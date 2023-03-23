Алина Загитова выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Кубок Московского спорта Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта.

26 марта пройдет шестой этап командных юношеских соревнований.

«На мой взгляд, Кубок Московского спорта – очень классная инициатива. В фигурном катании тебе приходится рано взрослеть, и переход из детского во взрослое катание может быть достаточно тяжелым.

Соревнования «как у взрослых» помогают юным фигуристам и фигуристкам понять, каково это, плавно прививая чувство ответственности за результат.

Чем больше будет подобных мероприятий, тем сильнее будет наше фигурное катание», – сказала Загитова.

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43 комментария

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IrinaVS
Замечательная новость. Алине желаю отличного проката какой бы номер не выбрала.
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Мадина Уйгурова
Ответ Альфира Смирнова
Вам почему не было жаль детей , когда ЖМ выписывала на полу непристойные кренделя ...песни пели две особы тоже не пристойные, а ведь дети все видят ,т.к. продвинутые пользователи .
если бы Медведевой не существовало, фанаты Алины бы её придумали
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Альфира Смирнова
Ответ Господъ
Королева Кринжа возвращается. Монро с лошадиным профилем или мычание под фонеру?
А Лопухина ( фОнера ) русский не знает.
Ну, и кринж не понимЭ -- двухлетний канадский вояж тоже был не в прок.
Зато апломб выше крыши --то она богиня , то господЪ,
то космос , а в итоге шаурма)).
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Lapo Elkann
Ответ Ольга Долгова
В репертуаре Алины есть много программ, которые отлично подходят к показательным выступлениям на соревнованиях. Скорее всего она выступит с программой под песню "Can’t Help Falling In Love" в исполнении Дианы Анкутдиновой.
Акундиновой и Манижой только напугает детей. Монро шикарная программа , но не для детей. Это было именно для шоу. Программа посвящение маме Глейха была красивой прогой, но сможет ли она теперь исполнить. вот в чем вопрос.
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Ольга Долгова
Ответ ТутберидзеБотка
снова Монро будет? ))
В репертуаре Алины есть много программ, которые отлично подходят к показательным выступлениям на соревнованиях. Скорее всего она выступит с программой под песню "Can’t Help Falling In Love" в исполнении Дианы Анкутдиновой.
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Фарида Гилязова
Молодчина , Алина! Все успевает! Успехов тебе , красотка!
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Gemma157
Ответ Альфира Смирнова
Вы Цискаридзе в Большом укажите на парики...интересно услышать ,что скажет ....бестолковее вас нет на этой площадке--каждый день бредовые фантазии. Зато вашу ЖМ с фонариками никуда не берут)))
женя активно выступает на различных ледовых шоу, а в эти дни комментирует чемпионат мира. это солидно)
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Алексей Токарев
Ответ Альфира Смирнова
Вам почему не было жаль детей , когда ЖМ выписывала на полу непристойные кренделя ...песни пели две особы тоже не пристойные, а ведь дети все видят ,т.к. продвинутые пользователи .
Ну это родители должны контролировать. А тут у них выбора не будет.
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Альфира Смирнова
Ответ Gemma157
ждем одинарный флипок и парик не забудь
Вы Цискаридзе в Большом укажите на парики...интересно услышать ,что скажет ....бестолковее вас нет на этой площадке--каждый день бредовые фантазии.
Зато вашу ЖМ с фонариками никуда не берут)))
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Альфира Смирнова
Ответ Алексей Токарев
Жаль детей будет, если она Монро покажет.
Вам почему не было жаль детей , когда ЖМ выписывала на полу непристойные кренделя ...песни пели две особы тоже не пристойные, а ведь дети все видят ,т.к. продвинутые пользователи .
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Lapo Elkann
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина сделала Монро по полной программе. Даже вату в голове Монро изобразила)))))))
У вас тоже проснулся юмор. В этом образе вы представить не можете , до чего же вы крутая.
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Lapo Elkann
Ответ Vasily Ivanov
Теперь будет Кеннеди .
В Техасе ?
Смешно очень. В последнее время у вас исключительно высокий юмор.
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Jessi
Зрителям и маленьким фигуристам крупно повезло увидеть Алину
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Маргарита В Сафронова
Ответ Vasily Ivanov
Никто кроме монро с ватой на голове.
Алина сделала Монро по полной программе. Даже вату в голове Монро изобразила)))))))
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Vasily Ivanov
Ответ Маргарита В Сафронова
Но красную машину остановить никто не может!)
Никто кроме монро с ватой на голове.
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Rush
Ответ 22somebody22
Трусы больше не показывай.
Приходите на соревнования посмотреть.
Все там увидете
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Маргарита В Сафронова
Ответ Vasily Ivanov
Конечно идти. Машину то на штрафстоянку поставили....
Но красную машину остановить никто не может!)
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Rush
Ответ Vasily Ivanov
Конечно идти. Машину то на штрафстоянку поставили....
Не переживайте. Есть вторая машина, есть такси, есть родители. Не опоздает.
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Господъ
Бабке Фире на радость
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Gemma157
ждем одинарный флипок
и парик не забудь
+14
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Господъ
Королева Кринжа возвращается. Монро с лошадиным профилем или мычание под фонеру?
+12
-11
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Алексей Токарев
Жаль детей будет, если она Монро покажет.
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22somebody22
Ответ Ольга Калугина
В МГУ перевелась на жур фак
Аа...Ну МГУ тоже бабки любит,тем более,Рудковские))
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Vasily Ivanov
Ответ Маргарита В Сафронова
Самая красивая спортсменка сделает очень красивый номер. Что мне больше всего нравится в Загитовой, так это умение идти вперӗд, побеждая. Не в одном, так в другои, но она лучшая! Поразительное качество.
Конечно идти. Машину то на штрафстоянку поставили....
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Туц
Ответ Pentrak
Про Трусову новость будет?
А что опять случилось?
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