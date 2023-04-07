Авербух о футбольной Медиалиге: «В перспективе вы можете меня там увидеть»

Хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге.

Как сообщает ТАСС, Авербух может сыграть за команду «Дружина» актера, режиссера и хореографа Егора Дружинина.

«Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее. Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был.

Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть», – сказал Авербух, который является серебряным призером Олимпиады-2002 в танцах на льду.