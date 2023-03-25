Трусова о том, чей прокат на ЧМ ей понравился больше всего: «Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США мужское катание женское катание Александра Трусова Илья Малинин Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, чей прокат у мужчин на ЧМ ей понравился больше всего.

«Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперед, но он не упал, все прыжки вытащил.

Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал еще четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» – сказала фигуристка в эфире Okko.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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46 комментариев

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Anna Stefan
Ответ garovatat
ой, это топ конечно!)))) "не знаю как выставляются оценки", ахаха, вот и ответ! На все вопросы. А мы тут уже цельный год недоумеваем - почему Трусова не делает выводов после Пекина, почему она не принимает свой проигрыш, никак не поймет почему проиграла? Оказывается она просто элементарно не знает правил и критериев)) И видимо ТШТ не смогли ей объяснить, как не старались))) Ну ок, зато теперь новый тьютер - Яна весьма успешно объясняет ей другие "правила игры", а Трусова весьма успешно им следует, судя по торговле дешевым барахлом и очным рекламным кампаниям на горячей аудитории турниров к которым не имеет никакого отношения
Ей, похоже, хоть кол на голове теши. Да ещё Рудковские в уши льют. И окучивать её они стали скорее всего ещё до ФГП-19. Помнится, на ЖО она выпрыгнула 4 квада и видно было, что уже на тоненького. Вместо того чтобы стабилизировать их, попёрла на рекорды, будучи совершенно не готовой. В результате полный развал, рёв и сопли на ЧР и наконец бегство в Акодемию. Если бы слушалась тренеров, могла бы и чемпионкой стать: или постепенно довести контент до 5 квадов, или стабильно прыгать 3-4 и при этом качественно выполнять другие элементы. Но нет🤷‍♀️ Хотя чоуш теперь об этом рассуждать)))
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nina1212
Ответ Black&White
Саша просто не стала обсуждать работу судей. Сказала бы- напомнили бы про кодекс, как тут любят делать, хотя в выражениях не стесняются. Не изменяет себе и не переобувается, за это и любим.
а прийти на Окко и получить гонорар - это она в первых рядах. Ее туда позвали прокомментировать прокаты!
Бедная Лина не знала уже с какой стороны подойти к ней, чтобы разговорить. Но МГУ не помогает, как был словарный запас 20 слов, так и остался
И даже имена фигуристов не знает, кроме Шомы и Малинина
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Zhuuuzhik
Ответ tim55555
Беда, что у наших девочек может быть максимум три взрослых сезона. У парней, которые делают ставку на прыжки, Чен и Малинин в частности, есть значительно больше времени.
Ну с учетом того, что со следующего сезона возрастной порог повышают, либо взрослый сезон будет один, либо будут искать варианты.

В 15 стартовать уже никто не будет.
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Kareglazaya
Было бы странно, ели бы Трусовой Браун больше всех понравился))))
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tim55555
Беда, что у наших девочек может быть максимум три взрослых сезона. У парней, которые делают ставку на прыжки, Чен и Малинин в частности, есть значительно больше времени.
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garovatat
Ответ Anna Stefan
====я не знаю, как выставляются оценки=== и знать не хочу))) А золото хочу.
ой, это топ конечно!)))) "не знаю как выставляются оценки", ахаха, вот и ответ! На все вопросы. А мы тут уже цельный год недоумеваем - почему Трусова не делает выводов после Пекина, почему она не принимает свой проигрыш, никак не поймет почему проиграла? Оказывается она просто элементарно не знает правил и критериев)) И видимо ТШТ не смогли ей объяснить, как не старались))) Ну ок, зато теперь новый тьютер - Яна весьма успешно объясняет ей другие "правила игры", а Трусова весьма успешно им следует, судя по торговле дешевым барахлом и очным рекламным кампаниям на горячей аудитории турниров к которым не имеет никакого отношения
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Zhuuuzhik
Саша... ФК - это не только прыжки, тем более, половина из которых корявые и на минусы, а между ними ничего нет :(

Смотреть на Илью после Чжуна и Кевина было тем ещё испытанием...
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tanya_1111
Ответ Александр Шульгин
Во первых она не написала, а сказала. Это прямая речь. И если вы не поняли что она сказала это вопросы не ко мне.
Ну в да в данном разговоре конечно очень важно написала она или сказала
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Black&White
Саша просто не стала обсуждать работу судей. Сказала бы- напомнили бы про кодекс, как тут любят делать, хотя в выражениях не стесняются. Не изменяет себе и не переобувается, за это и любим.
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N М
Да уж. Слышать от 2-го места ОИ про "я не разбираюсь есть недокрут или нет, и не знаю как выставляют баллы" провто 🤦‍♀️зато на знает, как орать про то, что не поставили высокие баллы, при этом прыгая недопрыжки и бегая по катку как по футбольному полю. Дно пробито
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Александр Шульгин
Ответ tanya_1111
Она написала не "за что выставляются оценки", а "как выставляются оценки" - вы разницу не чувствуете? т.д и т.п это что например?
Во первых она не написала, а сказала. Это прямая речь. И если вы не поняли что она сказала это вопросы не ко мне.
+5
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tanya_1111
Ответ Александр Шульгин
Профессиональный спормен не может не знать за что выставляются оценки и т.д. и т.п. Для начало Трусовой стоит изучить существующие правила, а остальное приложится.
Она написала не "за что выставляются оценки", а "как выставляются оценки" - вы разницу не чувствуете? т.д и т.п это что например?
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Александр Шульгин
Ответ tanya_1111
А вы попробуйте
Профессиональный спормен не может не знать за что выставляются оценки и т.д. и т.п. Для начало Трусовой стоит изучить существующие правила, а остальное приложится.
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Технический анализ
Ответ Raduga
Мне как раз все понятно про неё). Лучше б молчала.
Она у вас забыла спросить.
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tanya_1111
Ответ Александр Шульгин
Если вы задаёте такие вопросы боюсь вы не поймёте и это бесполезно
А вы попробуйте
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Александр Шульгин
Ответ tanya_1111
А что вас конкретно смутило в её заявление, поконкретнее можно?
Если вы задаёте такие вопросы боюсь вы не поймёте и это бесполезно
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tanya_1111
Ответ asusp527
ТШ был очень сильный, скрывали недостатки, а здесь она в чистом виде...
В чистом виде она была на льду с потрясным контентом.
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tanya_1111
Ответ Александр Шульгин
"я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперед, но он не упал, все прыжки вытащил". Серьезное заявление спортсменки мирового класса, удевляет что с таким подходом она ещё хоть в призёрах была на соревнованиях
А что вас конкретно смутило в её заявление, поконкретнее можно?
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tanya_1111
Ответ Raduga
Она не понимает, есть ли докруты или нет? 🙈
Не разбиралась и не понимает - разные вещи, но хейтерам лишь бы что сказать.
+5
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Ирина Иванова
<Я не знаю, как выставляются оценки> и знать не хочу. Знаю, что 4А - это космос, что 6 квадов больше, чем 4, что ФК - это спорт, а не искусство, что серебро всегда с золотым отливом, а АТ - русская ракета)
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Anna Stefan
Ответ Оле-Лукойе
Такая же логика, как у Плющенко. Золото хочу. Правила? Какие правила?
Должно быть 1 место, ибо 5 квадов и точка. Ведь 5>2 (как будто в прокате кроме квадов нет больше ни прыгов, ни других элементов))
+11
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Оле-Лукойе
Ответ Anna Stefan
====я не знаю, как выставляются оценки=== и знать не хочу))) А золото хочу.
Такая же логика, как у Плющенко. Золото хочу. Правила? Какие правила?
+24
-4
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Блинчик
"я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты"
ппц
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Olga Komarova
А пора бы уже знать, как выставляются оценки!
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Raduga
Ответ Технический анализ
Она не смотрела в тот момент ещё протоколы, неужели непонятно, или вам надо по слогам объяснять что ли?
Мне как раз все понятно про неё). Лучше б молчала.
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