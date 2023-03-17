Волосожар о тренерской работе: «Хотелось бы попытаться повторить успех Тутберидзе. Горжусь своим мужем, он великолепно проявил себя как тренер»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Фигурное катание

Татьяна Волосожар хотела бы повторить в тренерской работе успех Этери Тутберидзе.

Волосожар открыла две спортивные школы, где юные спортсмены обучаются фигурному катанию. 

– Расскажите о ваших спортсменах. Какие они?

– Наш центр ориентирован на деток, начинающих заниматься фигурным катанием. Конечно, с расчетом на будущие достижения, цели, результаты.

Они юные, с горящими глазами и нацеленные на результат, что не может не мотивировать меня как руководителя! Многие еще делают первые шаги. Я их всех люблю.

Есть одна девочка, которую я называю Мэри Поппинс, когда захожу на каток. Потому что она катала такую программу, такая у меня ассоциация с ней.

Наша цель – поставить правильно на коньки и привить любовь к фигурному катанию. Видимо, мы ее выполняем – сужу по горящим глазам детей.

– Вы называли себя главным тренером своего центра фигурного катания. Ставили для себя какие-то глобальные цели?

– Я не главный тренер, так как не тренирую на данный момент, я руководитель, по совместительству помогаю центру в важных, главных вопросах.

Все упирается в лед. Мы пока находимся на аренде. Хотели бы создать спортивную группу, которая будет нацелена на результат. Здесь есть некая сложность на данный момент.

Но думаю, что с этой задачей мы сможем справиться в ближайшем будущем. И давать более качественные возможности детям, которые выходят на соревнования.

– Вы равняетесь на кого-то из тренеров?

– Мне хотелось бы попытаться хоть когда-нибудь повторить успех Этери Георгиевны Тутберидзе.

Но я горжусь своим мужем – он был великим спортсменом, выигрывал все чемпионаты, включая юниорские. Великолепно проявил себя как тренер – и получил звание заслуженного.

Могу только гордиться Максимом и повторять его успехи. У меня еще нет звания заслуженного тренера России, ха-ха. Вот и будет цель, с моими спортсменами из центра, – сказала Волосожар. 

32 комментария

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Vasily Ivanov
Ответ MAKSIMKA
Ну был же Боря Моисеев, Заслуженный артист России, почему Тране не дать кусок чего нибудь заслуженного тренерами Хрустального.?
Ну Боря хоть зад оголял ...
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imaxim
Ответ bezsugar
Хитрая Волосожар хвалит муженька, как и всю их парную карьеру тащила этого лентяя на себе. Заслуженный такой заслуженный, что напросился в группу Тутберидзе, ну ок, получил ты лед, твори, тренируй, совершенствуйся! Зачем же вдруг для этого понадобились Тихонов и команда Слюсаренко и целый табун возле бортика?))) Имхо, приличный внешний вид ТМ наконец-то к 30 годам придала Тутберидзе (смогла-таки подобрать им тряпки нужного цвета, макияж для лица и причесать их), а работу над ними как над спортивной парой похоже выполнили Тихонов и Слюсаренко) Ну а ордена получает Траньков)))
Любит она этого балбеса, что ещё тут сказать
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Ёжик_в_тумане
Получение ЗТ это просто, нужно просто перейти тренировать в ТШТ.
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Галина Александрова
Ответ Irina Kistler
Анаис про заслуженного тренера вопрос поставила и по регламенту федерации звание заслуженного тренера дают за 1 место на ОИ или ЧМ, а ученики были 2 на ОИ, поэтому за что получил вызывает вопросы .
понятно)
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Зоя Кудряшова
Ответ MAKSIMKA
У Транькова не говорок, а дефект речи, он не может чисто слова произносить, каша во рту. Послушайте, он шепелявит и комкает слова. Но других критиковать горазд. Да и тренер только на бумаге. Одно в нем хорошее, что не бросил рыжиков, когда все от них отказались, а привел в ТШТ.
Говорок-то пермякский. А что разве рыжики что-то прбавили? Как были серебряные, так и остались.
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Галина Александрова
Ответ Анаис_Анаис
Я про Тарасова-Морозова, разумеется
Аааа..., я думала Таня и Макс, извините)
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На Пекин
Повезло Максу с женой, Татьяна мудрая женщина, да, он и сам это осознает.
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Зоя Кудряшова
Траньков разочаровал. Сзался ЭТ. За что получил комментаторство на 1 канале. Теперь он хрусталенок.
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Rush
Ответ bezsugar
Хитрая Волосожар хвалит муженька, как и всю их парную карьеру тащила этого лентяя на себе. Заслуженный такой заслуженный, что напросился в группу Тутберидзе, ну ок, получил ты лед, твори, тренируй, совершенствуйся! Зачем же вдруг для этого понадобились Тихонов и команда Слюсаренко и целый табун возле бортика?))) Имхо, приличный внешний вид ТМ наконец-то к 30 годам придала Тутберидзе (смогла-таки подобрать им тряпки нужного цвета, макияж для лица и причесать их), а работу над ними как над спортивной парой похоже выполнили Тихонов и Слюсаренко) Ну а ордена получает Траньков)))
Он в казань с ТМ приезжал за плюшками.
ТМ от РТ (Тарасова из Казани)
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Irina Kistler
Ответ Галина Александрова
Ну, если вы не знаете, это не говорит о том, что Таня с Максом не чемпионы мира.
Анаис про заслуженного тренера вопрос поставила и по регламенту федерации звание заслуженного тренера дают за 1 место на ОИ или ЧМ, а ученики были 2 на ОИ, поэтому за что получил вызывает вопросы .
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Anita Levchenko
Ответ bezsugar
И чем же он хорош как ведущий? Критикуют Загитову по делу, а про Транькова забывают с его режущим слух пермским говорком-"плюсЫ", "лутцЫ" и тд. Вопросы задает наитупейшие. А ведь он уже мужик под 40, старше Алины)
ПлюсЫ и лутцЫ - это профессиональный фигурный сленг, а не "пермский говорок"😅
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MAKSIMKA
Ответ Vasily Ivanov
В смысле -благодаря работе ТШТ , Транек выцыганил себе звание "Заслуженного тренера России " ?
Ну был же Боря Моисеев, Заслуженный артист России, почему Тране не дать кусок чего нибудь заслуженного тренерами Хрустального.?
+2
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Анаис_Анаис
Ответ Галина Александрова
Ну, если вы не знаете, это не говорит о том, что Таня с Максом не чемпионы мира.
Я про Тарасова-Морозова, разумеется
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Rush
Ответ Vasily Ivanov
В смысле -благодаря работе ТШТ , Транек выцыганил себе звание "Заслуженного тренера России " ?
В ТШТ все заслуженные.
ЭГ за 2014.
ДМ за золото ОИ 18
Дудаков за золото на чм 19.
В купе с другими баллами.
Вот и серебро ТМ в копилку Транькова.
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bezsugar
Ответ Галина Александрова
Куда их парой не позвали? У них разница в возрасте какая? Большая)))
Да и в росте)))
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MAKSIMKA
Ответ bezsugar
И чем же он хорош как ведущий? Критикуют Загитову по делу, а про Транькова забывают с его режущим слух пермским говорком-"плюсЫ", "лутцЫ" и тд. Вопросы задает наитупейшие. А ведь он уже мужик под 40, старше Алины)
У Транькова не говорок, а дефект речи, он не может чисто слова произносить, каша во рту. Послушайте, он шепелявит и комкает слова. Но других критиковать горазд. Да и тренер только на бумаге. Одно в нем хорошее, что не бросил рыжиков, когда все от них отказались, а привел в ТШТ.
+1
-1
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bezsugar
Хитрая Волосожар хвалит муженька, как и всю их парную карьеру тащила этого лентяя на себе.
Заслуженный такой заслуженный, что напросился в группу Тутберидзе, ну ок, получил ты лед, твори, тренируй, совершенствуйся! Зачем же вдруг для этого понадобились Тихонов и команда Слюсаренко и целый табун возле бортика?)))
Имхо, приличный внешний вид ТМ наконец-то к 30 годам придала Тутберидзе (смогла-таки подобрать им тряпки нужного цвета, макияж для лица и причесать их), а работу над ними как над спортивной парой похоже выполнили Тихонов и Слюсаренко)
Ну а ордена получает Траньков)))
+7
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Irina Kistler
Повторить 3 ОЧ на 3 Олимпиадах подряд- скромный замах!
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Rush
Ответ Анаис_Анаис
Талантливая, но срывная пара ТМ не имеют титула чемпионов мира, а Максим Траньков - заслуженный тренер. Чудеса, конечно. Как ведущий он мне нравится, но вот тот факт, что он тренер, до сих пор вызывает какое-то недоверие.
За серебро ОИ, у ТМ восстановленых тшт, Траньков калач получил.
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Галина Александрова
Ответ nadenki
Успех Э.Т в том числе и от неарелизованности,как спортсменки,поэтому не повторить,так..Но зря их с Глейхом парой не позвали.На видео есть моменты,неплохо-бы могло быть
Куда их парой не позвали? У них разница в возрасте какая? Большая)))
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Rush
Ответ 27fxnj4sxx
Под его руководством они стали вторые на олимпиаде, конечно у него ЗТР
Их перевели в
ТШТ. Там они восстал из небытья.
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pele_kan
Ответ Vasily Ivanov
В смысле -благодаря работе ТШТ , Транек выцыганил себе звание "Заслуженного тренера России " ?
ага, пришел на все готовое, сбагрил свою единственную пару ТШТ, и купоны стрижет с этого. Заслуженный тренер, лол.
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bezsugar
Ответ Анаис_Анаис
Талантливая, но срывная пара ТМ не имеют титула чемпионов мира, а Максим Траньков - заслуженный тренер. Чудеса, конечно. Как ведущий он мне нравится, но вот тот факт, что он тренер, до сих пор вызывает какое-то недоверие.
И чем же он хорош как ведущий?
Критикуют Загитову по делу, а про Транькова забывают с его режущим слух пермским говорком-"плюсЫ", "лутцЫ" и тд. Вопросы задает наитупейшие. А ведь он уже мужик под 40, старше Алины)
+3
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-1
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Rush
Да ладно Будьте скромнее.
Эту пару Морозова и Тарасову Группа ЭГ восстановили из небытия.
Их трое ЭГ, ДМ, ДУДАКОВ, ТИХОНОВ и ещё 2 привлекли.
ОНИ В ТШТ ВСЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ тренеры вот И ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ЗА СЕРЕБРО ОТ ОТДАДИ ТРАНЬКОВУ.
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nadenki
Успех Э.Т в том числе и от неарелизованности,как спортсменки,поэтому не повторить,так..Но зря их с Глейхом парой не позвали.На видео есть моменты,неплохо-бы могло быть
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0
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