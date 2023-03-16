Дмитрий Губерниев: «Черносвитова сказала мне, что Тарасова рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты»
Дмитрий Губерниев рассказал, будет ли Татьяна Тарасова комментировать на Первом канале.
Сегодня заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что не будет работать комментаторам на турнире шоу-программ.
«Мне лично сказала Ольга Черносвитова (руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала – Sports.ru), что была плановая ротация, и Татьяна Анатольевна рассматривается в качестве комментатора на коммерческие проекты. Я с уважением отношусь к Ольге Черносвитовой и Тарасовой, поэтому мне сложно говорить.
Решения руководителей другого телеканала я не могу комментировать. Если бы я смог повлиять на эту ситуацию, то повлиял бы, но я сотрудник в другом холдинге. Слежу за ситуацией как болельщик, телезритель, как Дима Губерниев, как хороший Татьяны Тарасовой и Ольги Черносвитовой друг. Но я считаю, что Тарасова – украшение любого эфира», – сказал комментатор.
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Хватит раскачивать лодку, не смешно уже
От 1-го и так тошно с его составчиком.
Губерниевская ГУБА не дура)