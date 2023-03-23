Мозер о победе японской пары на ЧМ: «Ребята достойные, с полным набором элементов. Почему вы решили, что наши пары настолько выше уровнем?»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии пары Нина Мозер Рюичи Кихара Рику Миура Фигурное катание

Нина Мозер считает, что иностранные пары смогли бы навязать конкуренцию россиянам на ЧМ.

Ранее на чемпионате мира в Сайтаме японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в соревнованиях пар.

– Пары, занявшие первые четыре места на чемпионате мира, допустили ошибки в произвольных программах. Говорит ли это о кризисе в мировом парном катании?

– Да все нормально на мировом уровне. Зачем раздувать какую‑то историю? Кто не ошибается? Все после олимпийского года ошибаются. Все чемпионаты мира после олимпийского сезона – это всегда новые спортсмены, новые эмоции, возможность побеждать. Это нормально, что люди в такой ситуации ошибаются. Тем более в Японии всегда сложная акклиматизация.

А потом, вы видели расписание? У спортивных пар в 11 утра произвольная программа, в 7 утра – тренировки. Какое тут парное катание? Спасибо, что никто не убился, что называется!

– Согласны с тем, что если бы приехали наши пары, то им бы не было равных?

– Почему вы так решили, что наши пары настолько выше уровнем? Ребята, ставшие чемпионами мира, достойные, с полным набором элементов. Поэтому не согласна, – сказала заслуженный тренер России.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Миура и Кихара победили в парах, Книрим и Фрэйзер – 2-е, Конти и Мачии – 3-и

25 комментариев

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Svetmel
Ответ Назар Игорь
Специалист ФК просто озвучил своë мнение, а еë уже готовы в грязь втоптать с наслаждением. Надо уметь принимать и такой взгляд который не совпадает с вашим.
Если бы наши топ-пары были у Нинмихалны, ее мнение было бы противоположным)
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Alla Belova
Ну если бы наши ведущие пары каким - то чудом числились у Мозер, их уровень она оценила бы как недостижимый многими поколениями иностранцев)))
+4
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+4
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Залина Малина
Может, потому что это очевидно. Если Мозер не видит разницы, может уезжать куда хочет и тренировать "прекрасных" иностранцев. Только не за счёт нашего гос.бюджета.
+6
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Oleandra
Ну москвинские пары действительно только техникой берут.. зато малоэстетичны..
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-6
-6
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Elena Savanuk
Ответ tim55555
Ну, конечно, не твои же пары сейчас в лидерах российского ФК )))
Что называется, сорвали с языка ! Уже не год и не два не видно воспитанников Нины Мозар в ТОПе .
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Галина Александрова
Как аккуратно Мозер озвучила своё мнение, раньше смелее высказывалась.
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Назар Игорь
Специалист ФК просто озвучил своë мнение, а еë уже готовы в грязь втоптать с наслаждением. Надо уметь принимать и такой взгляд который не совпадает с вашим.
+5
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-2
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Любитель_ФК
И такие люди возглавляют региональную федерацию ФК. А у нас еще Роднина председатель московской областной федерации ФК, которая постоянно высказывается с негативными репликами в адрес российских фигуристов и тренеров. С такими руководителями и врагов не надо, одним словом засланные "казачки".
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Vikki_07
Завистливая бабка)
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tim55555
Ответ missis-Zima
Это точно,зависть к парам Москвиной.
Да даже ТМ выкинула за "неперспективностью". Тьфу на неё.
+12
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missis-Zima
Ответ tim55555
Ну, конечно, не твои же пары сейчас в лидерах российского ФК )))
Это точно,зависть к парам Москвиной.
+14
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missis-Zima
Ответ JL JL
Наши всегда выше сильнее быстрее. Не правда, что ли? Это нам вбивают в голову с малых лет. Не правда, что ли?
Не правда.Мы же не кричим про наших мальчиков,что они лучше всех.А восхищаемся иностранными фигуристами.Но пары,это совсем другое дело.Странно Мозер не видеть этого.
+10
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+8
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Анастасия Внукова
Ответ olvl
Один плюёт на наших спортсменов, другая высокого уровня не видит. Вот это тренеры у нас.
Мозер теперь чиновница
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tim55555
Ну, конечно, не твои же пары сейчас в лидерах российского ФК )))
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Lolka12
Испанский стыд за таких дамочек 🥸
+10
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Дмитрий Пузырёв
Пара Миура-Кихара понравились ещё до олимпиады, достойные противники, соперники, коллеги нашим! Рад за них.
А уж что было бы, если б наши выступали, вопрос сослагательный и спекулятивный, ибо никто этого не знает... :-)
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-3
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Danila BGR
Такая она бывшая киевлянка Мозер. Только деньги её интересуют. Чувствуется, что ненавидит Россию.
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-6
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WeraDN
Надо же... Человек просто не в состоянии скрыть свою неприязнь к нашим фигуристам. Я помню, как после ОИ 2018, где она была основным тренером наших пар, она заявила, что все наши фигуристы-парники ей не интересны. А ведь на той Олимпиаде именно она просто развалила их катание.
+21
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Alestern
Ответить на наивный вопрос Мозер можно максимально просто : потому что!
+5
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+5
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JL JL
Наши всегда выше сильнее быстрее. Не правда, что ли?
Это нам вбивают в голову с малых лет. Не правда, что ли?
+2
-7
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ccc6srcv2n
Мозер, не стыдно вам? Японцы -прекрасны, но по уровню именно качества элементов парного катания, красивых линий и зрелищности, даже ваши Бояринцева Плешков выше их на целую голову. Я уж молчу про ТМ, МГ и БК.
+28
-2
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Храбрая виолончелистка
Потому что у нас есть глаза и калькуляторы)
+20
-1
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a71
Пары Мозер - точно ниже уровнем.
+37
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Александра Волкова
Мозер очки протереть забыла? кроме тулупов, акселей и минимума сальховых больше прыгов не было, подкруты у многих не удались, тодесы плохие. а призеры вообще очень грубые ошибки допускали, это не уровень для таких высоких мест.
что далеко ходить-сравните с нашим финалом гп. намного выше уровень пар у нас
+37
-1
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olvl
Один плюёт на наших спортсменов, другая высокого уровня не видит. Вот это тренеры у нас.
+47
-1
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