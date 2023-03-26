Тарасова о словах Тутберидзе про дело Валиевой: «Полностью поддерживаю, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая»

Татьяна Тарасова поддержала слова Этери Тутберидзе о невиновности Камилы Валиевой.

Ранее Тутберидзе назвала оскорбительными заявления о причастности фигуристки к нарушению антидопинговых правил.

«Полностью поддерживаю Тутберидзе, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая», – сказала Тарасова.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело фигуристки сейчас зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание