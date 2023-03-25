Трусова о том, чей прокат на ЧМ ей понравился больше всего: «Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки»
Александра Трусова рассказала, чей прокат у мужчин на ЧМ ей понравился больше всего.
«Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперед, но он не упал, все прыжки вытащил.
Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал еще четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» – сказала фигуристка в эфире Okko.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Бедная Лина не знала уже с какой стороны подойти к ней, чтобы разговорить. Но МГУ не помогает, как был словарный запас 20 слов, так и остался
И даже имена фигуристов не знает, кроме Шомы и Малинина
В 15 стартовать уже никто не будет.
Смотреть на Илью после Чжуна и Кевина было тем ещё испытанием...
ппц