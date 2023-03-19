Татьяна Тарасова: «У меня нет никаких разногласий с Первым каналом»
Татьяна Тарасова заявила, что у нее нет разногласий с Первым каналом.
«У меня нет никаких разногласий [с Первым каналом]», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Ранее Тарасова сообщала, что ее отстранили от комментирования из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.
Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей
Даже те кто громче всех ныл о беспределе, все равно не станут слушать Тарасову как комментатора. Будут ныть о том как она уже достала. 😌