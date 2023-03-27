Коляда после шоу в Туле: «С таким количеством подаренных пряников сталкиваюсь впервые. Буду есть их редко, иначе в следующих городах не подпрыгну»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда пошутил о пряниках после ледового шоу в Туле.

«Тула, спасибо. 🙏🏼

С таким количеством подаренных пряников сталкиваюсь впервые. 😄 Обещаю, буду есть их редко, иначе до следующих городов доеду, но не подпрыгну. 😄

Очень жалко, что не удалось прогуляться по городу, надеюсь, вернусь сюда и проникнусь колоритом этого замечательного города!» – написал бронзовый призер ЧМ-2018.

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3 комментария

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Carg0
Ответ Natasib88
Любят у нас Мишу)
И как же его не любить. Молодцы зрители в Туле.
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Татьяна Семёновна
Михаил, не ешьте пряники вообще - от них полнеют! Знаю по себе, но остановиться не могу. Хоть один в день, но съем, прекрасно понимая, что оказываю медвежью услугу своей фигуре и весу. Надеюсь, что у вас хватит силы воли отказаться от этого лакомства, вы же спортсмен!
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Natasib88
Любят у нас Мишу)
+3
0
+3
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