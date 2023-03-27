Александр Жулин: «Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Пожелаю Степановой того же самого»
Тренер Александр Жулин прокомментировал новость, что фигуристка Александра Степанова стала мамой.
22 марта стало известно, что Степанова и Иван Букин перешли в группу Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.
– Во‑первых я хочу поздравить Сашу Степанову. Все‑таки рождение ребенка – это счастье. Я безумно рад за нее.
Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими. Таня Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Так что Степановой пожелаю того же самого.
– Есть информация, что она уже вернулась на лед.
– Ко мне еще не приходила. Как только придет в себя, появится на льду, – сказал Жулин.
Какой болван🤦🏽♀️
А Сашуле с Ванечкой всяческих успехов, самые любимые❤