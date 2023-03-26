Тарасова о словах Тутберидзе про дело Валиевой: «Полностью поддерживаю, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая»
Татьяна Тарасова поддержала слова Этери Тутберидзе о невиновности Камилы Валиевой.
Ранее Тутберидзе назвала оскорбительными заявления о причастности фигуристки к нарушению антидопинговых правил.
«Полностью поддерживаю Тутберидзе, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая», – сказала Тарасова.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело фигуристки сейчас зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание
Просто очередные причитания и всхлипы, которые Ками никак не помогут.
Кстати, куды-то канули в лету прочие спикеры типа тюрюшова? Раз и исчезли!