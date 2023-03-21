Щербакова о турнире шоу-программ: «Мне кажется, мой прокат получился антуражным, атмосферным. В эмоциональном плане эта программа очень непростая»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала об идее номера, с которым она заняла третье место на шоу-турнире.

Фигуристка каталась под музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны» 

«Идея номера принадлежала тренерам – Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) и Этери Георгиевне (Тутберидзе). Насколько я знаю, она у них родилась давно. И вот сейчас мы решили именно на этом турнире воплотить ее в жизнь.

Мне кажется, для премьеры номера это очень хорошее место, так как можно добавить атмосферу за счет игры света, каких-то дополнительных предметов, кадров из фильма, поэтому, мне кажется, что первый мой прокат получился антуражным, атмосферным...

В эмоциональном плане эта программа очень непростая из-за того, что нужно передать сложные чувства. Лично для меня в этой программе присутствует не только боль и трагедия.

Для меня в ней есть и какие-то теплые, нежные, трепетные воспоминания. Во многих моих движениях заложено много эмоций, которые очень хотелось передать так, чтобы не только я это почувствовала во время проката, но и зрители сопереживали и разделяли все это вместе со мной.

Этот турнир был особенным, потому что, думаю, ни у одного спортсмена до конца не было понимания, шоу это или соревнования.

Было осознание, что это шоу, и я думаю, никто не приехал сюда как соперник на соревнования, потому что участникам важно было решить такие задачи, как завлечь зал, показать свою постановку, сделать так, чтобы твой номер запомнился. И это все-таки нельзя назвать соревнованиями в полном смысле слова.

Хотя все спортсмены отмечали, что, несмотря на то, что мы воспринимали этот турнир больше как шоу, постепенно атмосфера накалялась. И появилось ощущение, что это прямо соревнования, потому что по моим воспоминаниям, воцарилась очень похожая атмосфера. Поэтому, думаю, у всех участников внутри остались смешанные чувства.

Такой турнир проводился впервые и надо понять, как воспримут его зрители. Я пересмотрю все номера, потому что далеко не все видела. Надеюсь, зрителям турнир понравился», – сказала олимпийская чемпионка.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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48 комментариев

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Бу!
Ответ Lapo Elkann
БУ ! Может они лучше знают , чем вы ? Придумать лучше было невозможно. Браво Глейху и Тутберидзе.
придумать лучше было возможно много раз, но Аня больше ничего не умеет, как показывает практика. И лично у меня от номера осталось мерзкое впечатление. Во-первых, не люблю, когда используют такие темы в принципе. Это попытка выехать на теме, а не на исполнении (так было и у Липницкой. ойбай, я знаю, как сейчас у кого-то подгорит от этих слов). Во-вторых, на шоу притащили опять тягомотину, не постаравшись раскрыть свою спортсменку вообще никак - ну брови и брови, ручки-закорючки, все как обычно. В-третьих, на эту тему замахнулись люди, почистившие от российских флагов аккаунты, поставили номер спортсменке, которая при первом же сигнале тревоги избавилась от флага в профиле, а потом воткнула его рядом с медалями, а не рядом со своим именем - отмежевалась.
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несахар
аня всегда одинакова
она не пытается выйти из зоны комфорта
но может это и к лучшему
а то если выйти из зоны комфорта есть риск, что попытка будет неудачной
мне кажется аня просто не умеет ничего другого катать
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*** Monik ***
Ответ Неволяшка
Только Алину стали любить еще больше, а Анну еще меньше) Народ не обманешь) Стоит ли это миллиона призовых, ну не знаю)
Ну спорное утверждение. Я к обеим нашим олимпийским чемпионкам отношусь хорошо и очень уважаю, но считаю, что тут выиграла все же Ками. Она нашла золотую середину.
Откатала то в чем тоже сильна, при этом взяв привычные движения и непривычную музыку и драйв. Аня же оказалась умнее, это как раз всегда восхищает. Она спортсменка с холодной головой и расчетливым умом, кого-то такое отталкивает, но это качества победителя. Алине бы не помешало перенять немного. Хотя мне номер Алинки зашел все же больше, она там и правда очень пластичная, а над самим номером и внешним видом надо еще поработать, на мой взгляд
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Mary Ion
Ответ Неволяшка
Только Алину стали любить еще больше, а Анну еще меньше) Народ не обманешь) Стоит ли это миллиона призовых, ну не знаю)
Спорное утверждение. Скорее всего фанаты как любили, так и любят тех, за кого болели.
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Molly
Ответ Irina Kuznetsova
Аня всегда хорошо делает свою работу. И да, такие номера тоже катать очень сложно, сколько бы не убеждали в обратном журналисты этого ресурса.
Этот номер сложно катать, может для Семененко или для Самарина, а для Ани, которая всегда катает лирику, это несложный номер. Вот Монро или смешную пародию ей действительно было бы сложно катать. Как бы кто не критиковал номер Алины, но вот я Алину очень уважаю за смелость, и мне было очень интересно смотреть на неё в необычном для неё амплуа.
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плюшевая Ракета
Ответ Molly
Так на то и был расчёт Ани и её команды: душещипательная музыка, привычное трагичное выражение лица (кстати неуместное, так как жена Штирлица показывала свою боль только глазами и никакой мимики у неё не было), нежно катание и вуаля - место в тройке. Не надо заморачиваться ни с реквизитом, ни с костюмом ни с актерским мастерством.
У Щербакововой в программе было лицо, как будто еë в магазине общитали, а на самом деле еë наградили...
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Lapo Elkann
Ответ Бу!
Да что там разглядывать? Который год одно и то же. Даже ради шоу не стали менять привычное лицо и хореографию. Такой многогранный талант, что может сверкать только одной своей гранью.
БУ ! Может они лучше знают , чем вы ? Придумать
лучше было невозможно. Браво Глейху и Тутберидзе.
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Lapo Elkann
Уже который раз буду хвалить идею такого номера. Атмосферу создали шикарную. мне все понравилось. Ну и Анна умеет лучше других катать такое , но " антураж " был сильнее Анны. Не хватило взгляда . все таки эта сцена , музыка и глаза как одно целое. разделить невозможно.
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Rush
Ответ Gau
Ой. Видимо, фильм смотрели очень давно. Дейву Лизу тоже приятно было смотреть )))
Дейв Лиз понял главное - надо как можно негатива в сторону топ фигуристок и будешь известным.
Начал с известного тренера известной всему у миру Алины.
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Molly
Ответ Tan Tan
Для меня этот номер вошёл в список лучших и наиболее пересматриваемых, поскольку я обожаю эту музыку уже давно, и смысл сцены очень трогает душу. Кто ещё мог это так показать, как не Аня! Испытываю большую благодарность к Ане и тренерскому штабу
Так на то и был расчёт Ани и её команды: душещипательная музыка, привычное трагичное выражение лица (кстати неуместное, так как жена Штирлица показывала свою боль только глазами и никакой мимики у неё не было), нежно катание и вуаля - место в тройке. Не надо заморачиваться ни с реквизитом, ни с костюмом ни с актерским мастерством.
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Неволяшка
Ответ *** Monik ***
Алина попробовала, все видят в какой хейт это вылилось... Аня умная девушка, она понимала, что в своей нынешней форме не выкатает другое и сделала все, что могла в этой программе. А ТШТ, как обычно, смогли подчеркнуть все сильные стороны своего спортсмена и максимально скрыть слабые
Только Алину стали любить еще больше, а Анну еще меньше) Народ не обманешь) Стоит ли это миллиона призовых, ну не знаю)
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Molly
Ответ *** Monik ***
Алина попробовала, все видят в какой хейт это вылилось... Аня умная девушка, она понимала, что в своей нынешней форме не выкатает другое и сделала все, что могла в этой программе. А ТШТ, как обычно, смогли подчеркнуть все сильные стороны своего спортсмена и максимально скрыть слабые
Конечно, Аня поступила как всегда очень разумно и как обычно она "на коне" (в призах). Я пишу исключительно свое мнение. Лично я уважаю, что Матвей и Алина вышла из зоны комфорта и сделали что-то необычное для себя и для любителей фк. Для судей, которые смотрят фк раз в 4 года Анин расчёт более, чем оправдался.
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*** Monik ***
Ответ Molly
Номер стандартный для Ани. В тройке его, конечно же быть не должно. В актерском и техническом плане это один из самых лёгких номеров. Попробовала бы Аня выйти за пределы своего привычного амплуа, тогда бы мы оценили сложность необычность номера.
Алина попробовала, все видят в какой хейт это вылилось... Аня умная девушка, она понимала, что в своей нынешней форме не выкатает другое и сделала все, что могла в этой программе. А ТШТ, как обычно, смогли подчеркнуть все сильные стороны своего спортсмена и максимально скрыть слабые
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Maecenas
Ответ unknownman
При всей любви к Анне, это был ее стандартный прокат короткой программы с типичными элементами и движениями. Спецэффекты только немного сгладили этот момент. Респект только за то, что привела себя в форму и даже прыгнула аксель.
не понял, как вы определили по этому прокату, что она привела себя в форму. По-моему месяц назад на шоу у неё были сложнее прыжки и другие элементы. А «даже прыгнула аксель» вообще как троллинг звучит. Не нужно уподобляться всяким чудесатым и хвалить за всё подряд.
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Аквамарин
Гораздо проще выкатать обычную свою программу, чем исполнить в другом стиле. Я бы Аню поставила на последнее место, как не отвечающей концепции шоу.
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Бу!
Ответ lyubov61
Но какой!!!! И кто определял критерии шоу, что надо выходить за рамки амплуа. У кого что лучше получается, то и выдавал.
Не преувеличивайте. Ничего там особенного нет. Неестественная гримаса, которую воспринимают как эмоцию и однотипные движения.
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Аквамарин
Ответ Утренняя Аврора
Я даже не представляю, какой номер Аня может провалить. Вышла и все сделала на классе. Что говорить? Лучшая из лучших!
Она худшая из лучших. У неё одно амплуа - нудли, нудли, нудли. Значит другое откатать не способна.
+7
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Gau
Ответ Додик Аксель
Анна умело, лирично и проникновенно передала чувства, которые испытывает героиня этого номера.
Ой. Видимо, фильм смотрели очень давно. Дейву Лизу тоже приятно было смотреть )))
+4
-5
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Аквамарин
Ответ Светлана Менова
Аня, ты меня, извини, конечно, я тебя очень люблю и уважаю, но номер 👎🏻
Согласна с вами
+6
-5
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Gau
Сколько не говори "халва"....
+11
-8
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Аквамарин
Ответ Irina Kuznetsova
Аня всегда хорошо делает свою работу. И да, такие номера тоже катать очень сложно, сколько бы не убеждали в обратном журналисты этого ресурса.
Минус вам
+4
-9
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Tan Tan
Для меня этот номер вошёл в список лучших и наиболее пересматриваемых, поскольку я обожаю эту музыку уже давно, и смысл сцены очень трогает душу. Кто ещё мог это так показать, как не Аня! Испытываю большую благодарность к Ане и тренерскому штабу
+8
-8
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Ирина Иванова
Не буду оригинальной, если скажу, что ожидала увидеть на шоу-турнире огненную, ритмичную, возможно, гротескную программу, которая раскрыла бы широту творческого диапазона Анны. Но, пересмотрев выступление несколько раз, наверное, поняла задумку авторов - показать актёрское мастерство и погружение в образ. Развлекательных программ разного качества было достаточно, а драматических - немного и "17 мгновений весны" стала одной из самых проникновенных и глубоких.
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Анна Беляева
Ответ Molly
Номер стандартный для Ани. В тройке его, конечно же быть не должно. В актерском и техническом плане это один из самых лёгких номеров. Попробовала бы Аня выйти за пределы своего привычного амплуа, тогда бы мы оценили сложность необычность номера.
Слушайте, ну нет ничего простого в том, чтобы почти ребенку отыгырвать эмоции взрослой женщины. Все метания человека, который не имеет физической возможности быть рядом с тем, кто дорог. Не надо приуменьшать заслугу Ани. Она выдала намного больше, чем ожидаешь от девушки в этом возрасте на подобную тему.

Даже Элеоноре Шашковой нужен был взгляд Тихонова на площадке, чтобы прочувствовать образ и передать его. А она профессиональная актриса, более того взрослый человек. Задача Ани была сложнее и справилась она с ней весьма хорошо.
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unknownman
При всей любви к Анне, это был ее стандартный прокат короткой программы с типичными элементами и движениями. Спецэффекты только немного сгладили этот момент. Респект только за то, что привела себя в форму и даже прыгнула аксель.
+7
-3
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