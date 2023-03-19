Татьяна Тарасова: «У меня нет никаких разногласий с Первым каналом»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что у нее нет разногласий с Первым каналом.

«У меня нет никаких разногласий [с Первым каналом]», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее Тарасова сообщала, что ее отстранили от комментирования из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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13 комментариев

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Евгения Гринева
Это было заметно по тому, какое количество раз эту "персону нон грата" показывали в эфире
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Kareglazaya
Уже не знает, как еще о себе напомнить...
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lukaz
да всем плевать.

Даже те кто громче всех ныл о беспределе, все равно не станут слушать Тарасову как комментатора. Будут ныть о том как она уже достала. 😌
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Бильм@н
Ответ Галина Александрова
Лёша поделиться с ТАТ, Ильёй, агентом, ... и что там ему останется?)))
ну что-то да останется, чтобы весело отметить днюху. Хотя судя по его виду, он уже давно начал праздновать.
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Додик Аксель
Мы так и поняли, это просто недоразумение...
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Галина Александрова
Ответ Бильм@н
Тарасова прогнула Первый канал. Там, видимо, решили, что с ТАТ лучше не конфликтовать. Вот и Лешеньке-сыночке, пять лямов подогнали, в знак примирения.
Лёша поделиться с ТАТ, Ильёй, агентом, ... и что там ему останется?)))
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Маргарита В Сафронова
Обе стороны взялись за ум.
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garovatat
Эх, Татьяна Анатольевна! Ну и зачем Вы ранее всю эту ерунду нагородили? И про Черносвитову, которая отстранила из-за поддержки кринжатины плюща и про самого плюща... держитесь подальше от этих одиозников. К Леше своему поближе. Он поможет и все разъяснит, если что. И недукруты покажет, которые кстати не все попали в протокол, и ребра и отсутствие хорео и на задранные до неба компы обратит внимание. И Вы своими глазами увидите что все "претензии" горок как всегда пусты по фактам и состоят лишь из требований особого отношения ко всем ученикам величайшего недотренера современности
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Бильм@н
Тарасова прогнула Первый канал. Там, видимо, решили, что с ТАТ лучше не конфликтовать. Вот и Лешеньке-сыночке, пять лямов подогнали, в знак примирения.
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Лакс
Ответ Скелет_Полишинеля
У вас может и нет, а у них с вами - есть))
ожидал этого её заявления. 1К демонстрировал уважение к ней, и она не могла дальше продолжать начатую ею же конфронтацию.
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Тайга86
Ну вот и всё. В следующем эфире скажет что привиделось. А потом появится в комментаторской. Мир, дружба, жвачка. Ура.
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76yjgh98tr675dyt45
Ну вот, первый таки отреагировал и решил подлизать. Тарасова всю жизнь этим и живёт, ей платят за мнения и популизм того кому это нужно.первый подергался но решил не связываться.
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Скелет_Полишинеля
У вас может и нет, а у них с вами - есть))
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