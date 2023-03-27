Андрей Журанков: «Приглашали Косторную на одну из студий чемпионата мира, но она написала, что в приоритете тренировки»

Комментатор Андрей Журанков заявил, что Алену Косторную приглашали обсуждать чемпионат мира, но она отказалась.

В январе этого года перешла в парное катание и выступает с Георгием Куницей.

«Очень хочу видеть, чтобы один сезон хотя бы покатались. Не знаю, как обстоят дела с травмами, желаю здоровья, но хочу увидеть в соревновательной обстановке эту пару.

По видео нельзя судить, но Алена выкладывала видео тройной подкрутки», – отметила .

«Мне кажется, это очень хорошая иллюстрация. Мы приглашали Алену на одну из студий чемпионата мира – она написала честно, что, скорее всего, нет, сейчас другие приоритеты, именно тренировки в первую очередь, очень большой объем тренировочной работы.

Они поговорили с тренерами и решили, что очень много нужно сделать, прийти к сборам, и это указывает как раз на профессионализм и абсолютно бескомпромиссный подход к тренировкам.

Если это в таком темпе делается, не для того же, чтобы ещё сезон в шоу выступать?» – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?