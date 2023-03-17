Татьяна Волосожар: «Цели на турнир шоу-программ? У нас с Траньковым не было завершающего карьеру выступления. Будем думать в эту сторону»

рассказала, какие цели ставит на турнир шоу-программ.

Волосожар в паре с – двукратная олимпийская чемпионка, они завершили карьеру в 2016 году.

– Недавно вы пробовали вновь покататься вместе. Как это было? Какие ощущения?

– Привычные на самом деле. Но было очень тяжело физически, даже просто круг проехать в паре, совсем другое напряжение. Не то что более ответственное, но скорости совсем другие. Очень волнительно, но в то же время приятно.

– На турнире по шоу-программам собирается топовый состав.

– Возможно. Фигурного катания сейчас много. Благодаря спортивному отделу Первого канала мы можем наблюдать шикарные турниры наших фигуристов. Это отличная идея.

Посмотрим, как это будет. Мы пока еще сами не до конца понимаем, не знаем правил игры. Имена – да, очень интересно. Заманчиво, как это все будет происходить. Участвовать очень хочется, но на данный момент не могу сказать, что мы сможем на сто процентов выступить.

– Если все же примете участие, какие цели себе поставите?

– Для нас с Максимом не было такого завершающего турнира, когда мы заканчивали карьеру. Или выступления. Может, будем думать как-то в эту сторону для себя.

– Это как в футболе прощальные матчи проводят.

– Возможно, посмотрим. Пока настрой такой: выступить в паре, получить максимум удовольствия, порадовать наших болельщиков, которые по нам соскучились. Уже пишут много красивых писем, с нетерпением ждут именно нашу пару, – сказала Волосожар.

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