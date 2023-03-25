Трусова опровергла новость о том, что ее заявку на турнир шоу-программ отклонили: «Странно, откуда информация? Я не подавала заявку»
Александра Трусова опровергла информацию о том, что ее заявку на шоу-турнир отклонили.
«Странно, откуда информация? Я эту заявку не подавала. Были мысли, но сказали, что нельзя в паре, и поэтому мы не стали. Заявки не было. Не знаю, как в интернет это выложили.
Номер интересный. мне нравится кататься с партнером. И танцевальные, и парные элементы делать. Если будет возможность, то, может быть, покажем. Раскрывать ничего не буду», – сказала фигуристка.
Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)
Итого мнения фанов Саши
1. - Ну и хорошо, что Саши в этом шапито на будет
2. - Клятая Федра, клятый Первый, Хрустальный, всесильный медиамагнат мирового уровня папа Стас, отклонили заявку Саши, пазор, пазор!
3.?????
Сама Саша сегодня сказала об этом мимоходом, в ответ на вопрос, и видно было, что не придаёт особого значения этой теме, в принципе.