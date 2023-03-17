Волосожар о тренерской работе: «Хотелось бы попытаться повторить успех Тутберидзе. Горжусь своим мужем, он великолепно проявил себя как тренер»
Татьяна Волосожар хотела бы повторить в тренерской работе успех Этери Тутберидзе.
Волосожар открыла две спортивные школы, где юные спортсмены обучаются фигурному катанию.
– Расскажите о ваших спортсменах. Какие они?
– Наш центр ориентирован на деток, начинающих заниматься фигурным катанием. Конечно, с расчетом на будущие достижения, цели, результаты.
Они юные, с горящими глазами и нацеленные на результат, что не может не мотивировать меня как руководителя! Многие еще делают первые шаги. Я их всех люблю.
Есть одна девочка, которую я называю Мэри Поппинс, когда захожу на каток. Потому что она катала такую программу, такая у меня ассоциация с ней.
Наша цель – поставить правильно на коньки и привить любовь к фигурному катанию. Видимо, мы ее выполняем – сужу по горящим глазам детей.
– Вы называли себя главным тренером своего центра фигурного катания. Ставили для себя какие-то глобальные цели?
– Я не главный тренер, так как не тренирую на данный момент, я руководитель, по совместительству помогаю центру в важных, главных вопросах.
Все упирается в лед. Мы пока находимся на аренде. Хотели бы создать спортивную группу, которая будет нацелена на результат. Здесь есть некая сложность на данный момент.
Но думаю, что с этой задачей мы сможем справиться в ближайшем будущем. И давать более качественные возможности детям, которые выходят на соревнования.
– Вы равняетесь на кого-то из тренеров?
– Мне хотелось бы попытаться хоть когда-нибудь повторить успех Этери Георгиевны Тутберидзе.
Но я горжусь своим мужем – он был великим спортсменом, выигрывал все чемпионаты, включая юниорские. Великолепно проявил себя как тренер – и получил звание заслуженного.
Могу только гордиться Максимом и повторять его успехи. У меня еще нет звания заслуженного тренера России, ха-ха. Вот и будет цель, с моими спортсменами из центра, – сказала Волосожар.
ТМ от РТ (Тарасова из Казани)
ЭГ за 2014.
ДМ за золото ОИ 18
Дудаков за золото на чм 19.
В купе с другими баллами.
Вот и серебро ТМ в копилку Транькова.
Заслуженный такой заслуженный, что напросился в группу Тутберидзе, ну ок, получил ты лед, твори, тренируй, совершенствуйся! Зачем же вдруг для этого понадобились Тихонов и команда Слюсаренко и целый табун возле бортика?)))
Имхо, приличный внешний вид ТМ наконец-то к 30 годам придала Тутберидзе (смогла-таки подобрать им тряпки нужного цвета, макияж для лица и причесать их), а работу над ними как над спортивной парой похоже выполнили Тихонов и Слюсаренко)
Ну а ордена получает Траньков)))
ТШТ. Там они восстал из небытья.
Критикуют Загитову по делу, а про Транькова забывают с его режущим слух пермским говорком-"плюсЫ", "лутцЫ" и тд. Вопросы задает наитупейшие. А ведь он уже мужик под 40, старше Алины)
Эту пару Морозова и Тарасову Группа ЭГ восстановили из небытия.
Их трое ЭГ, ДМ, ДУДАКОВ, ТИХОНОВ и ещё 2 привлекли.
ОНИ В ТШТ ВСЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ тренеры вот И ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ЗА СЕРЕБРО ОТ ОТДАДИ ТРАНЬКОВУ.