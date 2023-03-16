Татьяна Тарасова не будет комментировать турнир по шоу-программам: «Если меня не приглашают, как я буду работать?»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова сообщила, что не будет комментировать турнир по шоу-программам.

«Я не буду комментировать шоу-программ на Первом канале 18-го числа. Болельщики меня не услышат по телевизору, но что поделать?» – сказала заслуженный тренер СССР.

– Вам обосновали, почему вы не будете работать на турнире шоу‑программ?

– Если меня приглашают – комментирую, не приглашают – не комментирую. Я же не работаю на Первом канале. Позвоните самому каналу, Ольге Черносвитовой и спросите у нее. Я этим вопросом не заведую.

Не могу ответить на вопрос, буду ли комментировать там еще. Если меня не приглашают, как я буду работать? – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

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30 комментариев

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Максим Медов
Ответ Peter-Petrov Aaaaa
На первом не дураки работают и прекрасно знают в каком физическом состоянии находится ТАТ. А ещё они знают о её предпочтениях или даже любви в ФК. Что может случиться с бабушкой, в прямом эфире, после проигрыша этих двух персонажей, предугадать сложно но можно предположить.
В 18 году это было что-то.
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oldparakhod
Канал либо даёт работу, либо не даёт. И не обязан что то объяснять.Так же как и ТАТ, может отказаться от работы, ничего не объясняя потенциальному работадателю.
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Зоя Кудряшова
Ответ spboksana
Они, мне кажется, больше в онлайн ушли, телеграм... влоги они интересно придумали. А если ФК придет на Матч - это ж от Губерниева вообще некуда деться будет) Еще и комментатором ФК сделают))
Там прекрасные комментаторы по разным видам спорта.
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Зоя Кудряшова
Ответ Николай Криницкий
Камарилья Рутковских, приобрела очень ценный актив.
Было бы очень хорошо, если бы ФК показывали по спортивному каналу. Ему там и место.
Это противоестественно, что ФК среди политических программ. Спортивных программ сейчас много и там толкое представление спортивных соревнований.
Надо уж нашему министру спорта решить : фигурное катание это спорт или шоу?
Пусть на 1 остаются шоу.
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Акселек давай
Мне нравятся комментарии ТАТ на соревнованиях, но видно было, что в последние годы ей это уже тяжело давалась и Гришин постоянно сглаживал всякие неловкости и провалы.
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Peter-Petrov Aaaaa
На первом не дураки работают и прекрасно знают в каком физическом состоянии находится ТАТ. А ещё они знают о её предпочтениях или даже любви в ФК. Что может случиться с бабушкой, в прямом эфире, после проигрыша этих двух персонажей, предугадать сложно но можно предположить.
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Зоя Кудряшова
Шерше ля фем. Или клубок из двух змей.
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Николай Криницкий
Ответ spboksana
Как говорят, ищите, кому выгодно. У меня складывается ощущение, что этот "скандал" по поводу снятия ТАТ и постоянные набросы на Первый с упоминанием фамилий очень выгодны МатчТВ, который мог захотеть перетянуть к себе фигурное катание (хоть и говорил ранее, что не заинтересован)
Камарилья Рутковских, приобрела очень ценный актив.
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Андрей Лоел
Опять будут питерец с пермяком.
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spboksana
Ответ Syndycate
Думаю Матч тв не хуже будет показывать ФК, Первый если честно надоел, снимает в плохом качестве 720, в 2023 году, серьезно? Многое вообще не освещает, например те же жеребьевки, где сегодня трансляция например? Да и вообще халтурит в последнее время с контентом
Они, мне кажется, больше в онлайн ушли, телеграм... влоги они интересно придумали. А если ФК придет на Матч - это ж от Губерниева вообще некуда деться будет) Еще и комментатором ФК сделают))
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Девушка Безимени
отстаньте от бабки уже, демоны
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Syndycate
Ответ spboksana
Как говорят, ищите, кому выгодно. У меня складывается ощущение, что этот "скандал" по поводу снятия ТАТ и постоянные набросы на Первый с упоминанием фамилий очень выгодны МатчТВ, который мог захотеть перетянуть к себе фигурное катание (хоть и говорил ранее, что не заинтересован)
Думаю Матч тв не хуже будет показывать ФК, Первый если честно надоел, снимает в плохом качестве 720, в 2023 году, серьезно? Многое вообще не освещает, например те же жеребьевки, где сегодня трансляция например? Да и вообще халтурит в последнее время с контентом
+5
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flyhigh
И очень хорошо
+2
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ИннаВБ
Ответ Gornostaev
Тарасова, конечно, великий человек и тренер, дочь легенды и многоуважаемая женщина... Но не слышать ее голос по ТВ - неописуемое эстетическое удовольствие!
Ну на самом деле, ТАТ с трудом говорит, забывает что сказала, какое комментирование? Зачем Матч это раздувает, кому выгодно понятно с одной поытки😱
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Syndycate
И слава Богу
+4
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Додик Аксель
Ответ spboksana
Как говорят, ищите, кому выгодно. У меня складывается ощущение, что этот "скандал" по поводу снятия ТАТ и постоянные набросы на Первый с упоминанием фамилий очень выгодны МатчТВ, который мог захотеть перетянуть к себе фигурное катание (хоть и говорил ранее, что не заинтересован)
Скорее на Матч ТВ перетягивание канатов появится, чем фигурное катание. ФФКР знает с кем дружить и заключать контракт.
+5
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+5
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REA-13
Ответ spboksana
Как говорят, ищите, кому выгодно. У меня складывается ощущение, что этот "скандал" по поводу снятия ТАТ и постоянные набросы на Первый с упоминанием фамилий очень выгодны МатчТВ, который мог захотеть перетянуть к себе фигурное катание (хоть и говорил ранее, что не заинтересован)
Похоже на то
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REA-13
Зачем журналисты занимаются подстрекательством? Почему вообще Тарасова должна была комментировать шоу? Почему это типа данность? Может её в принципе и не планировали, даже до всех её высказываний.
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22somebody22
Ответ Большое Путешествие Рузика
Весь сезон не приглашали, а сейчас значит должны были пригласить. А если не пригласили, должны были позвонить и ОБОСНОВАТЬ. Что за глупые вопросы у МАТЧ ТВ?) Прям озаботились востребованностью ТАТ.
Она комментила на Кубке 1-го канала,а остальные турниры пропустила по болезни.
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22somebody22
Да и фиг с ними.Пусть Загитова комментит.Можно ещё Бузову ей в пару пригласить.Пока будут драться за количество реплик в эфире,натренируют себя к совместному бою.
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Додик Аксель
Одни становятся невыездными, другие неприглашаемыми...
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Алексей Токарев
Ответ Toba Door
Вы думаете что будет иначе, когда четверть программ ставит Авербух, остальные глейх его ученик, они даже ничего придумывать не будут, Авербух что то из лп за 15 лет а глейх сделает подделку на что то
Ну вот, и так много всего, зачем ещё больше его ледникопериозить?
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Александр Шульгин
И это очень хорошо
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spboksana
Как говорят, ищите, кому выгодно. У меня складывается ощущение, что этот "скандал" по поводу снятия ТАТ и постоянные набросы на Первый с упоминанием фамилий очень выгодны МатчТВ, который мог захотеть перетянуть к себе фигурное катание (хоть и говорил ранее, что не заинтересован)
+15
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Toba Door
Ответ Алексей Токарев
Не приглашают, потому что не хотят чтоб это превращалось в "ледниковый период".
Вы думаете что будет иначе, когда четверть программ ставит Авербух, остальные глейх его ученик, они даже ничего придумывать не будут, Авербух что то из лп за 15 лет а глейх сделает подделку на что то
+2
-9
-7
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