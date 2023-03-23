Мозер о победе японской пары на ЧМ: «Ребята достойные, с полным набором элементов. Почему вы решили, что наши пары настолько выше уровнем?»

Нина Мозер считает, что иностранные пары смогли бы навязать конкуренцию россиянам на ЧМ.

Ранее на чемпионате мира в Сайтаме японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в соревнованиях пар.

– Пары, занявшие первые четыре места на чемпионате мира, допустили ошибки в произвольных программах. Говорит ли это о кризисе в мировом парном катании?

– Да все нормально на мировом уровне. Зачем раздувать какую‑то историю? Кто не ошибается? Все после олимпийского года ошибаются. Все чемпионаты мира после олимпийского сезона – это всегда новые спортсмены, новые эмоции, возможность побеждать. Это нормально, что люди в такой ситуации ошибаются. Тем более в Японии всегда сложная акклиматизация.

А потом, вы видели расписание? У спортивных пар в 11 утра произвольная программа, в 7 утра – тренировки. Какое тут парное катание? Спасибо, что никто не убился, что называется!

– Согласны с тем, что если бы приехали наши пары, то им бы не было равных?

– Почему вы так решили, что наши пары настолько выше уровнем? Ребята, ставшие чемпионами мира, достойные, с полным набором элементов. Поэтому не согласна, – сказала заслуженный тренер России.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Миура и Кихара победили в парах, Книрим и Фрэйзер – 2-е, Конти и Мачии – 3-и