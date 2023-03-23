Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит с показательным номером на Кубке Московского спорта.

26 марта пройдет шестой этап командных юношеских соревнований.

«На мой взгляд, Кубок Московского спорта – очень классная инициатива. В фигурном катании тебе приходится рано взрослеть, и переход из детского во взрослое катание может быть достаточно тяжелым.

Соревнования «как у взрослых» помогают юным фигуристам и фигуристкам понять, каково это, плавно прививая чувство ответственности за результат.

Чем больше будет подобных мероприятий, тем сильнее будет наше фигурное катание», – сказала Загитова.

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