Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов (РБК)
Роман Костомаров начал дышать без вспомогательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении спортсмена.
По информации источника, состояние здоровья Костомарова заметно улучшилось за последние несколько дней,
Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду с 10 января находится в реанимации с пневмонией.
Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей, а также испытывал проблемы с сосудами головного мозга.
Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?
Пока Роман не выпишется из клиники, так и будут появляться все эти сплетни.
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