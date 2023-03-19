Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов (РБК)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении спортсмена. 

По информации источника, состояние здоровья Костомарова заметно улучшилось за последние несколько дней,

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

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7 комментариев

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askarik1992
Больше 2 месяцев в реанимации это для здоровья просто так не пройдет увы(
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Призрачный триксель
Лучи поддержки Роману и его семье 🙏
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Kareglazaya
То пишут про улучшения, то про ампутацию ног по колено. Причем и та, и другая новость появляется в один и тот же день.
Пока Роман не выпишется из клиники, так и будут появляться все эти сплетни.
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Mandrin Alex
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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frol92
Впереди еще долгий путь восстановления, где Роману и его близким потребуется немало физических и моральных сил жить в новой реальности.
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Анна Беляева
Дыши, Роман!

У тебя дети, у тебя мама. Ты им нужен. Выкорабкивайся!
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NomerSports
Неужели вернётся .
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