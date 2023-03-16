Дмитрий Губерниев: «Черносвитова сказала мне, что Тарасова рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты»

рассказал, будет ли комментировать на канале.

Сегодня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что не будет работать комментаторам на турнире шоу-программ.

«Мне лично сказала Ольга Черносвитова (руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала – Sports.ru), что была плановая ротация, и Татьяна Анатольевна рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты. Я с уважением отношусь к Ольге Черносвитовой и Тарасовой, поэтому мне сложно говорить.

Решения руководителей другого телеканала я не могу комментировать. Если бы я смог повлиять на эту ситуацию, то повлиял бы, но я сотрудник в другом холдинге. Слежу за ситуацией как болельщик, телезритель, как Дима Губерниев, как хороший Татьяны Тарасовой и Ольги Черносвитовой друг. Но я считаю, что Тарасова – украшение любого эфира», – сказал комментатор.

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