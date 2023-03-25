Трусова опровергла новость о том, что ее заявку на турнир шоу-программ отклонили: «Странно, откуда информация? Я не подавала заявку»

опровергла информацию о том, что ее заявку на шоу-турнир отклонили.

«Странно, откуда информация? Я эту заявку не подавала. Были мысли, но сказали, что нельзя в паре, и поэтому мы не стали. Заявки не было. Не знаю, как в интернет это выложили.

Номер интересный. мне нравится кататься с партнером. И танцевальные, и парные элементы делать. Если будет возможность, то, может быть, покажем. Раскрывать ничего не буду», – сказала фигуристка.

Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)