Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов (РБК)

Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении спортсмена.

По информации источника, состояние здоровья Костомарова заметно улучшилось за последние несколько дней,

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?