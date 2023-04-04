Сакамото, Браун, Гиллес, Чха Чжун Хван, Фаббри и Аймо выбраны капитанами на командный ЧМ

Теги танцы на льду сборная Франции сборная Италии мужское катание женское катание Джейсон Браун Пайпер Гиллес командный чемпионат мира (World Team Trophy) Марко Фаббри Каори Сакамото Чха Чжун Хван Кевин Аймо Фигурное катание

Объявлен список капитанов на командном чемпионате мира (World Team Trophy) по фигурному катанию в Токио.

Каори Сакамото возглавит сборную Японии, Джейсон Браун – США, Пайпер Гиллес – Канады, Чха Чжун Хван – Южной Кореи, Марко Фаббри – Италии, Кевин Аймо – Франции.

Турнир пройдет с 13 по 16 апреля. Полный состав участников стал известен ранее.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию в Токио

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8 комментариев

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orlitza
Ответ Mariaku
Безмерно восхищаюсь Пайпер, но почему не Киган капитанит в канадской команде? А вот в американской мог бы капитанить ветеран Бейтс. За Джуни радостно - такое не запредельно сложное, но достойное по контенту (стабильные младшие квады, риттовый) и, главное, компонентное мужское одиночное люблю! Рада буду ещё раз увидеть некоторые красивые проги итальянцев и французов, но победы желаю команде серебряных призёров ЧМ! Классное событие ожидается!
Капитан - это лицо команды в прямом и переносном смысле, так что выбрали очень правильно.
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orlitza
Ответ Mariaku
Безмерно восхищаюсь Пайпер, но почему не Киган капитанит в канадской команде? А вот в американской мог бы капитанить ветеран Бейтс. За Джуни радостно - такое не запредельно сложное, но достойное по контенту (стабильные младшие квады, риттовый) и, главное, компонентное мужское одиночное люблю! Рада буду ещё раз увидеть некоторые красивые проги итальянцев и французов, но победы желаю команде серебряных призёров ЧМ! Классное событие ожидается!
Киган бы "капитанил" вместе с детьми и фотографиями. Как-то это повторение поднадоело. Всего еиу хорошего в семейной постспортивной жизни.
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orlitza
Очень достойные и красивые кандидаты.
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Katerina Sunny
Ответ Mariaku
Безмерно восхищаюсь Пайпер, но почему не Киган капитанит в канадской команде? А вот в американской мог бы капитанить ветеран Бейтс. За Джуни радостно - такое не запредельно сложное, но достойное по контенту (стабильные младшие квады, риттовый) и, главное, компонентное мужское одиночное люблю! Рада буду ещё раз увидеть некоторые красивые проги итальянцев и французов, но победы желаю команде серебряных призёров ЧМ! Классное событие ожидается!
Капитанство отнимает время и силы, Киган может и сам не хочет, если это последний сезон.
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Katerina Sunny
За команды скорее всего болеть не буду, потому что во всех командах есть, кому желаю удачи.
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Mariaku
Безмерно восхищаюсь Пайпер, но почему не Киган капитанит в канадской команде? А вот в американской мог бы капитанить ветеран Бейтс. За Джуни радостно - такое не запредельно сложное, но достойное по контенту (стабильные младшие квады, риттовый) и, главное, компонентное мужское одиночное люблю! Рада буду ещё раз увидеть некоторые красивые проги итальянцев и французов, но победы желаю команде серебряных призёров ЧМ! Классное событие ожидается!
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AllaS
Опытных фигуристов к рулю командника.
Этот коммерческий турнир любят фигуристы с добрейшим судейством, большими гонорарами и просто весельем .
Ну и под эгидой ИСУ при этом влияет на личный рейтинг фигуриста.
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Блинчик
Я бы тоже не доверил Малиняну капитанить.
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