Тарасова о словах министра спорта Польши: «Пусть заткнутся и не лезут в политику. Наши спортсмены никогда не подпишут это заявление»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Политика Камиль Бортничук Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала министра спорта Польши «заткнуться» и «не лезть в политику».

Ранее Камиль Бортничук заявил, что российских спортсменов допустят на турниры в Польше, если они подпишут заявление об осуждении боевых действий.

«Этого никогда не будет. Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику. Мне кажется, что наши спортсмены никогда не подпишут это заявление. Если кто-то подпишет, пожалуйста, пусть едут», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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22 комментария

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fewral
Про че₽тову м@ть было?)
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lidia
лексикон у Тарасовой! как на базаре
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Кирилл.С-Пб
Ответ Денис Т.
Пора СВО проводить в России против таких как ты.
Ты чего несёшь, выродок?
0
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Денис Т.
Ответ Кирилл.С-Пб
Кому кому, а пшекам нужно сидеть на жопе и не тявкать. Мерзкая страна закомплексованных выродков
Пора СВО проводить в России против таких как ты.
+3
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Sergejs Fedotovs
А спортсменов то спрашивают, или спорт в России настолько вне политики, что только чиновники имеют право принимать какие-то решения?
+9
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Парвус
Ответ Кирилл.С-Пб
А вы считаете, что после всего того, что делает это недогосударство нужно молча сглатывать? Ну ну. Вперёд
Посидишь в блокаде снова пару лет, передумаешь
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Alexander2022
Ответ Кирилл.С-Пб
Кому кому, а пшекам нужно сидеть на жопе и не тявкать. Мерзкая страна закомплексованных выродков
Точное описание в..тн..ков. С их имперскими замашками
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ Olga.t
А после таких высказываний вы кричите, что кругом русофобы и все нас ненавидят.
А вы считаете, что после всего того, что делает это недогосударство нужно молча сглатывать? Ну ну. Вперёд
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Бедоносец
Анатольна уже переобулась в прыжке, а только недавно говорила что надо ехать на любых условиях иначе спорт потеряем. Фу как некрасиво.
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Olga.t
Ответ Кирилл.С-Пб
Кому кому, а пшекам нужно сидеть на жопе и не тявкать. Мерзкая страна закомплексованных выродков
А после таких высказываний вы кричите, что кругом русофобы и все нас ненавидят.
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Alexander2022
Ответ garovatat
А вы я так понимаю сидите "вне вакуума", т.е в рядах светлейших миротворцев и спасителей всего человечества? Ну естественно вам новые фашисткие "правила" мок милы сердцу. Они ведь направлены на развал отечественного спорта. Впрочем вам того и надо, вы созвучны с этими жабами, т.к. отечество другое
Я не понял, какой развал отечественного спорта? Год назад твои кумиры бравировали тем, что сделают все покруче всяких ОИ и к вам приползут звать обратно) А что в итоге? На вражеский запад хотите
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Кирилл.С-Пб
Кому кому, а пшекам нужно сидеть на жопе и не тявкать. Мерзкая страна закомплексованных выродков
+4
-11
-7
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Ирина Чернявская
Истинное русское воспитание- всем заткнуть рот
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garovatat
Ответ Alexander2022
Если гражданская позиция только одна и наличие другой - это отказ от страны, то нечего таким даже смотреть в сторону запада. Сидите в своем вакууме дальше
А вы я так понимаю сидите "вне вакуума", т.е в рядах светлейших миротворцев и спасителей всего человечества? Ну естественно вам новые фашисткие "правила" мок милы сердцу. Они ведь направлены на развал отечественного спорта. Впрочем вам того и надо, вы созвучны с этими жабами, т.к. отечество другое
+6
-10
-4
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Viks
"Пусть заткнутся и никогда не лезут в политику." --- Поляки заговорили о бумажках по двум причинам: 1) Международная федерация фехтования потребовала от них допустить россиян 2) МОК озвучил свои рекомендации по допуску. --- Не было бы их - не было бы речей поляков. Так что гнев надо направлять на причины, а не на следствия.
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Viks
Белый флаг можно, а бумажки подписывать нельзя? Непоследовательно.
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smoky eyes
Конечно, не подпишут. Как возвращаться то потом с соревнований? Точнее куда...
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Alexander2022
Ответ garovatat
Да ТАТ только дошел что ли смысл манифеста Баха? Или Леша объяснил. А то тут давеча топила за "ехать и соревноваться полюбасу". Нет, ТатьанаАнатольевна, далеко не "в любом случае". Сейчас как раз тот самый случай, когда для вожделенной поездочки необходимо отказаться не только от формы, но и от гражданской позиции, от страны, от своей совести, выполнив кучу унизительнейших требований и согласившись с ограничением в правах. Коль такие найдутся - пусть катятся конечно. За свой счет и вернув все что было вложено в них государством. И желательно без возврата, каганат макаревичей-шендеровича ждет не дождется
Если гражданская позиция только одна и наличие другой - это отказ от страны, то нечего таким даже смотреть в сторону запада. Сидите в своем вакууме дальше
+11
-6
+5
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Alexander2022
Так этого никогда не будет или кто-то может подписать?)
И вообще кого хотят, того и приглашают, хозяин - барин
+12
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garovatat
Да ТАТ только дошел что ли смысл манифеста Баха? Или Леша объяснил. А то тут давеча топила за "ехать и соревноваться полюбасу". Нет, ТатьанаАнатольевна, далеко не "в любом случае". Сейчас как раз тот самый случай, когда для вожделенной поездочки необходимо отказаться не только от формы, но и от гражданской позиции, от страны, от своей совести, выполнив кучу унизительнейших требований и согласившись с ограничением в правах. Коль такие найдутся - пусть катятся конечно. За свой счет и вернув все что было вложено в них государством. И желательно без возврата, каганат макаревичей-шендеровича ждет не дождется
+5
-9
-4
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76yjgh98tr675dyt45
А толкаяс спортсменов на участие с белым флагом сама тарасова что делает? Тоже самое
+3
-2
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Realist2022
А кто такая Тарасова, чтобы за всех спортсменов говорить?
+24
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