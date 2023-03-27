Андрей Журанков: «Приглашали Косторную на одну из студий чемпионата мира, но она написала, что в приоритете тренировки»

Теги сборная России Екатерина Боброва пары Андрей Журанков Алена Косторная Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков заявил, что Алену Косторную приглашали обсуждать чемпионат мира, но она отказалась.

В январе этого года Косторная перешла в парное катание и выступает с Георгием Куницей.

«Очень хочу видеть, чтобы один сезон хотя бы покатались. Не знаю, как обстоят дела с травмами, желаю здоровья, но хочу увидеть в соревновательной обстановке эту пару.

По видео нельзя судить, но Алена выкладывала видео тройной подкрутки», – отметила Екатерина Боброва

«Мне кажется, это очень хорошая иллюстрация. Мы приглашали Алену на одну из студий чемпионата мира – она написала честно, что, скорее всего, нет, сейчас другие приоритеты, именно тренировки в первую очередь, очень большой объем тренировочной работы.

Они поговорили с тренерами и решили, что очень много нужно сделать, прийти к сборам, и это указывает как раз на профессионализм и абсолютно бескомпромиссный подход к тренировкам.

Если это в таком темпе делается, не для того же, чтобы ещё сезон в шоу выступать?» – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком». 

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

4 комментария

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Лилибет
Алена такая талантливая,очень хочется,чтобы все обстоятельства позволили ей реализовать весь спортивный потенциал,пусть любимый человек рядом вдохновляет на новые результаты 💓
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ретроградный меркурий
Посмотрим, на сколько Алёну хватит. Но подход к делу правильный, молодец.
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Katerina Sunny
Пусть Алёнка тренируется, пока желание есть. Погоговорить она может и в своих блогах.
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alexnew
Тот редкий случай, когда Косторную хочется похвалить. Действующие фигуристы в принципе не должны комментировать соревнования, особенно в том виде, в котором выступают. Да и тренировки действительно должны быть в приоритете над комментаторской деятельностью.
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