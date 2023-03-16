Татьяна Тарасова не будет комментировать турнир по шоу-программам: «Если меня не приглашают, как я буду работать?»
Татьяна Тарасова сообщила, что не будет комментировать турнир по шоу-программам.
«Я не буду комментировать шоу-программ на Первом канале 18-го числа. Болельщики меня не услышат по телевизору, но что поделать?» – сказала заслуженный тренер СССР.
– Вам обосновали, почему вы не будете работать на турнире шоу‑программ?
– Если меня приглашают – комментирую, не приглашают – не комментирую. Я же не работаю на Первом канале. Позвоните самому каналу, Ольге Черносвитовой и спросите у нее. Я этим вопросом не заведую.
Не могу ответить на вопрос, буду ли комментировать там еще. Если меня не приглашают, как я буду работать? – цитирует Тарасову «Матч ТВ».
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Это противоестественно, что ФК среди политических программ. Спортивных программ сейчас много и там толкое представление спортивных соревнований.
Надо уж нашему министру спорта решить : фигурное катание это спорт или шоу?
Пусть на 1 остаются шоу.