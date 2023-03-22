Маи Михара: «Никогда не думала, что могу так волноваться. Со мной такое впервые – выхожу на шестиминутную разминку, а ноги трясутся»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира.

Японская фигуристка заняла третье место.

«Я никогда не думала, что могу так волноваться. Со мной такое впервые – выхожу на шестиминутную разминку, а ноги трясутся.

Но когда услышала свое имя и увидела флаги, плакаты от болельщиков – то чуть не расплакалась от счастья. Поэтому в прокате нервы уступили место удовольствию от катания, я как будто зарядилось энергетикой от аудитории, это придает уверенности», – передает слова Михары корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.