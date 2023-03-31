Тарасова о словах министра спорта Польши: «Пусть заткнутся и не лезут в политику. Наши спортсмены никогда не подпишут это заявление»

призвала министра спорта Польши «заткнуться» и «не лезть в политику».

Ранее Камиль Бортничук заявил, что российских спортсменов допустят на турниры в Польше, если они подпишут заявление об осуждении боевых действий.

«Этого никогда не будет. Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику. Мне кажется, что наши спортсмены никогда не подпишут это заявление. Если кто-то подпишет, пожалуйста, пусть едут», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК