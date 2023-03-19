Татьяна Тарасова: «У меня нет никаких разногласий с Первым каналом»

заявила, что у нее нет разногласий с каналом.

«У меня нет никаких разногласий [с Первым каналом]», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее Тарасова сообщала, что ее отстранили от комментирования из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей