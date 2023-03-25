Трусова опровергла новость о том, что ее заявку на турнир шоу-программ отклонили: «Странно, откуда информация? Я не подавала заявку»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александра Трусова опровергла информацию о том, что ее заявку на шоу-турнир отклонили.

«Странно, откуда информация? Я эту заявку не подавала. Были мысли, но сказали, что нельзя в паре, и поэтому мы не стали. Заявки не было. Не знаю, как в интернет это выложили.

Номер интересный. мне нравится кататься с партнером. И танцевальные, и парные элементы делать. Если будет возможность, то, может быть, покажем. Раскрывать ничего не буду», – сказала фигуристка.

Организаторы турнира шоу-программ отклонили заявку Александры Трусовой. Она планировала парный номер («Р-Спорт»)

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35 комментариев

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As per
Ответ Анна Беляева
Блин, опять фанатам Саши переобуваться! да сколько можно-то?! Они тут уже всех предали анафеме, а оказалось, что все не так... Впрочем... с другой стороны тоже знатно покричали. И тоже могут прикольно переобуться. Люблю спортс. Тут весело.
Переобуваются тут твои собратья, которые первые прибегали с набросами на Сашу, что она якобы нарушает все правила и регламенты.
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Syndycate
Ответ Светлана Менова
Как так? А фаны Трусовой тут уже Федру и Первый канал анафеме предали. И Панина наваяла статью на РИА Новости, что Сашеньку обижают.
Панина это вообще тот еще кадр)
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Syndycate
Жуков лабездарность уже в который раз дезинфу кидает, ничего нового
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Оле-Лукойе
Ответ Black&White
Это вам придется переобуваться. 500 комментариев о том, что Саша чуть ли читать не умеет и регламент не соблюдала 😂
А зачем переобуваться? Если она и правда подавала, то зря, регламент читать надо было. Если не подавала - молодец, что прочитала правила, видимо, после ОИ поняла, что надо их читать.))
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Валерий Петров
Цирк какой-то.
Итого мнения фанов Саши
1. - Ну и хорошо, что Саши в этом шапито на будет
2. - Клятая Федра, клятый Первый, Хрустальный, всесильный медиамагнат мирового уровня папа Стас, отклонили заявку Саши, пазор, пазор!
3.?????
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tanya_1111
Ответ Екатерина Субботина
Так правильно есть регламент по которому Саша могла только одиночный номер представить, а Ваня мог только со своей Сашей выступить. Не надо былр из Саши жертву делать
Какую еще жертву, её грязью облили с ног до головы, куча комментариев о том какая Саша наглая.
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tanya_1111
Ответ EmperorNazer
Этот пункт регламента не озвучивали публично, если бы не Энберт, мы бы и не знали о нем. Исходя из этого делаю вывод, что Саша, скорее всего, узнала обо всем непосредственно от организаторов. Как видите, я в исходном комментарии написал «видимо», я не утверждаю, что это истина в последней инстанции.
Публично не озвучивали, но в кругах фигуристов это могло оглашаться, об этом вы не подумали, а о том что Саша лично общалась с организаторами подумали и написали, что бы такие как вы это читали и дальше разносили.
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EmperorNazer
Ответ tanya_1111
"Саша связалась с организаторами, ей сообщили, что в паре кататься будет нельзя" - откуда вы знаете кто с кем связывался? Иван сказал что просто узнали регламент и отказались от идеи.
Этот пункт регламента не озвучивали публично, если бы не Энберт, мы бы и не знали о нем. Исходя из этого делаю вывод, что Саша, скорее всего, узнала обо всем непосредственно от организаторов. Как видите, я в исходном комментарии написал «видимо», я не утверждаю, что это истина в последней инстанции.
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Адриана
Ответ Natalia Solomakha
Да, неловко-то как вышло. Ничего, местным повода для того, чтобы забиться в конвульсиях в комментариях, не нужно. Не найдут - придумают.
Как вы самокритичны, однако,
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Галина Александрова
ВЖук, как источник, близкий к ситуации, вероятнее всего и сделал вброс, чтобы поговорили о Сашке. ЯнаРу наверное осталась довольна)))
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Адриана
"Увидите сами"
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tanya_1111
Ответ EmperorNazer
Цитата Саши: «сказали, что нельзя в паре» - где я придумываю?
"Саша связалась с организаторами, ей сообщили, что в паре кататься будет нельзя" - откуда вы знаете кто с кем связывался? Иван сказал что просто узнали регламент и отказались от идеи.
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EmperorNazer
Ответ tanya_1111
Ну вы то конечно всё знаете, просто на пустом месте придумали кучу информации.
Цитата Саши: «сказали, что нельзя в паре» - где я придумываю?
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Екатерина Субботина
Ответ Gilonjon862
Ну так она и говорит, что отказали сразу катать в паре, до заявки просто дело не дошло
Так правильно есть регламент по которому Саша могла только одиночный номер представить, а Ваня мог только со своей Сашей выступить. Не надо былр из Саши жертву делать
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unknownman
Ну мысли то были, и им сказали, что такую заявку не примут. То, что не было официальной подачи заявки - понятно.
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Natalia Solomakha
Ответ Tata777
может Саша и не подавала, а подавали за неё🙈😅
"Подали", да: тот, кто эту сплетню распространил, и те, кто её здесь в 100500 комментариях всячески обсасывали.
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Natalia Solomakha
Ответ tanya_1111
Да ладно, а нам тут уже рассказали какая Саша наглая и как она посмела заявки подавать в паре.
Да, неловко-то как вышло. Ничего, местным повода для того, чтобы забиться в конвульсиях в комментариях, не нужно. Не найдут - придумают.
+6
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Natalia Solomakha
Ответ EmperorNazer
Тем не менее номер парный-то планировался, видимо, Саша связалась с организаторами, ей сообщили, что в паре кататься будет нельзя, ну и до формальной заявки дело не дошло поэтому. Так что в общем-то инсайд был верный.
Она ответила, что думали подавать заявку, была идея парного номера, но, когда вышел регламент, поняли, что не проходят, и отбросили эту идею.
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vylysypydystychky
Как я и предполагал, что та инфа про заявку была вбросом. Уверен, что самые известные наши фигуристы никаких формальных заявок не подавали, а участвовали по контракту с организаторами, за определённый гонорар.
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tanya_1111
Ответ EmperorNazer
Тем не менее номер парный-то планировался, видимо, Саша связалась с организаторами, ей сообщили, что в паре кататься будет нельзя, ну и до формальной заявки дело не дошло поэтому. Так что в общем-то инсайд был верный.
Ну вы то конечно всё знаете, просто на пустом месте придумали кучу информации.
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EmperorNazer
Тем не менее номер парный-то планировался, видимо, Саша связалась с организаторами, ей сообщили, что в паре кататься будет нельзя, ну и до формальной заявки дело не дошло поэтому. Так что в общем-то инсайд был верный.
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Ирина Иванова
А что с заявкой и зачислением на факультет журналистики МГУ? Или в аудитории была автограф-сессия с продажей мерча фигуристки?
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Natalia Solomakha
Зачем из этого было определённому "журналисту" целую историю делать? Нет, понятно зачем - комменты сами себя не состряпают, а верный способ их получить - вбросить что-нибудь о Трусовой или о Загитовой.
Сама Саша сегодня сказала об этом мимоходом, в ответ на вопрос, и видно было, что не придаёт особого значения этой теме, в принципе.
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Свет19
Ответ Анна Беляева
Блин, опять фанатам Саши переобуваться! да сколько можно-то?! Они тут уже всех предали анафеме, а оказалось, что все не так... Впрочем... с другой стороны тоже знатно покричали. И тоже могут прикольно переобуться. Люблю спортс. Тут весело.
А по-моему переобуваются здесь совсем другие фанаты :))) И анафеме тут предавали Сашу. Я так на днях написала, что будет забавно если это неправда, а Сашу уже облили. Что ж мне забавно видеть комментарии теперь :)
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Black&White
Ответ Анна Беляева
Блин, опять фанатам Саши переобуваться! да сколько можно-то?! Они тут уже всех предали анафеме, а оказалось, что все не так... Впрочем... с другой стороны тоже знатно покричали. И тоже могут прикольно переобуться. Люблю спортс. Тут весело.
Это вам придется переобуваться. 500 комментариев о том, что Саша чуть ли читать не умеет и регламент не соблюдала 😂
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