Инна Гончаренко: «На ЧМ помарки намеренно не замечались, и судьи ставили девушкам большие баллы, чтобы повысить значимость старта»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о выступлениях женщин и пар на чемпионате мира в Монпелье, куда не были допущены россияне.

«У девочек всё было обыденно и блекло. Ожидаемо блекло. Отмечу только Каори Сакомото. Яркие выступления, я понимала, как ей будет сложно после Олимпиады, но она собралась и выдала чистые прокаты. Пусть без ультра-си, но на этом уровне и базового контента хватало, чтобы стать чемпионкой мира.

Остальные девочки выдали грустные и не самые интересные выступления. Рисковать они не спешили, в то же время было много технических огрехов и ошибок. Недокруты, неправильные ребра. Много всего.

Но эти помарки намеренно не замечались, и судьи ставили девушкам большие баллы, чтобы повысить значимость старта. Четверных нет, а на баллы смотришь, и думаешь – квады были.

В парах победители выбраны с условностями. Много кто не приехал, кроме наших – итальянцы, китайцы... Однако соревнования прошли, и чемпионы определились. Говорить о том, что титулы нелегитимны, на мой взгляд, неправильно.

Чемпионов надо уважать. В каких бы условиях они не выигрывали свои медали. Спортсмены – фанаты своего дела. Но спорт – это искусство, и примешивать сюда политику не следует. Это мое четкое убеждение», – сказала Гончаренко.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации