Щербакова о турнире шоу-программ: «Мне кажется, мой прокат получился антуражным, атмосферным. В эмоциональном плане эта программа очень непростая»

рассказала об идее номера, с которым она заняла третье место на шоу-турнире.

Фигуристка каталась под музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны»

«Идея номера принадлежала тренерам – Даниилу Марковичу ( ) и Этери Георгиевне ( ). Насколько я знаю, она у них родилась давно. И вот сейчас мы решили именно на этом турнире воплотить ее в жизнь.

Мне кажется, для премьеры номера это очень хорошее место, так как можно добавить атмосферу за счет игры света, каких-то дополнительных предметов, кадров из фильма, поэтому, мне кажется, что первый мой прокат получился антуражным, атмосферным...

В эмоциональном плане эта программа очень непростая из-за того, что нужно передать сложные чувства. Лично для меня в этой программе присутствует не только боль и трагедия.

Для меня в ней есть и какие-то теплые, нежные, трепетные воспоминания. Во многих моих движениях заложено много эмоций, которые очень хотелось передать так, чтобы не только я это почувствовала во время проката, но и зрители сопереживали и разделяли все это вместе со мной.

Этот турнир был особенным, потому что, думаю, ни у одного спортсмена до конца не было понимания, шоу это или соревнования.

Было осознание, что это шоу, и я думаю, никто не приехал сюда как соперник на соревнования, потому что участникам важно было решить такие задачи, как завлечь зал, показать свою постановку, сделать так, чтобы твой номер запомнился. И это все-таки нельзя назвать соревнованиями в полном смысле слова.

Хотя все спортсмены отмечали, что, несмотря на то, что мы воспринимали этот турнир больше как шоу, постепенно атмосфера накалялась. И появилось ощущение, что это прямо соревнования, потому что по моим воспоминаниям, воцарилась очень похожая атмосфера. Поэтому, думаю, у всех участников внутри остались смешанные чувства.

Такой турнир проводился впервые и надо понять, как воспримут его зрители. Я пересмотрю все номера, потому что далеко не все видела. Надеюсь, зрителям турнир понравился», – сказала олимпийская чемпионка.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием