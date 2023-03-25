рассказала, чей прокат у мужчин на ЧМ ей понравился больше всего.

« . Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперед, но он не упал, все прыжки вытащил.

Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал еще четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» – сказала фигуристка в эфире Okko.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?