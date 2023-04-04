Сакамото, Браун, Гиллес, Чха Чжун Хван, Фаббри и Аймо выбраны капитанами на командный ЧМ
Объявлен список капитанов на командном чемпионате мира (World Team Trophy) по фигурному катанию в Токио.
Каори Сакамото возглавит сборную Японии, Джейсон Браун – США, Пайпер Гиллес – Канады, Чха Чжун Хван – Южной Кореи, Марко Фаббри – Италии, Кевин Аймо – Франции.
Турнир пройдет с 13 по 16 апреля. Полный состав участников стал известен ранее.
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио
Этот коммерческий турнир любят фигуристы с добрейшим судейством, большими гонорарами и просто весельем .
Ну и под эгидой ИСУ при этом влияет на личный рейтинг фигуриста.