Коляда после шоу в Туле: «С таким количеством подаренных пряников сталкиваюсь впервые. Буду есть их редко, иначе в следующих городах не подпрыгну»

Фигурист Михаил Коляда пошутил о пряниках после ледового шоу в Туле.

«Тула, спасибо. 🙏🏼

С таким количеством подаренных пряников сталкиваюсь впервые. 😄 Обещаю, буду есть их редко, иначе до следующих городов доеду, но не подпрыгну. 😄

Очень жалко, что не удалось прогуляться по городу, надеюсь, вернусь сюда и проникнусь колоритом этого замечательного города!» – написал бронзовый призер ЧМ-2018.