Никита Кацалапов: «В номер, где рассказывается о хирурге и душе больного, мы с Синициной реально вложили душу»

и рассказали о своем номере на турнире шоу-программ.

«На самом деле готовую идею номера и композицию для него My Way нам предложили постановщики Игорь Оршуляк и . И эта тема очень вдохновила нас с Викой на постановку программы.

Надеюсь, зрители могли без слов понять историю, которую мы рассказали на льду. Я – хирург, передо мной операционный стол, идет операция. И мой герой делает все возможное, чтобы спасти пациента. Но в какой-то момент пульс больного исчезает, его сердце замирает, и врач впадает в отчаяние: «Ну, как же так? Я вложил всю свою душу ради его спасения? Почему?» – сказал Кацалапов.

«И в эту минуту хирург начинает будто реально ощущать душу этого человека, которого пытается спасти. Я в этой программе появляюсь в образе души.

Когда замер пульс, я – душа – еще не понимаю, что произошло, потому что душа человека – чистая, невинная, и ничего подобного с ней не случалось... Но душа чувствует, что врач изо всех сил пытается спасти человека и искренне хочет помочь», – отметила Синицина.

«И осознав все происходящее, душа словно бы говорит хирургу: «Подожди чуть-чуть, сейчас я приду в себя». И душа как бы обволакивает врача, и он ощущает: что-то происходит.

Конечно, все, о чем мы так долго рассказываем, по сюжету номера пролетает моментально. И когда врач возвращается к операционному столу, происходит чудо, он слышит удары сердца больного, ощущает его пульс – человек возвращается к жизни!

В этот номер, где рассказывается о хирурге и душе больного, мы с Викой реально вложили душу. Пронзительное начало программы, где требовалось показать актерские качества, чтобы люди поняли, о чем речь. Сам прокат, где надо было раскрыть образы...

На самом деле, мне кажется, турнир получился очень крутым. Все ребята так серьезно подошли к постановке номеров, и это было заметно. Программы у всех получились разные. Было много креативных интересных задумок, идей, моментов, вещей. Мне кажется, турнир такого формата получит свое продолжение», – добавил Кацалапов.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием