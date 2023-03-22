Маи Михара: «Никогда не думала, что могу так волноваться. Со мной такое впервые – выхожу на шестиминутную разминку, а ноги трясутся»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Маи Михара Фигурное катание

Маи Михара прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира.

Японская фигуристка заняла третье место.

«Я никогда не думала, что могу так волноваться. Со мной такое впервые – выхожу на шестиминутную разминку, а ноги трясутся.

Но когда услышала свое имя и увидела флаги, плакаты от болельщиков – то чуть не расплакалась от счастья. Поэтому в прокате нервы уступили место удовольствию от катания, я как будто зарядилось энергетикой от аудитории, это придает уверенности», – передает слова Михары корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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3 комментария

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Maria N
Ответ На Пекин
Маи очень грамотно скрыла свое волнение, порхала легко и свободно.
Бывали у неё прокаты и поувереннее. На каскаде недокрут ей простили.
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Oleandra
А вот были бы наши, ты бы совсем не волновалась.. всё равно проигрывать, чего ж волноваться)
+5
-1
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На Пекин
Маи очень грамотно скрыла свое волнение, порхала легко и свободно.
+2
0
+2
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