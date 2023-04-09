Евгений Семененко: «Кей-поп — это мой стиль, но у меня также в голове есть другие композиции, под которые я хочу выступить. Уже над этим работаем»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал о планах на будущие программы и подвел итоги сезона

«У каждого спортсмена есть свой стиль. Все равно каждый спортсмен старается показать свои сильные стороны. Мне интересно катать под разное.

Да, кей-поп — это мой стиль, но у меня также в голове есть другие композиции, под которые я хочу выступить. Мы уже над этим работаем.

Каким бы прилагательным описал свой стиль? Дерзкий. Если говорить про хореографию — точные, мелкие движения.

Сейчас мысли не об отдыхе. Идет определенный период, поставлены некоторые задачи, я их выполняю. Отдых будет где-то далеко потом.

Сильно ли нужно восстанавливать здоровье? Восстанавливать его нужно было после Кубка Первого канала, там не очень хорошее состояние было. Но вроде вылез из этого, продолжаю двигаться вперед.

Планирую ли новые четверные? Планирую всегда, а там уже будем смотреть на результативность тренировок. Состояние здоровья позволяет планировать новые элементы? Боюсь сглазить», — сказал Семененко

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6 комментариев

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mtoo
Ответ Elena Savanuk
Женя очень серьезно и ответственно подошел к участию в шоу-турнире. Согласно с вами полностью, у меня тоже было и есть до сих пор ощущение, что такой достойный номер, который был подготовлен для данного формата, оказался не оценен по достоинству.
Согласна с Вами
+3
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Elena Savanuk
Ответ Sat397
Отличный номер он исполнил на турнире шоу программ. Я бы его оценил где нибудь на 3-5 место. Было оригинальное, и драйвовое выступление, подходящее под формат турнира.
Женя очень серьезно и ответственно подошел к участию в шоу-турнире. Согласно с вами полностью, у меня тоже было и есть до сих пор ощущение, что такой достойный номер, который был подготовлен для данного формата, оказался не оценен по достоинству.
+3
0
+3
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Sat397
Отличный номер он исполнил на турнире шоу программ. Я бы его оценил где нибудь на 3-5 место. Было оригинальное, и драйвовое выступление, подходящее под формат турнира.
+6
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Алеся Ткаченко
Женечка.удачи тебе
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rainy88
Ходила на вчерашнее шоу в том числе ради Женьки)) очень зашёл его Фантом, достойный конкурент Фросту и GBGB. В стиле Жени - дерзко, драйвово, неординарно. Приятным сюрпризом стало участие в нем Сони и Адели. Номер под Облака-бродяги тоже хорош, получилось чувственно и лирично. На прыжковом баттле порадовал 4lo. Нравится мне то, что делает этот парень, удачи ему.
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mtoo
Жене - успехов, новых воплощений и побед!
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