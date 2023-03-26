Тарасова о словах Тутберидзе про дело Валиевой: «Полностью поддерживаю, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала слова Этери Тутберидзе о невиновности Камилы Валиевой.

Ранее Тутберидзе назвала оскорбительными заявления о причастности фигуристки к нарушению антидопинговых правил.

«Полностью поддерживаю Тутберидзе, нельзя так издеваться над девочкой. Уверена, что она абсолютно чистая», – сказала Тарасова.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело фигуристки сейчас зарегистрировано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

32 комментария

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elmih16
Ответ Vasily Ivanov
Тарасова имеет в ввиду что Камила не принимала .сама.Случайное или умышленное попадание.
Хейтерам не понять.Ненависть к спортсменке просто зашкаливает.Чего уж тогда про иностранцев говорить.
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Toba Door
Ответ Мария Курникова
Татьяна Анатольевна, спасибо за вашу принципиальность! Теперь расскажите всю правду об Алиначке, пожалуйста! Тайна должна выйти в свет!
Ваша мечта алину поймали на допинге, золото у жени
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Toba Door
Старуха издевалась над чистой Алиной, пока её из спорта не выперли, а теперь ей жалко допингистку, двойные стандарты
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Pion19
какое лицемерие...
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Мария Курникова
Татьяна Анатольевна, спасибо за вашу принципиальность! Теперь расскажите всю правду об Алиначке, пожалуйста! Тайна должна выйти в свет!
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Ади Ахмет
А вот кто издевается, это большой вопрос. Тарасова конечно не в курсе.
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expertmer2020
От стонов о невинном ребёнке уже болят уши - пора сменить пластинку.
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Ортодокс7
Ладно бы ТАТ с ее высказываниями, и ладно бы Валиева с ее поведением, но какая же Тутберидзе бессовестная после всего случившегося
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expertmer2020
Этери дистанцировалась от дела Ками - дав понять, это проблемы Валиевой.
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nadenki
Правильно понимаю-новость выходит,тыкают пальчиком в список и звонят по кругу?Там несколько ответов,по каждому отдельно будут звонить,наверное,раз оплата сдельная за каждый состоявшийся разговор
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Natalia Solomakha
Вся риторика штаба и бомонда с самого начала истории с допингом построена на некой изоляции Камилы "не издевайтесь над девочкой", "девочка чиста", "не мучайте девочку", "мы не верим в то, что она употребляла допинг". Как бы намекая, что это дело Камилы, "мы тут ни при чём, пусть разбирается. Неприятно, что поделать, вы там смотрите, девочку не обижайте, супостаты". Такой абсолютно топорный, но ожидаемый ход - свалить всё на "девочку".
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Людмила Гвоздева
Ответ Vasily Ivanov
Тарасова имеет в ввиду что Камила не принимала .сама.Случайное или умышленное попадание.
Тогда пусть уточняет, что это в душЕ и помыслах Камила чистая, а вот проба не очень.
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Грустный Тролль
Еще добавь, что непорочна)
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tim55555
А что? Это тоже вариант - я не я и корова не моя. Но это только с пожилой заслуженной женщиной, не обременённой никакими официальными должностями может работать.
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Olga.t
ТАТ опять комментирует то, о чем понятия не имеет.
Просто очередные причитания и всхлипы, которые Ками никак не помогут.
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Vasily Ivanov
Ответ Людмила Гвоздева
Удивляет умение некоторых глядя на черное утверждать , что это белое. Ну нашли же допинг, как при этом можно оставаться чистым? Что у них с мозгами? Ведь наличие положительной пробы не отрицают .
Тарасова имеет в ввиду что Камила не принимала .сама.Случайное или умышленное попадание.
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Nowhere_Girl
Ответ 22somebody22
И какой смысл от этих пустых слов?Георгиевна говорит,что ничего не знает,значит и защищать её не собирается.А это означает только то,что наказание понесёт Валиева.
Очень удобная позиция взрослого порядочного человека 🤦‍♂️
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Nataly1991
Невинна (с)
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Валерий Петров
Бгг, так и знал, что обзвон начнется с ТАТ, в ветке про вью Этери наванговал.
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Darya-yeNoor
Они теперь костьми лягут. Иначе если оставить всё как есть, т.е. оправдание Валиевой, они child abusers. Их это не устраивает, вот и будут из штанов выпрыгивать.
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22somebody22
И какой смысл от этих пустых слов?Георгиевна говорит,что ничего не знает,значит и защищать её не собирается.А это означает только то,что наказание понесёт Валиева.
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Lala M
Ответ Arthur Morgan
Всем, мягко говоря, нас*ать что поддерживает Тарасова.
При этом, вы почему-то не думаете, что всем ещё больше нас...ать на ваши мнения и продолжаете активно делиться ими с пользователями данного ресурса
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Маргарита В Сафронова
Самое интересное, что мы сумели вернуть это дело под ответственность тех, кто его сфпбриковал. Теперь они сами запутались в своей паутине. Очень хорошо, что всӗ произошло именно в команднике. Разбираются под пристальным вниманием серьӗзных специалистов, а не политических угодников.
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JL JL
Бродют по кругу. Я от смеха, наверное, скоро рожу. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку.
Кстати, куды-то канули в лету прочие спикеры типа тюрюшова? Раз и исчезли!
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ur_favlov
очень убедительно для cas
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