результатов в плане нашего катания», – сказал .