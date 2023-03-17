хотела бы повторить в тренерской работе успех .

Волосожар открыла две спортивные школы, где юные спортсмены обучаются фигурному катанию.

– Расскажите о ваших спортсменах. Какие они?

– Наш центр ориентирован на деток, начинающих заниматься фигурным катанием. Конечно, с расчетом на будущие достижения, цели, результаты.

Они юные, с горящими глазами и нацеленные на результат, что не может не мотивировать меня как руководителя! Многие еще делают первые шаги. Я их всех люблю.

Есть одна девочка, которую я называю Мэри Поппинс, когда захожу на каток. Потому что она катала такую программу, такая у меня ассоциация с ней.

Наша цель – поставить правильно на коньки и привить любовь к фигурному катанию. Видимо, мы ее выполняем – сужу по горящим глазам детей.

– Вы называли себя главным тренером своего центра фигурного катания. Ставили для себя какие-то глобальные цели?

– Я не главный тренер, так как не тренирую на данный момент, я руководитель, по совместительству помогаю центру в важных, главных вопросах.

Все упирается в лед. Мы пока находимся на аренде. Хотели бы создать спортивную группу, которая будет нацелена на результат. Здесь есть некая сложность на данный момент.

Но думаю, что с этой задачей мы сможем справиться в ближайшем будущем. И давать более качественные возможности детям, которые выходят на соревнования.

– Вы равняетесь на кого-то из тренеров?

– Мне хотелось бы попытаться хоть когда-нибудь повторить успех Этери Георгиевны Тутберидзе.

Но я горжусь своим мужем – он был великим спортсменом, выигрывал все чемпионаты, включая юниорские. Великолепно проявил себя как тренер – и получил звание заслуженного.

Могу только гордиться и повторять его успехи. У меня еще нет звания заслуженного тренера России, ха-ха. Вот и будет цель, с моими спортсменами из центра, – сказала Волосожар.