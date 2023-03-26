Латвийская фигуристка Степченко: «С тренером общаемся на русском. Там, где я тренируюсь, в основном русскоязычная среда»

Теги женское катание сборная Латвии Спорт-Экспресс Софья Степченко Фигурное катание

Фигуристка Софья Степченко рассказала, как проходят ее тренировки в Латвии.  

«Говоря о моих тренерах, один тренер эстонец. Но общаемся мы на русском. Там, где я тренируюсь, в основном русскоязычная среда. В Риге в принципе много кто говорит по-русски. Это удобнее всем и понятнее, поэтому тренировки проходят на русском. Я родилась в Риге и всю жизнь тут прожила. Люблю этот город.

 Спасибо большое моему спортивному клубу — у меня достаточно часов льда и проблем с этим нет. Три льда в день, частный лед, сухая тренировка, хореография, занятия на улице. Проблем никаких вообще, все условия для занятий. Так что дальше все уже зависит только от меня.

Прежде всего помогает федерация фигурного катания Латвии. Большое им за это спасибо, и финансово помогают, и организационно. Клуб важную роль участвует в моей карьере и олимпийский комитет Латвии.

Конечно же важную роль играют родители. В нашем виде спорта по крайней мере на начальном этапе точно без большого участия родителей, как финансового, так и морального не получится. Я им очень благодарна за все», — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме Степченко заняла 23-е место.

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10 комментариев

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Viks
Она говорит на русском, поэтому к ней и пристал корреспондент с вопросами про Трусову.
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Валерий Петров
Ответ Алеся Ткаченко
Если все так прекрасно то почему нет результатов?
А зачем напрягаться?
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Алеся Ткаченко
Если все так прекрасно то почему нет результатов?
+1
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+1
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22somebody22
Ответ Елена Ковалёва
Смешнее нашего футболиста только лыжник из Африки.
Знаете,если этот африканский лыжник тренируется в России и впахивает на тренировках,то опять наш футболист будет смешнее🤣
+1
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22somebody22
Это кто?И сколько ей лет,что она довольна 23-м местом?
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Галина Александрова
Зачем нам эта инфа?
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Елена Ковалёва
Ответ Андрей Яковлев
"Латвийская фигуристка" это даже смешнее чем российский футболист.
Смешнее нашего футболиста только лыжник из Африки.
+4
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Aleksandrs Rastopčins (ЭХО РИГИ)
Ответ РИ-Ната
Королевские условия и 23 место🤣
да, 23-е, но на Чемпионате мира.
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Андрей Яковлев
"Латвийская фигуристка" это даже смешнее чем российский футболист.
+3
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РИ-Ната
Королевские условия и 23 место🤣
+2
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