Дмитрий Губерниев: «Черносвитова сказала мне, что Тарасова рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Открытый турнир по шоу-программам Ольга Черносвитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев рассказал, будет ли Татьяна Тарасова комментировать на Первом канале.

Сегодня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что не будет работать комментаторам на турнире шоу-программ.

«Мне лично сказала Ольга Черносвитова (руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала – Sports.ru), что была плановая ротация, и Татьяна Анатольевна рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты. Я с уважением отношусь к Ольге Черносвитовой и Тарасовой, поэтому мне сложно говорить.

Решения руководителей другого телеканала я не могу комментировать. Если бы я смог повлиять на эту ситуацию, то повлиял бы, но я сотрудник в другом холдинге. Слежу за ситуацией как болельщик, телезритель, как Дима Губерниев, как хороший Татьяны Тарасовой и Ольги Черносвитовой друг. Но я считаю, что Тарасова – украшение любого эфира», – сказал комментатор.

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15 комментариев

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Додик Аксель
"Друг" всех и вся всюду со своим уставом в любой монастырь сунется.
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*** Monik ***
Ответ Алексей Токарев
Предлагаю Губерниева заменить на Тарасову на МАТЧЕ.
Вот правильное решение!) Как раз поможет Губер своему большому другу ТАТ)
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*** Monik ***
Да что за странный вой поднялся? Ну нет на пары шоу ТАТ, будет на других, да и комментировала она до этого. Она старый больной человек, который уже многое путает и забывает, а у Первого могут быть свои рабочие резоны
Хватит раскачивать лодку, не смешно уже
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singer1
Ответ Bulkina
А можно Татьяну Анатольевну в качестве комментатора ЧМ на OKKO? Там можно говорить всё что думаешь, а ТАТ когда ей дают такую возможность просто прекрасна.
Конечно, поддерживаю :-), Булкина, ты просто самое пресамое распрекрасное пирожное эклер!
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Дружба11
Л-лицемерие...сначала слила айсберг ФК -Тарасову),теперь якобы его высочество-которое плевком вышибается с 1-го-рассматривает) ахах.Удивлю Черносвитову и улетевших в космос-ТАТ такая глыба,что может НЕ прося переназначить ВСЕ руководство первым)) как нефиг делать,хотя она сама об этом не знает, стоит ей только слезу публично пустить....кто там с ТАТ воевать решил с дуру зря связались.... даже мне не понравилась публичная порка ТАТ,помимо меня есть сентиментальные люди с принципами. А вообще наносить удар по ТАТ-некрасиво и явная утрата чувства реальности.
От 1-го и так тошно с его составчиком.
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Toba Door
Человек инвалид, речь такая же, память плохая, слова связать не может, пора на покой нет каждой бочке затычка,нормально было бы если бы её после Кореи с канала выгнали, её и всех комментаторов ФК, за профнепригодеость
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Bulkina
А можно Татьяну Анатольевну в качестве комментатора ЧМ на OKKO? Там можно говорить всё что думаешь, а ТАТ когда ей дают такую возможность просто прекрасна.
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Александр Шульгин
Губернеев как обычно лезет во все дырки
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oldparakhod
А Черносвитова в курсе, что это говорила Димону?
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spboksana
Ответ Алексей Токарев
Предлагаю Губерниева заменить на Тарасову на МАТЧЕ.
Идеально!)
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Алексей Токарев
Предлагаю Губерниева заменить на Тарасову на МАТЧЕ.
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Katerina Sunny
Балабол, сразу было понятно, что сейчас уровень Тарасовой-это ЛП с недавно вставшими на коньки.
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Sul Abd
Говорит мне сложно говорить , но сказал всё ! и может еще больше....
Губерниевская ГУБА не дура)
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Rush
Лишь бы Губерниев не рассматривался в фигурных проектах.
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Vatokatya
Рассматривается - это не значит утверждена. Губеру как всегда лишь бы масла в огонь подлить да хайпа поймать.
+9
-1
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