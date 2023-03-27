Александр Жулин: «Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Пожелаю Степановой того же самого»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал новость, что фигуристка Александра Степанова стала мамой. 

22 марта стало известно, что Степанова и Иван Букин перешли в группу Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

– Во‑первых я хочу поздравить Сашу Степанову. Все‑таки рождение ребенка – это счастье. Я безумно рад за нее.

Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими. Таня Навка становилась олимпийской чемпионкой после рождения ребенка. Так что Степановой пожелаю того же самого.

– Есть информация, что она уже вернулась на лед.

– Ко мне еще не приходила. Как только придет в себя, появится на льду, – сказал Жулин. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Сашеньке - поздравления! А льду - жди её коньков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mari777
Навка с Костомаровым были лидерами на Олимпиаде, фаворитами. У них были золото Европы и Мира неоднократное. Степановой даже если бы отстранения и предвзятости, которая теперь будет, было бы не стать Олимпийской Чемпионкой. Ну может в команднике, если бы повезло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Здоровья Саше, материнского, семейного счастья и благополучия. Пусть продолжится успешная спортивная карьера. Удачи !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
После родов у многих второе дыхание открывается, ощущается чувство полёта. Пожелаю Саше исполнения всех желаний, а главное здоровья и ей, и малышке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Екатерина Ивановская
"Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими." Какой болван🤦🏽‍♀️ А Сашуле с Ванечкой всяческих успехов, самые любимые❤
)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha0872
каждый организм индивидуален, может Сашин не успеет так быстро восстановиться. Это вообще нельзя сравнивать. Но очень хочется, чтобы ребята вернулись на лёд🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
"Хочу сказать, что у меня есть неплохой опыт по работе с рожавшими."
Какой болван🤦🏽‍♀️
А Сашуле с Ванечкой всяческих успехов, самые любимые❤
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Это как в анекдоте, у человека сломалась рука, а врач говорит все будет хорошо даже на рояле сможете играть, а он отвечает вот здорово, я раньше не играл
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрачный триксель
Как же хочется,чтобы Саша с Ваней вернулись и радовали нас своим катанием 😎
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Иван что ли с Жулиным вёл переговоры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
И мы желаем Саше того же самого, отличный у неё есть ориентир))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий