Александр Жулин: «Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Пожелаю Степановой того же самого»

Тренер Александр Жулин прокомментировал новость, что фигуристка стала мамой.

22 марта стало известно, что Степанова и перешли в группу Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

– Во‑первых я хочу поздравить Сашу Степанову. Все‑таки рождение ребенка – это счастье. Я безумно рад за нее.

Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими. Таня Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Так что Степановой пожелаю того же самого.

– Есть информация, что она уже вернулась на лед.

– Ко мне еще не приходила. Как только придет в себя, появится на льду, – сказал Жулин.